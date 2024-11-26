Ле Пен шантажирует Барнье вотумом недоверия, - Данила Моисеев

09:55 27.11.2024

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26.11.2024



"Национальное объединение" недовольно правительственным проектом бюджета



Аналитики спорят о том, способна ли Марин Ле Пен пойти на принцип и сдержать обещание обрушить правительство Мишеля Барнье.

В Матиньонском дворце – резиденции премьер-министра Франции – прошла встреча главы правительства Мишеля Барнье и идейного лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Главной темой их разговора стал бюджет на 2025 год. Меры экономии и повышение налогов не нравятся не только левым, но и консервативным оппозиционным силам и даже макронистам. "Национальное объединение" грозит занять одну сторону с левыми радикалами и вынести кабинету Барнье вотум недоверия. Однако политический кризис может оказаться невыгодным для самой Ле Пен.



Об итогах встречи Ле Пен и Барнье пока ничего не известно. Молчание СМИ точно не внушает оптимизма. Впрочем, уже изначально риторика, навязанная идейным лидером "Национального объединения", вряд ли предполагала достижение быстрого компромисса. Ле Пен незадолго до встречи заявила, что в том виде, в котором сейчас правительство Барнье пытается утвердить бюджет на 2025 год, ее партия не поддержит и, более того, одобрит вотум недоверия кабмину.



Хотя второй тур парламентских выборов и привел к оттеснению позиций "Национального объединения" из-за сговора макронистов и левых сил, партия Ле Пен сохранила наибольшее число своих членов в парламенте, чтобы шантажировать Матиньонский дворец и президента Эмманюэля Макрона. А также ставить свои условия, угрожая в случае невыполнения проголосовать заодно с левыми.



Многие считают такие угрозы пустыми: Ле Пен скорее всего блефует, поскольку в союз ультралевых и крайне правых сил с трудом верят даже французы. Однако вскоре после встречи с Барнье Ле Пен заявила, что ее позиция осталась прежней. Вслед за ней в Матиньонский дворец отправилась Матильда Пано, лидер фракции "Непокоренная Франция". Она на компромиссы с премьером правых взглядов тоже идти не склонна.



Но стоит напомнить, что расхождения Ле Пен и Барнье касаются не только вопросов экономики, но и в целом того, что касается евроинтеграции. Барнье, бывший переговорщик по брекзиту от Брюсселя, настроен максимально лояльно к Европейскому союзу. Этим обусловлено и желание сократить дефицит бюджета, составляющий уже 6,1% от ВВП. Ведь по правилам ЕС дефицит не должен превышать 3%.



Барнье заявляет, что демарш Ле Пен может привести к масштабному кризису в зоне евро, как это было в 2009 году после обострения финансового кризиса в Греции. Но давняя противница Макрона на уступки пока не идет.



Одной из причин может быть то, что против нее ведется расследование по части отмывания денег, и в теории Ле Пен рискует даже оказаться за решеткой (см. "НГ" от 01.10.24).



"За введение страны в политический кризис население Франции Ле Пен благодарить точно не будет. Тем более что у нее все больше сторонников среди умеренных избирателей, которые ей пригодятся в случае участия в президентских выборах. К Макрону тоже есть вопросы: он променял вполне достойного Габриэля Атталя на никому не нравящегося Барнье, кстати, мотивируя свои действия тем, что якобы у Атталя не было бы шансов принять бюджет", – поясняет "НГ" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



Напомним, что смена правительства была во многом спровоцирована и "Национальным объединением", потребовавшим более представительного состава кабмина с увеличением числа правых политиков.



"При этом против увеличения налогов и сокращения расходов выступают все силы, включая макронистов. Но как иначе компенсировать дефицит в 60 млрд евро? Конечно, Ле Пен заявляет, что она против налогов, против увольнения госслужащих и увеличения платы за электроэнергию, но альтернатив пока никто предложить не может. И это отдает популизмом", – рассуждает Федоров.



Эксперт считает, что в конце концов Барнье воспользуется статьей 49.3 Конституции, которая позволит провести бюджет без наличия большинства в нижней палате парламента.