В Китае экс-главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взятки

10:29 27.11.2024

Бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Xinhua Finance.



Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун также постановил конфисковать все личное имущество подсудимого и лишить приговоренного всех политических прав.



Казнь отложили на два года. Приговор означает, что Ляньгэ могут сохранить жизнь, если в течение этого периода он не совершит новых преступлений, отмечает Reuters. В этом случае осужденный вместо казни получит пожизненное заключение.



Лю Ляньгэ арестовали в октябре 2023 года. Его обвинили в получении взяток и незаконной выдаче кредитов. Согласно антикоррупционной проверке, Ляньгэ получил более 121 млн юаней ($17 млн) в виде взяток и незаконно способствовал выдаче кредитов на 3,3 млрд юаней, пишет Bloomberg.



Bank of China - старейший банк Китая, он находится в государственной собственности. Банк входит в десятку самых крупных банков мира по рыночной капитализации.

В Китае с начала этого года в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 тыс. человек, сообщила ранее Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины.



Например, в сентябре к 13 годам тюрьмы и штрафу 1 млн юаней (около $141 тыс.) была приговорена бывший губернатор и заместитель секретаря партии в префектуре Цяньнань провинции Гуйчжоу Чжон Ян. На посту руководителя она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму почти 60 млн юаней (около $8,5 млн).



В ноябре по подозрению в получении взяток Верховная народная прокуратура Китая решила арестовать бывшего заместителя мэра Пекина Гао Пэна.