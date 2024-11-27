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Плюрализм на грани шизофрении. Об особенностях германского избирательного процесса, - А.Белов
12:40 27.11.2024

27.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Внутрипартийные разборки могут привести к весьма неожиданному финалу

Прошедшая некаторе время тому назад новость от немецкого телеканала ZDF о том, что 112 депутатов бундестага от оппозиционной фракции ХДС (Христианско-демократический союз) внесли на рассмотрение в парламент ходатайство о запрете другой оппозиционной партии – "Альтернатива для Германии" (АдГ), обвиняемой в якобы симпатиях к нацизму и вообще ультраправой идеологии, – осталась, как мне кажется, без должного разбора в российском экспертном сообществе.

А между тем разобраться в хитросплетениях внутренней политической кухни ФРГ накануне внеочередных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля 2025 года, было бы явно нелишним.

Тем более что, как было сказано в упомянутой выше новости, авторы инициативы рассчитывали на быстрое решение вопроса, чтобы успеть запретить АдГ к этим самым выборам.

Напомню предысторию. После того как действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил одного из министров, чем де-факто развалил правящую коалицию, а после под давлением оппозиции объявил о вынесении 16 декабря в бундестаг вопроса о вотуме доверия (точнее, недоверия) правительству, досрочные парламентские выборы с вероятностью 99% состоятся в российский День защитника Отечества. Совпадение забавное, согласитесь.

По крайней мере, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, как сообщает его канцелярия, уже одобрил проведение голосования в указанную дату.

Таким образом можно однозначно утверждать, что акция 112 депутатов от консервативной партии – это чисто предвыборный ход, направленный, впрочем, не столько на свой электорат, сколько на собственных однопартийцев.

Поясню. Запретить партию в современной Германии – дело не только долгое, но и практически безнадежное. И те, кто обратились в парламент с таким требованием, об этом прекрасно осведомлены. Это раз.

Расклады на будущих выборах довольно мутные. После того как рейтинг нынешних коалициантов – СДПГ, зеленых и Свободных демократов – скатился ниже плинтуса, основным конкурентом блока ХДС/ХСС на победу становится та самая АдГ. Так что утопить конкурента, обвинив его в страшных и чудовищных, но мифических преступлениях, – дело святое. Это два.

Но куда хуже тот факт, что значительное число избирателей ХДС/ХСС позитивно оценивают возможность создания коалиции с АдГ, в случае если слепить что-то более традиционное, вроде большой коалиции с СДПГ времен Ангелы Меркель, не позволят низкие результаты потенциальных союзников.

Не так давно бывший министр-президент Тюрингии Кристине Либеркнехт, проигравшая в пух и прах недавние земельные выборы все той же "Альтернативе" – 32 места из 88 у АдГ против 23 у ХДС – задалась вопросом, а не пора ли христианским демократам начать рассматривать "альтернативщиков" как вполне достойных коалиционных партнеров.

В итоге это предложение Либеркнехт было решено проверить на предмет согласия с ним избирателей. Результаты опроса боссов ХДС, мягко говоря, неприятно удивили: 39,7% заявили, что это однозначно правильное решение, 7,4% назвали его скорее правильным, 4,4% – не определились, 4,8% – скорее против и 43,7% – однозначно не хотят дружить с АдГ. Как видим, большинство по-прежнему против (черный PR работает), но большинство это довольно шаткое, на грани 50/50.

Скажу больше, ради того чтобы стать для ХДС/ХСС более привлекательной, "Альтернатива" с недавних пор начала "чистку" в своих рядах, избавляясь от всех, кого подозревали или можно было бы подозревать в связах или симпатиях к России.

Последней жертвой русофобской волны в АдГ стал теперь уже бывший пресс-секретарь Маттиас Моосдорф, женатый на родившейся в Казахстане русской немке, чья мать родом из Мариуполя и вроде как до сих пор там живет (но это неточно). Для сегодняшней германской политической повестки – это гремучий коктейль на грани обвинений в государственной измене.

Место Моосдорфа занял Штефан Койтер. Не знаю как там насчет "нордического характера", но связях, порочащих его (то есть с Россией), замечен вроде бы не был.

И все бы ничего, но, с одной стороны, часть партийных функционеров ХДС выступает резко против союза с АдГ, отсюда и появление того самого "заявления 112", а с другой – будущий канцлер ФРГ, коим наверняка станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц, является апологетом идей глобализма, "убежденным трансатлантистом", сторонником усиления НАТО и ЕС, а заодно "адвокатом" Киева и приверженцем либеральной повестки.

Что касается ориентации на США и укрепления НАТО, то здесь между ним и лидером АдГ Алисой Вайдель разногласий нет, но вот по вопросам продолжения поддержки Украины, или "гендерно-воукной плесени", как она сама это называет, от которой, по ее словам, надо очистить Германию, то тут общего между ней и Мерцем нет ничего, а потому никаких шансов на объединение, по крайней мере на данный момент, точно нет.

Но не все так просто. Сестринская партия ХДС – баварский Христианско-социальный союз (ХСС) представляет интересы не только крупного германского капитала, но и консервативного католического населения Германии и в этом смысле гораздо ближе к позиции Вайдель, чем Мерца. Кроме того, тот самый крупный капитал в лице BMW, Mercedes и VAG с тревогой смотрит на китайскую экспансию на российском рынке и подталкивает политиков поскорее закончить этот санкционный балаган. Что тоже никак не стыкуется с воинственно антироссийской позицией Мерца и его сторонников в партии. Какая линия в итоге победит (особенно при игре в долгую), предсказать сегодня довольно трудно.

Точно такая же неразбериха царит и в рядах потенциального партнера ХДС/ХСС, партии нынешнего канцлера Шольца СДПГ. Сам Шольц, проваливший все, что только можно, да еще и умудрившийся вляпаться в коррупционный скандал, не пользуется популярностью среди своих однопартийцев, но как опытный аппаратчик обладает необходимыми компетенциями, чтобы побороть конкурентов. А они есть у него как справа, так и слева.

Первых представляет нынешний министр обороны Борис Писториус, придерживающийся куда более жестких позиций в контексте противостояния России и Запада, чем сам Шольц, а других – новый генсек партии Маттиас Мирш, хороший товарищ Герхарда Шредера, известного своей "пророссийской" позицией и близкой дружбой с нашим Президентом. Вокруг Мирша сегодня группируются те, что выступает за скорейшее прекращение войны на Украине и восстановление диалога с Москвой.

И снова не понятно, каким путем пойдут дальше социал-демократы. За Писториусом, который значительно опережает Шольца во внутрипартийных опросах на тему, кто должен стать новым кандидатом в канцлеры, – 57% против 13%, а также выглядит более предпочтительным в глазах электората даже на фоне Мерца? Согласно данным опроса института Forsa, 39% избирателей выбрали бы Писториуса, тогда как Мерца поддержали бы только 25%.

Или за сторонниками мира, количество которых внутри партии все больше увеличивается, о чем с тревогой пишет русофобская BILD?

"Думаю, следующим шагом будет то, что скажут, будто нам нужен Шредер для переговоров с Путиным. У него же такие контакты, их нельзя сжигать. А это первый шаг к сближению. Герхард Шредер, будь он в любимом итальянском ресторане в Ганновере или в Санкт-Петербурге, не знаю, где он сейчас. Так вот он закажет любимое вино и скажет: "Теперь нужно лишь время, чтобы мои товарищи наконец поняли: то, что я делал, было правильным". Что он якобы был на правильной стороне"", – возмущается заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

В итоге в ФРГ складывается по своему уникальная ситуация, когда "неважным" становится уже не только то, как проголосуют на выборах, но и то как посчитают, ибо фокус внимания смещается в сторону внутрипартийных разборок, которые могут привести к весьма неожиданному финалу.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732700400


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