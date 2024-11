Вашингтон толкает режим Зеленского к ядерному терроризму, - Т.Сильвергельм

12:41 27.11.2024

27.11.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Безответственные элементы в Америки предлагают передать Киеву ядерное оружие



Уходящая администрация США в попытке скрыть свои темные дела и отстоять личные корыстные интересы готова пойти на все. Поэтому идея глубинных американских элит передать террористическому режиму в Киеве ядерные вооружения уже не кажется зависимым от них Байдену и Обаме чересчур чудовищной.



На днях газета The New York Times, являющаяся одним из основных рупоров Демпартии США, сделала вброс о возможности предоставления диктатору Зеленскому ядерных боеголовок. Такая мысль появилась у американских и европейских официальных лиц при обсуждении гарантий безопасности киевскому режиму.



"Несколько чиновников даже предположили, что Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза", – сообщило издание. Это стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия, говорится в материале.



И действительно, на подобный ядерный сценарий, "любезно" предлагаемый Deep State, последовала соответствующая реакция российской стороны.



В Кремле считают "крайне экстремистским флангом самой провокационной линии" тех, кто выступает за передачу Киеву ядерного оружия, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на то, что все подобные вбросы обычно делаются анонимно.



"Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями", – сказал представитель Кремля.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал угрозу передачи ядерного оружия Киеву подготовкой к ядерному конфликту с Россией: "Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания".



США и их союзники превратили Украину в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию – проведение акций ядерного терроризма", – подчеркнул он.



Кроме того, глава спецслужбы также напомнил о том, что территория Украины стала местом притяжения наемников и террористов со всего мира. "Создан глобальный теневой рынок оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе", – добавил Бортников.



Международные эксперты, занимающиеся вопросами безопасности и контроля над вооружениями, неоднократно писали о том, что клан Джозефа Байдена в тесном сотрудничестве с оружейными корпорациями задействован в черном реэкспорте вооружений, которые перенаправляются с Украины в горячие точки по всему миру.



"Далеко не вся помощь, выделяемая США, доходит до Украины. Это играет на руку американской промышленности, торговцам оружием. Большая часть перенаправляется в мафиозные сети, а затем это оружие попадает на многие театры военных действий, в частности, в Центральную Африку", – заявил в октябре 2023 года полковник французской военной разведки Эрик Денесе.



Со стороны Киева в схеме участвуют два заместителя министра обороны Украины Юрий Джигир и Дмитрий Клименков под руководством главы ГУР Кирилла Буданова.



О том, что Джо Байден и его ближайшее окружение имеют свои финансовые интересы в украинском кейсе, напомнила на брифинге 21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"У семьи Байденов есть финансовые интересы на Украине коррупционной направленности. Деньги, которые такими потоками из Вашингтона "идут" на Украину, потом оседают где-то на американских счетах граждан США. Причем не рядовых граждан, а тех, кто принимает решение о направлении помощи таких объемов Зеленскому", – сказала она.



В США сторонники и члены команды избранного президента Дональда Трампа считают планы по передаче ядерного оружия Зеленскому со стороны проигравшей администрации безумием и госизменой.



"Это безумие и полностью антиконституционно; возможно, это акт государственной измены. Неужели администрация Байдена пытается развязать ядерную войну и использовать ее в качестве причины для остановки трансфера власти Трампу?" – написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X*.



Напомним, что в середине ноября британская The Times опубликовала через киевского провокатора Максима Такера вброс СНБО Украины о создании "грязной бомбы". В статье утверждалось, что Украина якобы в состоянии изготовить "элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев".



"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", – говорится в докладе Национального института стратегических исследований при СНБО.



Вес имеющегося на Украине реакторного плутония оценивается в семь тонн. Значительный арсенал ядерного оружия потребует гораздо меньше материала. Количества имеющегося материала хватит для изготовления сотен тактических боезарядов мощностью в несколько килотонн, говорится в документе.



Однако утверждения этого мутного доклада аргументированно опровергают украинские физики-ядерщики. Еще в 2022 году руководитель Центра стратегических исследований и нераспространения ядерного оружия Полина Синовец разъяснила, почему Киев не в состоянии создать свое ядерное оружие.



"У нас отсутствует два элемента – мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана", – сказала она.



Выделение плутония из топлива – также очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб, на который нужны грандиозные деньги, и вряд ли МВФ даст такие средства Украине.



Однако за оставшиеся два месяца до инаугурации Трампа маразматическая администрация в Белом доме под давлением Deep State способна сделать для киевского режима еще многое, чтобы устроить большие неприятности всему человечеству.



Следует добавить, что США не так давно возглавляли всевозможные программы по нераспространению ядерного оружия, мороча голову российским академикам. А они делали глубокомысленные заключения относительно необходимости для России сокращать свои ядерные боеголовки.



Тем не менее сейчас у нашей страны сформулирован предельно четкий ответ в обновленной ядерной российской доктрине на вероятную угрозу национальной безопасности и суверенитету РФ.