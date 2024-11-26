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Европу призвали готовиться к "военному сценарию" из-за России и Китая, - Оливер Дж. Лейн
12:51 27.11.2024

Breitbart
США

Готовьтесь к "военному сценарию" в Европе - и бойтесь России и Китая
Breitbart: Европу призвали готовиться к "военному сценарию" из-за России и Китая

Европейцам придется пожертвовать "роскошью", чтобы поддержать Украину и предотвратить "военный сценарий", который грядет, если Европа будет "недостаточно подготовлена", пишет Breitbart со ссылкой на доклад высшего чина НАТО Роба Бауэра.

Оливер Джей Джей Лейн (Oliver JJ Lane)

Адмирал ВМФ Нидерландов и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр выступил на конференции Европейского политического центра в понедельник. Заявив, что альянс "готов лучше, чем когда-либо прежде", он все же высказался пессимистически насчет перспектив конфликта. В своей речи, адресованной компаниям всего альянса, адмирал подчеркнул, что предприниматели должны быть готовы к войне. При этом, по его словам, повышая боеготовность и уровень сдерживания, альянс снижает вероятность будущих боевых действий.

Масштаб необходимых для поддержания мира в Европе расходов таков, что простые граждане неизбежно почувствуют удар по кошельку, сказал адмирал Бауэр, призвав политиков обеспечить мощное руководство, чтобы убедить избирателей в том, что это необходимо. Он сказал: "Если укрепить сдерживание и усилить поддержку Украины, денег на другие вещи останется меньше. Это отнимет у нас часть роскоши, это потребует жертв".

При этом подразумевается, что дополнительные военные расходы перейдут от экономически эффективных, но хрупких моделей "все точно в срок" к более надежным долгосрочным механизмам, чтобы защитить американские и европейские компании ВПК от потрясений. Это само по себе усиливает сдерживание НАТО для его противников, заявил Бауэр, потому что знание того, что западные экономики не удастся выбить из колеи гибридной войной и внезапной остановкой поставок, обезоружит желающих заняться торговым шантажом.

Хотя главный противник на данном этапе - Россия, мудрые экономики также будут стремиться сократить свою зависимость от Китая, сказал адмирал Бауэр, напомнив аудитории, что именно там производится подавляющее большинство товаров стратегического импорта, включая редкоземельные металлы и основные лекарства.

Бауэр сказал: "Европейский и американский бизнес должен спросить себя: готова ли, в частности, моя компания или организация к войне? Что мы можем сделать, чтобы ее предотвратить?".

"Этот вопрос некоторых удивит, но если мы можем гарантировать, что все товары и услуги могут быть доставлены и оказаны при любых обстоятельствах, то это будет ключевой частью нашего сдерживания. В соперничестве великих держав могут и будут использоваться все инструменты силы - мы видим это на примере участившихся диверсий. А Европа уже почувствовала это с поставками энергии", - продолжил он.

"Мы полагали, что у нас контракт с "Газпромом", но на самом деле контракт был с самим Путиным. То же самое касается китайской инфраструктуры и товаров: на самом деле у нас сделка с председателем Си - и только... И наивно полагать, что Коммунистическая партия никогда этой властью не воспользуется", - добавил Бауэр.

Бизнес должен быть готов к "военному сценарию", заявил адмирал Бауэр на конференции, подчеркнув, что война и ее предотвращение - "задача для всего общества": "Военные выигрывают сражения, а экономика - войны".

При всей их суровости эти предостережения западных странам - весьма типичная риторика из уст адмирала Бауэра, который в штаб-квартире НАТО крепит готовность альянса и его силу сдерживания. Как объяснил он сам, смысл заключается в перераспределении полномочий внутри альянса, чтобы европейские страны вносили больший вклад в собственную оборону.

Ранее в январе адмирал Бауэр рассуждал об ответственности за общую оборону даже не бизнеса, а отдельных лиц. Рассуждая о том, что масштабная война затрагивает все общество, он заявил, что эпоха, когда войны, ведущиеся Западом, были далеки от гражданской жизни, закончилась.

Тогда, в январе, Бауэр эмоционально ответил журналисту, обвинившему военных лидеров в попытке запугать общественность. Журналист привел в пример шведского генерала, который заявил согражданам, что грядет война и что они должны быть к ней готовы, после чего люди в панике бросились скупать предметы первой необходимости. Бауэр ответил, что если общественность, "к своему изумлению", внезапно обнаружит, что она должна стать частью общих усилий по отражению российской агрессии, то это будет "здорово".

Адмирал заявил, что этот шок может подтолкнуть людей к большей готовности. В дальнейших замечаниях, по-видимому, предназначавшихся непосредственно общественности, он заявил: "Люди должны понимать, что тоже играют роль. Общество - лишь часть общего решения... Вам нужен запас воды, нужно радио на батарейках, нужен фонарик на батарейках и так далее, чтобы выжить в первые 36 часов. Это простые вещи, но все начинается с этого".

"Я не собираюсь говорить, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что наша привычная жизнь в этом мире - отнюдь не данность, - заявил высший военный руководитель НАТО. - Не все можно спланировать, и не все будет гладко в ближайшие 20 лет".

Хотя заявления адмирала Бауэра могут показаться тревожными, разговоры о масштабной войне в Европе звучат все громче. Среди стран НАТО в этом отношении дальше всех продвинулась Польша, которая непременно окажется под прицелом, если Россия решит, что ее спецоперация на Украине прошла настолько удачно, что заслуживает продолжения: а глава их Бюро национальной безопасности заявил в декабре, что у Европы всего три года на подготовку.

Именно столько России потребуется, чтобы "восстановить свою армию", сказал он, озвучив точку зрения Варшавы о том, что, если НАТО хочет сдержать дальнейшую российскую агрессию, она должна показать, что сможет дать решительный отпор новому вторжению.

Профессор Катажина Писарская на Варшавском форуме по безопасности поддержала утверждение адмирала Бауэра, что Европе придется пожертвовать некоторыми излишествами, чтобы профинансировать свои войска и превратить их в надежную силу, с которой Россия попросту не захочет конфликтовать. Она сказала, что "этот образ жизни, зацикленность на государстве всеобщего благосостояния и процветание под американским зонтиком безопасности" - все это может рухнуть под бременем расходов на сохранение свободы.

Она сказала немецкой газете:

"Когда нужно начинать подготовку к этому сценарию? По-хорошему надо было еще вчера... Мы можем рассуждать о "европейской автономии", как Эммануэль Макрон. Но что это значит? Сможет ли Франция завтра разместить в Польше 10 000 солдат? Сможет ли Германия эффективно защитить восточный фланг НАТО? Необходимо надежное сдерживание. А сейчас мы можем положиться лишь на американцев".

Комментарии читателей:

Thoughtcrime Central
Вообще-то драпать надо из этой НАТО - и поскорее. А европейские подстрекатели пусть дальше как-нибудь сами...

Pons Asinorum
Согласен. Это же Европа затеяла две главных войны 20-го века...

porchhound
Сами, значит, подстрекают, а потом давай нас предупреждать! К черту Украину с ее продажным правительством.

Jess Axen
И ЕС с его продажным правительством тоже!

Jeff
Обама заварил эту кашу в 2014 году. При Байдене все лишь продолжилось. Сам Обама не давал Украине даже противотанковое оружие - это все трампова затея. Не хотят они спасать никакую Украину: ее можно пустить в расход вместе со всем ее населением, лишь бы карманы набить потуже.

Mydogrules
Украина - мировая прачечная для грязных денег.

Feldwebel Schultz
Эти люди совсем безмозглые.
Ничего, осталось пятьдесят шесть дней до эпохи здравомыслия.

Teller
Памятка самим себе: чур, Европу больше не спасать - хватит!

Источник - ИноСМИ
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