Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства. Статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в "Известиях"

12:57 27.11.2024

Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства

"Известия" публикуют статью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии госвизита лидера РФ Владимира Путина в Астану



Касым-Жомарт Токаев

27 ноября 2024, 00:01



Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов.



Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне.



С президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами. Только за последний год мы с президентом России четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону.



