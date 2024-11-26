 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.11.2024
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Вторник, 26.11.2024
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Welt: на четырех нитках "Северных потоков" диверсанты разместили не менее шести бомб
13:17 27.11.2024

В Германии раскрыли новые подробности подрыва "Северных потоков"

Диверсанты разместили не менее шести бомб в общей сложности на четырех нитках соединения "Северного потока-1" и "Северного потока-2", поделились подробностями авторы публикации.

Ранее эксперты из Польши нашли следы тротила в пробах воды с места подрыва ниток "Северных потоков".

26 ноября глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве газопроводов принимали непосредственное участие диверсанты из "англосаксонских спецслужб".

Авторы: АРТЕМ КОШЕЛЕНКО

Источник - МК
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