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"Идеократия" в действии. Западные СМИ обнародовали любопытные результаты социсследований, - Святослав Князев
13:20 27.11.2024

27.11.2024
"Идеократия" в действии
Западные средства массовой информации обнародовали результаты социологических исследований, которые объясняют готовность значительной части "евроатлантических" обывателей голосовать за нынешние политические элиты, верить в "святую" Америку и ненавидеть Россию.

Итоги опросов могут сначала шокировать, но, если хорошенько подумать, все встает на свои места.

29% американцев искренне верят в то, что в Российской Федерации сегодня царит… коммунизм. Еще по 2% граждан США думают, что РФ - это конституционная или абсолютная монархия, либо вообще теократия. Любопытно, что при этом в Северной Корее коммунистическое государство видят лишь 20% жителей Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром YouGov.

В свою очередь 49% подданных Соединенного Королевства считают, что Украина имеет право на вступление в Британское Содружество, и ее обязательно нужно в него пригласить. Напомним, что в Содружество Наций, помимо самой Великобритании, входят ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Здесь, конечно, можно поиронизировать над независимостью внешней политики "незалежной", но участвовавшие в опросе британцы явно имели в виду что-то другое. Они - то ли не знают, по какому принципу формируется их Содружество, то ли реально верят в то, что Украина когда-то была королевским доминионом…

Все это было бы смешно, если бы не было так страшно. Ведь миллионы жителей ядерных держав, искренне верящие в то, что СССР до сих пор существует, а предки украинцев были британскими подданными, участвуют в выборах и в формировании мировой политической повестки. Именно они формально определяют, кто будет гонять по океанам авианосцы и иметь право нажать на пресловутую "красную" кнопку.

Результаты других социологических и статистических исследований проясняют ситуацию с тем, что и почему происходит в головах у жителей Запада. Но легче от этого не становится.

Так, Национальная Экспертиза грамотности совершеннолетнего населения США, считающаяся наиболее авторитетной организацией по оценке уровня образования в Америке, в 2000-е годы констатировала, что около 11 миллионов жителей страны вообще не умели читать. При этом, понять письменный текст средней сложности мог всего 31% выпускников американских школ. По сравнению с 1990-ми этот показатель рухнул на четверть.

Сейчас критерии оценки знаний изменились. Согласно им, 8,2 миллиона американцев в принципе не в состоянии принять участие в анкетировании по определению уровня грамотности, так как не понимают, что от них хотят. 8,4 миллиона - набирают менее "единицы" по пятибалльной шкале, а еще 26,5 миллиона - "единицу". Таким образом, примерно 43 миллиона жителей США - "функционально неграмотны". Еще 65,1 миллиона получили оценку "два". "Хорошистов" и "отличников" в понимании письменного текста в Соединенных Штатах 26,6 миллиона, "троечников" - 71,4 миллиона. Таким образом, ситуация очевидно ухудшилась даже по сравнению с 2000-ми. Эти же выводы подтверждаются данными от небольших независимых организаций.

Так, Cross River Therapy оценивает количество полностью неграмотных в США в 21% (в Калифорнии в 23%), а количество не дотягивающих по уровню грамотности даже до уровня 6 класса - в 54%.

"Washington Post" и "National Geographic" провели несколько лет назад исследование, согласно результатам которого, около 90% американцев не могут показать на карте Афганистан, 75% - Иран, а 50% - Нью-Йорк. В 2022 году, в ходе опроса Morning Consult, только 34% граждан США смогли найти на карте Украину, и 72% - Россию.

Опрос, проведенный сайтом Gocompare, показал, что 10% британцев не знают, где находится на карте даже Ирландия. Причем показатели среди молодежи в возрасте 16-29 лет оказались хуже среднестатистических. По данным Expedia, примерно треть британцев не могут сразу найти Францию, а почти две трети - Аргентину. Примерно половина жителей страны не знают, где в ней находится графство Девон.

Если отбросить в сторону такие базовые навыки как чтение и умение ориентироваться на карте мира, то результаты окажутся еще более плачевными. Почти 46% американцев не знают разницы между "фактом" и "мнением", а 27% не могут отличить астрономию от астрологии. Правда, большинство американцев, к их чести, все-таки знают, что в центре Земли находится ядро, а уран используется в ядерной энергетике. Зато почти половина из них - даже не подозревают о том, что пуэрториканцы - их сограждане. По данным исследования Morning Consult, только 54% населения США знают об американском гражданстве у жителей Пуэрто-Рико.

Ученые утверждают, что уровень интеллекта жителей Европы и Америки начал достаточно быстро снижаться в последние десятилетия. Так, например, в США IQ за 12 лет он упал на два пункта. Начиная с 1990 года, в Европе каждые шесть лет этот показатель снижается на полтора балла.

Если тенденция сохранится (а на это пока что все указывает), то через несколько десятилетий средний уровень интеллекта жителей западных государств будет соответствовать нынешним медицинским критериям умственной отсталости.

Никто из ученых однозначно не может сказать, почему так происходит. Самой "проработанной" выглядит пока версия доктора нейропсихологии Мишеля Демюрже, связавшего снижение интеллекта с "экранным" способом получения информации - повальным увлечением сначала телевизорами, а затем - смартфонами. У детей это приводит к отставанию развития речи, нарушениям памяти, ухудшению мелкой моторики, возникновению эмоциональных расстройств. По словам Демюрже, мозг человека принципиально не менялся десятки тысяч лет. Для того, чтобы он "включался", к человеку нужно "обратиться". Экран же такого эффекта не создает. Согласно результатам психологических исследований, ребенок, запоминает слово, услышав его от родителей всего три раза. Для запоминания же с электронного устройства, его нужно повторить не менее 60 раз.

Другие исследователи признают правоту Демюрже лишь отчасти. По их мнению, сильно бьет по интеллекту снижение мотивации людей к учебе. Если раньше уровень заработков человека напрямую был связан с его образованием, то теперь обыватель видит примеры "блогеров" и "моделей", которые получают миллионы, не учась и не занимаясь никаким полезным трудом, и это оказывает деструктивное психологическое воздействие на общество.

Снижение уровня интеллекта электората на руку западным политическим элитам. И антироссийская кампания - лучшее тому подтверждение. Обыватель в США, Великобритании или Европе просто не представляет себе реальную Россию (и Украину тоже). Его суждения основаны на примитивных роликах из социальных сетей или не менее примитивных школьных курсах.

Отсюда и вера в то, что Соединенные Штаты победили нацизм во Второй мировой войне, а правящий режим в России - коммунистический. Манипуляторы решили не придумывать ничего нового, а лишь "творчески" развили взращиваемый десятилетиями миф о "красной угрозе". И треть населения США в него искренне поверила!

В свое время в Штатах была снята антиутопическая научно-фантастическая комедия "Идиократия", посвященная тому, к чему может скатиться западное общество за несколько сот лет при сохранении нынешних образовательных и демографических стратегий. Закончив работу над картиной, руководство создавшей ее команды ужаснулось. Студия "20th Century Fox" не решилась даже "раскручивать" фильм и выпускать его в широкий прокат, ограничившись показом в узком перечне кинотеатров. В итоге сборы от его продаж на DVD в 20 раз превысили сборы от национального проката в кино, что стало для Соединенных Штатов уникальным показателем.

Возможно, в XXI веке это и звучит дико, но самый главный враг так называемых западных демократий - это хорошая средняя школа. По-настоящему качественное образование получает на Западе относительно узкая прослойка молодежи. Закончив престижные университеты, она пополняет состав элит и оказывается заинтересованной в сохранении сложившейся ситуации. Круг замкнулся. Однако, если его разорвать, мир мог бы стать значительно справедливее, безопаснее и… умнее.

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732702800


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