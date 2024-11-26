Постоянный виток: за новыми ракетными ударами ВСУ последует военный ответ, - "Известия"

13:26 27.11.2024 Постоянный виток: за новыми ракетными ударами ВСУ последует военный ответ

В Минобороны России рассказали об атаках западным оружием на Курскую область и предупредили о последствиях



Леонид Самуна

Богдан Степовой



Минобороны РФ готовит ответ на удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. За последние три дня ВСУ дважды атаковали территорию РФ. Так, после прилета по аэродрому Курск-Восточный двое военных получили легкие ранения, семь ракет из восьми были сбиты российской ПВО. Эксперты отмечают: в этот раз в министерстве рассказали о случившемся в деталях и даже показали фото с места падения обломков ATACMS - такая откровенность со стороны военного ведомства не сулит противнику ничего хорошего. В тот же день, 26 ноября, по инициативе Киева на уровне послов состоялось экстренное заседание Совета НАТО – Украина. Основной темой дискуссии стал вопрос усиления системы ПВО страны в связи с недавним испытанием в боевых условиях российской новейшей баллистической ракеты "Орешник". Европейские страны снова заговорили об отправке военных и бойцов ЧВК на Украину. К чему ведет новый виток эскалации украинского конфликта - в материале "Известий".



По каким целям попытались ударить ВСУ



Украина за последние три дня дважды ударила дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.



23 ноября ВСУ использовали пять американских ракет ATACMS для атаки позиций зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", который осуществляет прикрытие этого дивизиона, три ракеты были уничтожены, а две - достигли цели. В результате удара была повреждена РЛС, среди личного состава есть пострадавшие.



25 ноября киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный.



- Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна - достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры. В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся, - отметили в военном ведомстве.



Западные страны продолжают подниматься по лестнице эскалации, что может привести к глобальной катастрофе, прокомментировал "Известиям" последние новости военный эксперт Алексей Леонков.



- Сам факт нанесения такой атаки говорит о том, что за этими объектами давно велось наблюдение. Целеуказание американским ракетам для ударов по ним дают американцы - об этом говорили представители США. Что в итоге? Вот - факт целеуказания США, вот - обломки ракеты ATACMS, по которым ее можно четко идентифицировать. У нас есть право нанести ответный удар. Куда, как - будут решать Минобороны РФ и Верховный главнокомандующий. Он говорил, что об ударе предупредят. Враги наши должны готовиться к ответу, - отметил он.



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В Минобороны РФ все рассказали без утайки, подчеркнул председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.



- Такая откровенность со стороны официального военного ведомства противнику не сулит ничего хорошего, - рассказал он. - Он проигнорировал наше предыдущее предупреждение. Нанес удар и сделал это целенаправленно - западная партия войны нагнетает обстановку и повышает градус эскалации. Они хотят, чтобы конфликт вышел на принципиально новый уровень до января. Это делается с учетом мирной риторика Дональда Трампа.



Вашингтон, исходя из заявлений официальных лиц США, в ноябре дал разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. 25 ноября Белый дом фактически официально подтвердил разрешение бить этими ракетами вглубь нашей страны. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон изменил руководящие принципы и дал Киеву указания, что ВСУ могут использовать ракеты для нанесения ударов по конкретным типам целей.



США также сняли свои возражения на использование других западных ракет, таких как британские Storm Shadow и французские SCALP. Сразу же после снятия американского запрета Киев атаковал российскую территорию. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow и HIMARS были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях.



Лондон накануне разрешения ударов вглубь РФ передал Украине десятки Storm Shadow. Об этом сообщили передовые западные СМИ. По их информации, это были первые поставки таких ракет после избрания летом нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Примечательно, что оружие было направлено после якобы исчерпания запасов ракет большой дальности у Киева. Но количество переданных единиц не уточнили.



После очередной агрессии 21 ноября со стороны Москвы последовал незамедлительный ответ. По военному заводу в Днепропетровске была выпущена новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном варианте. После этого президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где объяснил ответные действия России, а также предупредил о последствиях эскалации со стороны западных государств, в особенности США. Впрочем, Вашингтон, по всей видимости, не стал менять свой подход к украинскому конфликту - там по-прежнему заверяют в безоговорочной поддержке Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не сомневается, что заявления Путина насчет ударов по РФ были "хорошо услышаны на Западе".



Экстренное заседание Совета НАТО – Украина



Киев 26 ноября инициировал экстренное заседание Совета НАТО – Украина на уровне постоянных представителей. Основная тема их встречи, которая прошла в закрытом режиме, - последствия применения в боевых условиях новой российской баллистической ракеты "Орешник" по объекту ОПК Украины в Днепропетровске. Помимо этого, активно обсуждались пути усиления украинской системы ПВО.



При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который должен был председательствовать на встрече, делегировал свои полномочия заместителю ввиду сегодняшнего визита в Афины. В Греции он, в частности, встретился с премьер-министром республики Кириакосом Мицотакисом, которого поблагодарил за то, что страна выделяет 3% своего ВВП на оборону.



- Наша поддержка Украины помогает ей бороться, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию этого конфликта, - сказал глава альянса.



Помимо последних громких новостей об ударах дальнобойным оружием и ответе России, встреча Совета НАТО – Украина могла быть обусловлена тяжелейшим положением ВСУ практически на всей линии боевого соприкосновения. Поэтому на этой встрече наверняка обсуждались новые пакеты западной помощи Киеву.



Почти на всех заседаниях Совета НАТО – Украина Киев традиционно поднимает тему относительно полноценного членства в военном блоке. Такая перспектива, однако, маловероятна, учитывая как минимум уровень нынешней эскалации. Даже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Украина, скорее всего, не получит приглашение стать членом Североатлантического альянса на ближайшем саммите блока, который пройдет в Гааге в июне 2025 года.



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Помимо этого возобновилось обсуждение возможной отправки военных и бойцов ЧВК натовских стран на Украину для ведения боевых действий. Об этом сообщают французские СМИ. Секретные переговоры на эту тему якобы ведутся между Лондоном и Парижем. Это связывают с опасением стран Евросоюза, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом поддержка Украины со стороны США прекратится.



Напомним, что еще в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину и даже допускал возможность проведения наземной операции против России. К таким словам скептически отнеслись даже в Североатлантическом альянсе. На тот момент в блоке заверили, что НАТО не намерено отправлять свой военный контингент в зону конфликта. В Москве неоднократно отмечали: подобный сценарий грозит прямым конфликтом РФ и блока.



В НАТО сейчас очень сильно обеспокоены текущей ситуацией, потому что на Западе не приемлют победы России в конфликте, отметил в беседе с "Известиями" американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.



- Им придется с этим свыкнуться, потому что, в моем понимании, им нечем ответить. Послать американские войска - это неприемлемо. Тем более американские выборы показали, что люди не хотят новых войн, и именно это обещал Дональд Трамп. Если он пойдет на эскалацию, то себя погубит. Что касается остального НАТО, то это курам на смех. Им нечем воевать. В Великобритании, например, очень мало боеспособных частей. Германская армия - 175 тыс., но там забыли, как воевать. Единственная дееспособная армия - польская. Но они одни против России не пойдут, а все НАТО не посмеет объявить войну России или ввязаться серьезно, у них нет таких ресурсов. Тем более гражданское население в Европе также выступает против такого сценария, - полагает Владимир Бровкин.



Тем не менее сейчас ведутся даже разговоры о передаче Украине ядерного оружия. Этот вариант начали прорабатывать на Западе на фоне понимания, что победы на поле боя Киев добиться не сможет, а феномен ядерного сдерживания может перевернуть текущее положение страны. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие идеи исходят от "крайнего экстремистского фланга", в котором плохо представляют реальность и не чувствуют ответственность, выступая с подобными заявлениями. Источник - Известия

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