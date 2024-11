Кто кем управляет? Трамп Маском или Маск Трампом? - Владимир Овчинский

13:30 27.11.2024 Кто кем управляет? Трамп Маском или Маск Трампом?

и как это будет влиять на мировую ситуацию и внутреннюю жизнь Америки



Владимир Овчинский



Журнал "Экономист" на обложке своего последнего ноябрьского номера 2024 года поместил фотографию Илона Маска, в виде большого ребенка, "играющего" своими ракетами Starship, автомобилем Tesla, собакой – символом его криптовалюты DOGEcoin, быком – символом финансового центра Америки – Уолл - стрит в Нью – Йорке и . . . Белым домом.



Эксперты журнала в передовой статье номера "Илон Маск – главный разрушитель Дональда Трампа" пишут:



"В 2017 году Илон Маск назвал Дональда Трампа "мошенником" и "одним из лучших в мире брехливых людей". Теперь в Мар-а-Лаго его знают как дядюшку Илона, и он входит в ближайшее окружение избранного президента. 19 ноября они вместе наблюдали за запуском ракеты. Альянс ведущего мирового политика и самого богатого человека создает концентрацию власти, которую оба хотят использовать для взрывного эффекта: чтобы сократить бюрократию, взорвать либеральные ортодоксальности и дерегулировать во имя роста.



У Трампа есть мандат на такое разрушение. Несмотря на экономические успехи Америки, большая часть Мэйн-стрит, Уолл-стрит и Кремниевой долины разочарована расточительностью и некомпетентностью правительства. Они правы. Государству нужна перестройка. Однако реформа под руководством Маска рискует создать новую проблему для Америки: возникновение взрывоопасной, коррумпированной олигархии.



Спустя несколько недель после того, как он помог Трампу победить на выборах, Маск поднялся на вершину власти. Избранный президент назначил его в новый консультативный орган, которому поручено урезать расходы. Маск уже общается с иностранными лидерами и лоббирует назначения в кабинет министров. Это далеко не первый случай, когда магнат имеет необычайное влияние в Америке. В ХIХ веке в экономике доминировали такие грабители, как Джон Д. Рокфеллер. В начале XX века, когда не было Федеральной резервной системы, Джон Пирпонт Морган действовал как единоличный центральный банк.



Фирмы Маска более глобальны, чем крупные монополии ХIХ и XX веков, и меньше, если измерять прибыль к ВВП. Musk Inc стоит эквивалентно всего 2% американского фондового рынка. Ее основными подразделениями являются Tesla, фирма по производству электромобилей; SpaceX, его бизнес по спутниковой связи и ракетам; X, бывший Twitter; и xAI, стартап по искусственному интеллекту, который был оценен в 50 миллиардов долларов в сделке в середине ноября. В основном они имеют рыночную долю ниже 30% и сталкиваются с реальной конкуренцией.



"Экономист" подсчитал, что 10% личного состояния Маска в размере 360 миллиардов долларов получены за счет контрактов и бесплатных подарков от дяди Сэма, а 15% - с китайского рынка, а остальное разделено между внутренними и международными клиентами.



Маск также отличается тем, что он разрушитель. Вместо того, чтобы эксплуатировать монополии для повышения цен или создавать стабильную банковскую систему в качестве основы для финансов, большая часть Musk Inc использует технологии для сокращения расходов на конкурентных рынках. Это разрушение является центральным в мессианской идеологии Маска, в которой инновации побеждают неразрешимые проблемы человечества от изменения климата до колонизации Марса. Реализация этих далеких целей зависит от гения постоянного переосмысления промышленных процессов. Его стремление к более свободным действиям помогает объяснить его презрение к ортодоксальности, включая то, что он считает пробужденным конформизмом. От бюрократов, которые позволили американскому государственному рынку космических запусков быть сфальсифицированным оборонными фирмами, до калифорнийских галочников, которые регулируют заводы Tesla, он рассматривает государство как препятствие для роста".



И Трамп, и Маск хотят разрушить все федеральное правительство. Маск сказал, что DOGE (новая структура вне правительства, призванная провести кардинальную реформу правительства США после вступления Трампа в должность, названная в честь символа криптовалюты Маска – В.О.) может стремиться сократить до 2 трлн долларов из 7 трлн долларов годового федерального бюджета и упразднить многие агентства.



Легко высмеивать такие цели как наивные - 2 трлн долларов - это больше, чем все дискреционные расходы правительства. Но с бюджетным дефицитом в 6% ВВП и долгом почти в 100% необходимы реформы. Скрипучая машина Пентагона изо всех сил пытается приспособиться к эпохе беспилотников и ИИ. Лоббирование действующими фирмами помогает объяснить, почему федеральные правила достигли 90 000 страниц, что близко к историческому максимуму. Даже если Маск добился былишь малой части своей либерализации, Америка могла бы многое выиграть.



Но в чем же опасность? Одна из них - кумовство и взяточничество. Избранный президент - экономический националист, а отрасли, в которых у Маска есть интересы, стали стратегическими благодаря соперничеству с Китаем, милитаризации космоса и трансграничным дезинформационным войнам. Близость к власти может позволить ему искажать правила и тарифы и сковывать конкурентов в областях от автомобилей и криптовалют до автономных транспортных средств и ИИ.



С начала сентября 2024 года общая стоимость предприятий Musk Inc выросла на 50% до 1,4 трлн долларов, что намного превышает показатели рынка и его аналогов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что его босс сможет извлечь исключительную ренту из своей дружбы с президентом.



"В то же время, - пишет журнал, - Маск может оплошать, особенно когда он находится за пределами своей сферы компетенции. Он продемонстрировал неустойчивое суждение в международных делах, микроуправляя использованием спутникового сервиса Starlink на Украине и сравнивая статус Тайваня с Гавайями. Его любовь к славе и заговорам, а также к водовороту социальных сетей вызывают беспокойство. С $50 млрд его личного состояния, завязанными в Китае, где находится половина производства Tesla, он является очевидной целью для манипуляций".



Он также может потерпеть неудачу еще до того, как начнет, из-за взрывоопасности комбинации Трампа и Маска. Следующий президент любит нанимать и увольнять. Технологический магнат сжигает руководителей и отношения. Слияние либертарианства Кремниевой долины и техноутопизма с мага - национализмом мира Трампа изначально нестабильно. Реформирование правительства требует терпения и дипломатии, ни то, ни другое не является сильной стороной Маска.



"Если политическая карьера Маска окажется короткой, она все равно может иметь два долгосрочных пагубных эффекта. Одним из них станет отвращение политиков от реформирования правительства. С его назначением эта цель привлекла больше внимания, чем когда-либо. Но если он приступит к реализации полусырой программы, которая закончится впечатляющим провалом, амбиции по решению проблемы расходов будут отброшены на годы назад.



Другим эффектом станет нормализация сговора между политиками и магнатами. По мере того, как государство расширяется в торговле, промышленной политике и технологиях, стимулы для захвата государства растут. В то же время метод Трампа подразумевает ослабление институтов и практик, которые должны защищать от конфликтов интересов. Америка далека от того, чтобы вести себя как развивающийся рынок. Но если бы олигархические бизнес-титаны постоянно работали с доминирующими политиками, это бы нанесло большой ущерб. Раньше это было немыслимо; теперь нет".



В статье этого же номера "Илон Маск и Дональд Трамп, похоже, влюблены друг в друга. Куда движется их дружба?" эксперты журнала пишут:



"В своей победной речи в ночь выборов Дональд Трамп затронул большинство стандартных тем для таких случаев. Он поблагодарил своих сторонников и свой персонал. Он похвалил свою жену и детей. Он пообещал сохранять верность избирателям. Но в основном он говорил об Илоне Маске. Целых 17% его замечаний - столько же времени, сколько он потратил на наброски своих планов на свое президентство - были посвящены "супергению", который взял перерыв в управлении своими различными предприятиями, чтобы помочь кампании Трампа. Он разглагольствовал о щедрости Маска, его эффективности и, прежде всего, о технологическом совершенстве его фирм: "Вот почему я люблю тебя, Илон".



Маск, самый богатый человек в мире, и Трамп, который вскоре станет самым могущественным в мире, находятся в муках пьянящего броманса. Пара неразлучна с момента выборов: Маск сопровождал господина Трампа в Вашингтон, чтобы встретиться с республиканцами в Конгрессе, а Трамп отправился в Техас с Маском, чтобы посмотреть на испытательный полет ракеты, построенной SpaceX, одной из фирм Маска".



Маск, который называет себя "первым приятелем", по-видимому, участвует во всех элементах президентского перехода. Он присутствует на собеседованиях с потенциальными кандидатами в кабинет. Он сам был назначен соруководителем нового "Департамента эффективности правительства" (DOGE), который должен сократить как бюрократическую волокиту, так и расточительные расходы. Он присоединился к звонкам Трампа с мировыми лидерами. Он также занимался внештатной дипломатией самостоятельно, встречаясь с послом Ирана в ООН, согласно New York Times.



Надежда на то, что Маск может привнести немного деловой хватки и технического волшебства в администрацию Трампа, заманчива. Его глубокое мышление могло бы помочь сократить зияющий бюджетный дефицит Америки, составляющий около 6% ВВП, и перестроить ее часто неуклюжую бюрократию. Но есть также много причин беспокоиться о восхождении Маска. Безусловно, будут тревожные конфликты интересов: отчасти Маск заинтересован в дерегулировании, в конце концов, из-за множества надоедливых правил, ограничивающих его компании. Критики также опасаются, что правительство Америки может стать опасно зависимым от одного человека, особенно в сфере космоса и спутников. Набеги Маска на внешнюю политику могут поставить под угрозу как его собственные деловые интересы, так и дипломатические цели Америки. Возможно, самый насущный вопрос заключается в том, сможет ли этот броманс продлиться, учитывая, что оба мужчины известны своим огромным эго и частыми ссорами с друзьями и коллегами. Короче говоря, все готово для бурной психодрамы с глобальными последствиями.



Оба, и Маск, и Трамп, уже извлекли огромную выгоду из своей дружбы. Считается, что Маск потратил около 200 миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться, огромная сумма, учитывая, что общие заявленные расходы кампании и внешних групп на данный момент составляют около 1,1 миллиарда долларов (и возрастут по мере подачи окончательной отчетности). Маск сыграл большую роль в усилиях по привлечению избирателей в колеблющихся штатах, уделяя особое внимание тем, кто мало интересуется политикой. По крайней мере, это позволило кампании направить свои ограниченные средства на другие цели. Это также могло помочь мобилизовать поддержку Трампа среди молодых людей. Трамп, чья предвыборная речь подчеркивает его успех как бизнесмена, явно наслаждался поддержкой такого известного предпринимателя. То, что Маск владеет X, платформой социальных сетей, любимой политиками, и использовал ее для энергичной поддержки Трампа, было еще одним бонусом.



Преимущества для Маска от этого союза были еще больше. После выборов рыночная капитализация Tesla, компании по производству электромобилей, на которую приходится около двух третей его богатства, выросла на 300 млрд долларов. Только этот прирост более чем вдвое превышает совокупную рыночную стоимость General Motors, Ford и Stellantis, "большой тройки" автопроизводителей Детройта. Хотя американский фондовый рынок вырос по всем направлениям, подъем Tesla был более крутым (см. диаграмму). Поскольку Маску принадлежит примерно 20% компании, ее рост увеличил его личное богатство на 60 млрд долларов. Следующая по величине компания в портфеле Маска, SpaceX, является частной, поэтому скачок ее стоимости оценить сложнее. Но отчеты предполагают, что ее акции также имеют гораздо более высокую цену, чем до выборов.



Инвесторы явно считают, что президентство Трампа будет полезным для фирм Маска. В первую очередь, правительство является крупным клиентом SpaceX, в частности, с которым оно подписало контракты на сумму более 15 млрд долларов за последнее десятилетие. Большая часть этой суммы приходится на NASA , но некоторые транзакции осуществляются в военных целях. У SpaceX есть контракт на 14 млн долларов с Космическими силами США на обеспечение связи для украинских вооруженных сил и правительства до 30 ноября через свою спутниковую сеть Starlink. Космические силы также платят SpaceX 733 млн долларов за вывод спутников на орбиту. Пентагон планирует включить 100 спутников из военного подразделения SpaceX, Starshield, в свою собственную сеть связи. У Starshield также есть контракт на 1,8 млрд долларов на помощь секретному Национальному разведывательному управлению в создании шпионских спутников. У Агентства по развитию космического пространства есть контракт на 149 млн долларов на отправку сообщений между спутниками SpaceX с помощью лазера и так далее.



Для справки:



Космические силы США также следили за испытательными полетами новой мегаракеты Starship компании SpaceX, ожидая, что сверхтяжелая ракета-носитель может быть использована Министерством обороны США для доставки военных грузов из одной точки на Земле в другую.



Начальник космических операций генерал Ченс Зальцман наблюдал за шестым испытательным полетом Starship с базы компании Starbase в Техасе 19 ноября, на котором также присутствовали основатель SpaceX Илон Маск и избранный президент Дональд Трамп. 400-футовая многоразовая ракета-носитель состоит из ускорителя Super Heavy компании SpaceX и космического корабля Starship, что дает ей гораздо большую грузоподъемность, чем у любой другой ракеты, доступной сегодня.



Хотя разработка ракеты-носителя имеет решающее значение для планов NASA по возобновлению миссий на Луну и исследованию Марса, Космические силы также отслеживают возможности использования Starship в военных целях, в частности, для логистических миссий, сообщил журналистам 21 ноября генерал-лейтенант Филип Гаррант, глава Командования космических систем (SSC).



"Мы думаем о том, как мы могли бы использовать это. Мы думаем, что первым, наиболее логичным, учитывая объем полезной нагрузки, … был бы какой-то тип ракетного механизма доставки грузов", - сказал Гаррант во время круглого стола, организованного Defense Writers Group. "Мы абсолютно заинтересованы в потенциальной военной полезности и определенно следим за их прогрессом".



Недавно Космические силы взяли под контроль экспериментальную программу Rocket Cargo Vanguard Исследовательской лаборатории ВВС, переименовав ее в Point-to-Point Delivery (P2PD). Концепция направлена ​​на использование коммерчески доступных ракет для быстрой доставки военных грузов в любую точку Земли, включая нетрадиционные посадочные площадки как вблизи сооружений, так и в отдаленных местах.



Согласно обосновывающим документам, в своем бюджетном запросе на 2025 финансовый год служба запросила 4 миллиона долларов на "поддержку детального инженерного проектирования, необходимого поставщику услуг P2PD для выполнения доставки грузов с воздуха" с целью поддержки миссий по снабжению Транспортного командования США.



Гаррант также указал на потенциал ракеты для запуска большого количества спутников на низкую околоземную орбиту (НОО) - где как правительство, так и коммерческая космическая промышленность, как ожидается, разместят огромные созвездия из сотен платформ - как на "переломный момент". В других случаях Starship может вывести несколько спутников на НОО, чтобы позволить другим орбитальным транспортным средствам доставлять их в другие точки космоса.



В настоящее время SpaceX осуществила 90% всех орбитальных запусков в Америке в 2023 году. На государственные учреждения приходилось более 20% ее бизнеса. По той же причине во время первого срока Трампа Федеральная комиссия по связи (FCC) предлагала субсидии Starlink для расширения доступа к широкополосной связи в сельской местности. Но выплата в размере почти 900 млн долларов была отменена во время президентства Джо Байдена. Она может быть восстановлена ​​во время второго срока Трампа.



Строгость, с которой правительство обеспечивает соблюдение правил, также влияет на фирмы Маска. Они являются предметом более 20 расследований и проверок со стороны различных федеральных агентств. Например, Национальный совет по трудовым отношениям расстроен тем, как Маск справляется с кампаниями рабочих по объединению в профсоюз в Tesla. Департамент транспорта жаловался на то, как Neuralink, компания Маска по имплантации мозга, перевозит опасные материалы. А Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных считает, что SpaceX не сделала достаточно для защиты гнезд птиц вблизи стартовой площадки для своих ракет в Техасе. Менее требовательная администрация могла бы решить все эти проблемы.



Однако в грандиозной схеме бизнес-империи Маска его контракты с правительством - мелочь, а жалобы регулирующих органов - мелкие раздражения. Его компании стоят намного больше $1 трлн. Его личное состояние оценивается примерно в $360 млрд. По всем государственным контрактам SpaceX большую часть дохода приносит Starlink, почти все клиенты которого - коммерческие компании.



Безусловно, наиболее существенным способом, которым администрация Трампа могла бы повлиять на его судьбу, является разработка новых правил и отмена старых. Маск давно утверждал, что будущее Tesla зависит от успешной разработки автономных транспортных средств. В настоящее время автономное вождение регулируется на уровне штата, что ставит Tesla в невыгодное положение по сравнению с Waymo, дочерней компанией Alphabet, компании, которой принадлежит Google. Waymo уже управляет "роботакси" в нескольких городах, тогда как Tesla еще не запустила ни одной полностью автономной услуги. После того, как 17 ноября Bloomberg сообщил, что переходная команда Трампа сообщила советникам, что планирует сделать федеральную структуру автономного вождения приоритетом, акции Tesla взлетели, в то время как акции Uber и Lyft, которые могут пострадать от конкуренции, упали.



Другая потенциальная политика Трампа - отмена щедрой налоговой льготы для электромобилей - также окажет большое влияние на Tesla. Хотя это сделает автомобили компании более дорогими, это нанесет больший ущерб другим американским производителям, поскольку издержки Tesla ниже. "Это будет разрушительно для наших конкурентов", - злорадствует Маск. Фактически, отмена льготы вместе с более высокими тарифами (еще одно обещание Трампа) может быть особенно выгодна Tesla, чьи электромобили имеют самую высокую долю деталей, произведенных в Северной Америке в отрасли. Как отечественные, так и зарубежные конкуренты будут подрезаны.



Судьба SpaceX также во многом зависит от регулирующих органов. Компания получила одобрение FCC на запуск 12 000 спутников (уже более 6 000 на орбите), но запросила разрешение еще на 30 000. Маск также часто и громко жаловался на летаргию Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое он обвиняет в "душении" инноваций "кафкианской бумажной волокитой". Он шутит, что может построить ракету быстрее, чем агентство успеет обработать соответствующие разрешения. SpaceX разрабатывает новые космические аппараты путем частых испытаний и перепроектирования. Ее коммерческие и государственные конкуренты, как правило, более медлительны и методичны. Таким образом, византийская бюрократия обременяет SpaceX больше. Более разрешительный подход был бы благом.



Чувствительность фирм Маска к регулированию создает явные конфликты интересов в его предлагаемой роли соруководителя DOGE. Однако ни Трамп, ни Маск, похоже, не испытывают никаких угрызений совести. Трамп четко обозначил проблему в ходе предвыборной кампании, когда проворчал: "Я за электромобили. Я должен быть за них, потому что Илон меня поддержал". Маск, со своей стороны, заявил, что его мечта и явная корпоративная цель SpaceX по колонизации Марса станут возможны только с помощью DOGE: "Департамент эффективности государственного управления - единственный путь к продлению жизни за пределами Земли".



"Потенциальные конфликты настолько очевидны, - пишут эксперты издания, - что Трамп, похоже, разрабатывает DOGE, чтобы обойти соответствующие правила. Он уточнил, объявляя о создании департамента, что Маск и Вивек Рамасвами, бизнесмен, ставший политиком, который будет его совместным руководителем, предложат идеи о реформировании бюрократии "извне правительства". Будучи советником, а не федеральным служащим, Маск не будет подчиняться различным этическим правилам, отмечает Кэтлин Кларк из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.



Но эта договоренность может также снизить эффективность DOGE, поскольку она будет больше напоминать комиссию, чем обычный правительственный департамент. Фактически, в Вашингтоне преобладает мнение, что DOGE не принесет много пользы. Это не из-за каких-либо сомнений в искренности или способностях Маска. Он вел кампанию против бюрократии в течение многих лет, задолго до того, как появились реальные перспективы того, что ему дадут официальный мандат на ее сокращение. Он перенес штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас отчасти в знак протеста против бюрократических методов Калифорнии. В 2023 году он возмутился в типичном твите: "Как Гулливер, связанный тысячами маленьких веревок, мы теряем нашу свободу по одному правилу за раз".



И в Tesla, и в SpaceX Маск показал себя мастером эффективности, сократив стоимость ранее редких технологий до такой степени, которую действующие лица считали невозможной. Трамп называет его "величайшим урезателем". (Похоже, избранный президент особенно впечатлен решением Маска после покупки X уволить около трех четвертей ее сотрудников, хотя стоимость X резко сократилась за время владения Маском, сделав ее почти не имеющей для него финансового значения). Сам Маск говорил о сокращении 2 трлн долларов, или около трети, из федерального бюджета и о значительном упрощении налогового кодекса.



Но история попыток сократить регулирование и государственные расходы в Америке не внушает оптимизма. Камнем преткновения, как правило, становится Конгресс, члены которого не горят желанием ликвидировать рабочие места в своих округах. Рональд Рейган создал похожую структуру, известную как Комиссия Грейс, с явным мандатом "осушить болото". Конгресс отложил ее предложения.



Поэтому господа Маск и Рамасвами заявили, что будут рекомендовать изменения, которые Трамп может внести в одностороннем порядке, без принятия нового законодательства. Они утверждают, что возможности для этого огромны из-за двух недавних постановлений Верховного суда, которые ограничили полномочия бюрократии и, таким образом, поставили под сомнение многие существующие правила. Но юридические проблемы с любыми реформами неизбежны, и у пары будет всего 18 месяцев, чтобы что-то сделать: DOGE не может официально приступить к работе, пока Трамп не станет президентом 20 января и, как предполагается, должен прекратить свою деятельность к 4 июля 2026 года".



Действительно, возможно, что влияние Маска уже достигло своего пика. У него много предприятий, которыми нужно управлять, и он не может бесконечно откладывать корпоративную жизнь ради бесконечных похлопываний по спине в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде или - со временем - в Белом доме. Президентские переходы по своей природе текучи, а их направление податливо, особенно до того, как будут выбраны самые важные кадры. Но менее чем через два месяца переход закончится, и на смену ему придут более жесткие бюрократические структуры Вашингтона.



Нет точного исторического прецедента влияния Маска на Трампа, но президенты и их бизнес-спонсоры имеют тенденцию ссориться. Уильям Херст, газетный магнат, быстро разочаровался во Франклине Рузвельте, чью первую президентскую кампанию он с энтузиазмом поддерживал. Эндрю Карнеги, сталелитейный магнат, который был самым богатым человеком в мире в свое время, не смог заставить Теодора Рузвельта выслушать его по вопросам внешней политики. Теодор Рузвельт также в конечном итоге скрестил мечи с JP Morgan, основателем банка с тем же названием, после того как заручился его помощью в прекращении забастовки шахтеров.



Уже есть признаки того, что Трамп не полностью в плену у Маска. Хотя Маск публично призывал назначить Говарда Лютника, финансиста с Уолл-стрит, министром финансов, Трамп вместо этого дал ему менее престижную должность министра торговли. По слухам, Маск препирается с давними советниками Трампа. Трамп продемонстрировал намек на непостоянство на недавней встрече в Мар-а-Лаго, когда он пошутил о Маске: "Я не могу выгнать его отсюда".



По крайней мере, опасения по поводу чрезмерного влияния Маска, вероятно, преувеличены. Доминирование SpaceX в стратегической отрасли не является беспрецедентным. IBM имела 88% доли рынка табуляционного оборудования в 1932 году и 70% доли зарождающейся компьютерной индустрии в 1967 году. Ее устройства имели решающее значение для Пентагона и разведывательных агентств, использовались для всего, от противовоздушной обороны до криптоанализа. AT & T имела монополию на телефонные услуги большую часть ХХ века и тем самым сделала себя незаменимой для американских шпионов. Обе фирмы в конечном итоге были скованы антимонопольными исками, хотя успех SpaceX и Tesla обусловлен превосходными продуктами, а не монополией.



На практике влияние Маска на военные дела не так беспрепятственно, как кажется. Во-первых, позиция SpaceX в космических запусках является командной, но не монопольной, утверждает Даг Ловерро, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и NASA . Подавляющее большинство ее запусков - это ее собственные спутники, отмечает он. Если убрать их, картина будет выглядеть более сбалансированной. Контракты Космических сил США на запуски с 2022 по 2027 год разделены примерно поровну между SpaceX и конкурирующим консорциумом, говорит он. Планы Пентагона по мегасозвездиям для связи включают дюжину разных подрядчиков. Джефф Безос, основатель Amazon, создает конкурирующую фирму Blue Origin. Starship, тем временем, хорошо подходит для отправки большого количества малых спутников на низкую околоземную орбиту и доставки людей на Марс, утверждает он, - а не для отправки более крупных военных и шпионских спутников на более высокие орбиты. "Дело в том, что это очень конкурентная сфера", - заключает Ловерро.



Также неясно, сможет ли Маск на самом деле использовать свое влияние. "Насколько правительство США нуждается в SpaceX", - говорит Джон Пламб, который до недавнего времени был помощником министра обороны, отвечающим за космос, "SpaceX нуждается в правительстве США". Компании требуются лицензии на эксплуатацию от FCC и лицензии на запуск от FAA. Хотя Маск становится все более доминирующим поставщиком, правительство также является покупателем с необычной покупательной способностью. "По моему опыту, SpaceX была отличным партнером для Министерства обороны. Но если бы SpaceX по какой-то причине решила бросить вызов всей силе правительства США ", - заключает Пламб, "это было бы ужасным, ужасным деловым решением и, честно говоря, парализующим для них". При необходимости президент мог бы даже сослаться на Закон о производстве оборонной продукции 1950 года, который позволяет правительству принуждать частные фирмы действовать в интересах национальной безопасности.



Даже идею о том, что Маск может оказывать неправомерное влияние на внешнюю политику, можно перевернуть с ног на голову. Близость Маска к Трампу можно рассматривать как обузу для его компаний за пределами Америки. Наиболее очевидным испытанием является Китай, где производится чуть более половины всех Tesla. Зависимость фирмы от Китая, если уж на то пошло, растет: в мае 2024 года она заложила фундамент второго завода в Шанхае для производства аккумуляторов.



Рычаг, который это дает китайским властям над Tesla, уже, по-видимому, ограничивает действия Маска. Хотя во имя свободы слова он предоставляет доступ к Starlink иранцам с контрабандными терминалами, несмотря на возражения их правительства, он не сделал ничего подобного в Китае. Он склонен следовать официальной китайской линии в отношении Тайваня и не скупится на похвалы Китаю как месту для ведения бизнеса.



Риск того, что Tesla может оказаться втянутой в отношения Трампа с Китаем, очевиден. "Я думаю, что китайцы очень тщательно думают о том, как использовать Маска, чтобы дать понять Трампу, что тарифы имеют свои издержки", - говорит Зак Купер из Американского института предпринимательства, аналитического центра. Он отмечает, что у Китая мало контактов в Республиканской партии, и, возможно, надеется, что Маск сможет помочь наладить отношения с администрацией Трампа. "Если Маск хочет продолжать зарабатывать значительные суммы денег в Китае, то они будут ожидать, что он будет играть позитивную роль", - говорит Купер, отмечая, что Китаю нужно только подправить правила в отношении электромобилей, чтобы оказать большое влияние на судьбу Tesla.



Аналогичные риски применимы к участию Маска в политике в целом. Сейчас он настолько тесно связан с Трампом, что может оттолкнуть некоторых людей от покупки Tesla, говорит Ту Ле из консалтинговой компании Sino Auto Insights. Хотя X демонстрировал рекордный трафик во время выборов, с тех пор число людей, покидающих платформу ради менее магических конкурентов, таких как Threads и Bluesky, резко возросло. Более того, альянс между техническими либертарианцами, такими как Маск, и нативистскими популистами, которые являются основой поддержки Трампа, хрупок. Один лагерь жаждет перемен, другой их отвергает. Это неразрешимое противоречие.



Если что-то пойдет не так, Маск может пострадать от ужасных последствий. Его контроль над Tesla не является несокрушимым. В отличие от других технологических магнатов, таких как Марк Цукерберг, которому принадлежат акции с правом голоса в Meta*, материнской компании Facebook*, 21% акций Маска в Tesla не полностью изолируют его от других акционеров. Если его политика в конечном итоге навредит компании, его все равно могут выгнать. Его большая доля в SpaceX обеспечивает большую защиту, но хорошие отношения с дядей Сэмом необходимы для ее работы. Маск вступает в еще более сложную сферу, чем ракетостроение. Чтобы пройти ее без происшествий, понадобится быть супергением.



В третьей статье этого номера "Экономиста" Трансформация Илона Маска, по его собственным словам" эксперты журнала отмечают:



"Конечно, иногда ты можешь сказать что-то глупое, как я, но так люди узнают, что это действительно ты!" В рамках призыва к "политическим и корпоративным лидерам" присоединиться к нему в его разглагольствованиях в X, его социальной сети, Илон Маск неоднократно подчеркивал, что такие посты предлагают необычную и привлекательную подлинность. Мы поверили ему на слово. Что говорят о нем его твиты?



Чтобы выяснить, какие темы волнуют Маска и как со временем менялись его взгляды, The Economist проанализировал его активность в Twitter (как это было) и X (как это стало в 2023 году). Используя искусственный интеллект для просмотра его 38 358 постов с декабря 2013 года по ноябрь 2024 года, эксперты журнала обнаружили, что он публикует гораздо чаще и с гораздо более политическим уклоном. Изменение климата и чистая энергия раньше были сферой политики, по которой он высказывал свое мнение больше всего, но теперь он гораздо больше рассуждает об иммиграции и свободе слова.



Маск публикует гораздо больше, чем раньше. С декабря 2013 года по середину 2018 года он в среднем твитил чуть больше дюжины раз в неделю. С того времени и до 27 октября 2022 года, когда он завершил покупку X, он публиковал 50 постов в неделю. После поглощения это число возросло примерно до 220 в неделю.



Те, кто следит за ним (а их более 200 млн), возможно, также заметили изменение тематики. С 2016 по 2021 год от 30% до 50% его твитов каждый год были о Tesla или SpaceX, двух его крупнейших компаниях. В наши дни только 11%. Между тем доля его постов, которые носят политический характер, выросла с менее 4% в 2016 году до более 13% в этом году.



Смена тем таких постов еще более драматична. В 2022 году, когда он покупал Twitter, посты о свободе слова резко возросли. За этим последовал скачок в 2023 и 2024 годах в разговорах об иммиграции, пограничном контроле, честности выборов и "вирусе пробужденного разума". Превратности плохого регулирования оставались общей темой на протяжении всего времени.



Несмотря на его значительные деловые интересы за пределами Америки, лишь в немногих постах упоминаются другие страны. В период с 2017 по 2020 год около 1% упоминали Китай, но часто мимоходом ("У Китая и Японии потрясающие поезда…") или чтобы похвалить местное подразделение Tesla. С тех пор его интерес к стране угас. До начала войны России с Украиной Маск не проявлял особого интереса ни к одной из стран, но в 2022 году они фигурировали почти в 3% его твитов. Единственной другой страной, которая упоминалась более чем в 1% его постов за последние годы, была Бразилия, после того как страна на короткое время заблокировала X в августе 2024 года.



Своим последователям Маск призывает к жесткой концентрации на миссиях, которые он считает срочными, например, превращение людей в "межпланетный вид" путем колонизации Марса. Но его собственные посты показывают смену интересов за последние несколько лет, с единственным действительно интенсивным фокусом на самом акте публикации. У него может быть больше денег, чем у кого-либо еще на Земле, и ухо следующего президента, но для стороннего наблюдателя он может показаться не таким уж и отличающимся от любого другого американца в возрасте 50 лет: политически кренящийся вправо, большую часть времени онлайн, жалующийся на иммиграцию и высмеивающий левых.



На взаимоотношения Трампа и Маска обращают пристальное внимание и другие крупнейшие СМИ.



Стивен Коллинсон в статье на Си-эн-эн "Теперь очередь Трампа погреться в лучах славы Маска" (20.11.2024) пишет:



"19 ноября все взгляды должны были быть прикованы к небу над стартовой площадкой в ​​Техасе, когда самая большая в мире ракета с грохотом устремилась в космос.



Однако орбита, которая сейчас привлекает наибольшее внимание, находится не на небесах - это все более тесная связь на Земле, объединяющая будущего самого могущественного человека планеты и ее самого богатого человека.



Избранный президент Дональд Трамп и Илон Маск - после поездок на встречу с республиканцами в Вашингтоне и матча Ultimate Fighting Championship в Нью-Йорке, включая посещение McDonald's в полете с Робертом Ф. Кеннеди-младшим - снова отправились в путь, чтобы посмотреть, как ракета SpaceX Starship Маска взлетает во время своего последнего испытательного полета.



На этот раз гипербола Трампа не была чрезмерной. "Я направляюсь в Великий штат Техас, чтобы посмотреть запуск самого большого объекта, когда-либо поднятого не только в космос, но и просто оторвавшегося от земли", - написал он в социальных сетях.



Маск, визионер Tesla и SpaceX, провел последние две недели, купаясь в отраженной славе Трампа в Мар-а-Лаго. Он так часто бывает рядом, что кажется, будто он член семьи, и даже попал на фото расширенного клана Трампа. Теперь пришло время ему поделиться частью своей ауры со своим новым лучшим другом.



Трамп, стиснув челюсти, прищурив глаза от яркого света и надев красную кепку MAGA с надписями "45" и "47", принял позу горы Рашмор, несомненно, осознавая, что телевизионные экраны, разделенные на части, будут сопоставлять его с ракетой, стартующей на старте. Он выглядел так, словно приписывал себе часть заслуг.



В нервные моменты перед запуском, различные меньшие спутники вращались вокруг Трампа, включая его сына Дональда-младшего, сенатора Техаса Теда Круза и представителя Техаса Ронни Джексона, бывшего врача Белого дома. Но избранный президент казался наиболее оживленным, когда появился Маск и объяснил, что произойдет, когда ракета взлетит.



Небольшое разочарование



В этом случае Трампу не удалось увидеть баллистический балет SpaceX, возвращающей свой огромный ускоритель, чтобы быть захваченным современной стартовой площадкой, которой он восторгался во время предвыборной кампании. "Я вижу этот огонь, вырывающийся из нижней части ракеты, которая приближается сбоку, и я говорю: "Она врежется в кран", - сказал Трамп ранее в этом месяце. "И эти две большие красивые руки, которые ее хватают - я сказал: "Что, черт возьми, это было?""



19 ноября диспетчеры миссии приняли решение в доли секунды вместо этого посадить гигантский аппарат, похожий на римскую свечу, в Мексиканском заливе после его медленного спуска. "Возможно, они просто хотят быть осторожными, чтобы случайно не убить избранного президента Соединенных Штатов", - сказал Грег Отри, заместитель проректора по коммерциализации и стратегии космоса в Университете Центральной Флориды, в интервью CNN.



Но потрясающее зрелище, когда Starship с ревом отрывается от стартовой площадки, облетает вокруг земного шара всего за несколько минут и аккуратно приводняется ногами вперед в Индийском океане, стало свидетельством гениальности Маска, который произвел революцию в космической отрасли, возродил американскую программу пилотируемых космических полетов и находится на пути к возвращению людей на Луну, а в конечном итоге и на Марс.



Это объясняет, почему Трамп хочет видеть Маска рядом с собой.



Если он может разрушить аэрокосмический сектор, одновременно переосмысливая бизнес электромобилей, что может сделать Маск со своим новым Департаментом эффективности правительства, который Трамп назначил его и Вивека Рамасвами возглавить?



Трамп считает, что у него есть мандат взорвать федеральную бюрократию, как один из прототипов ракет, которые его новый друг использовал для ускорения прогресса в своей космической программе.



Однако присутствие избранного президента на запуске Starship и его одобрение Маска также указывают на огромную проблему в их связях.



Южноафриканский миллиардер теперь играет огромную роль в исследовании космоса, национальной безопасности США и электромобильной промышленности. И Трамп может оказать Маску чрезвычайные услуги. Маск, вооруженный полномочиями президента в своей новой роли кнута правительства, может даже отменить правила, которые мешают его бизнесу, и получить прибыль от перекоса рынка.



Конфликты интересов не воспринимались всерьез в первой администрации Трампа. Но вездесущность Маска в Tрамп 2.0 как выдающегося союзника в формирующемся внутреннем круге миллиардеров, миллионеров и ведущих Fox News означает, что они официально стали шуткой.



Почему Трампу нравится Маск



Он динамичен и сертифицированный гений. Избранному президенту также нравится, когда его обхаживают самые богатые люди мира - особенно те, кто потратил миллионы долларов, чтобы его избрали, и превратил X в место, где все свободно, что отражает конспирологическое мировоззрение Трампа и имеет огромную силу влиять на огромное количество избирателей.



Во многих отношениях Маск - гораздо более успешная версия самого Трампа. Он рушит все, прежде чем строить заново, у него было несколько браков, и его сформировал властный отец, который оставил след в его психике. Нечасто Трамп, который стремится доминировать в каждой комнате и отношениях, кажется впечатленным чем-то, кроме себя самого. Но его фанатская признательность за ракетостроение Маска кажется совершенно искренней.



Но дело не только в деньгах и мечтах о космосе.



Подружившись с Маском, 78-летний Трамп обеспечил себе вход в молодую мужскую субкультуру, где пионер Tesla считается иконой. Их дружба также принесла Трампу авторитет среди других лидеров общественного мнения, которые охватывают эту демографическую группу, что было очевидно по его выступлениям на шоу YouTube и подкастах с Джо Роганом, Nelk Boys, Тео Воном и Barstool Sports.



Все это помогло улучшить позицию Трампа на выборах среди молодых избирателей-мужчин - электората, который демократы пытаются охватить. Трамп редко казался таким непринужденным или искренним, как на этих площадках, авторитетно говоря о рестлинге, футболе и теориях заговора. Один из самых примечательных моментов произошел на шоу Вона, когда Трамп необычайно оживился, задавая своему ведущему вопросы о его прошлом употреблении кокаина.



Растущее культурное влияние Трампа



Визит Трампа на стартовую площадку Маска также стал последним случаем после выборов, когда он вставил себя в громкие фотосессии. Изображение отражает развивающуюся реальность, что Трамп, который всегда был иконой в мире UFC и реалити-шоу, бесспорно становится культурной фигурой, а также политической.



Изображение UFC с его убийственным ртом во многом объясняет политический стиль Трампа. А теперь танец Трампа становится вирусным.



Его политические оппоненты считали его странное трясение на сцене во время митингов признаком ухудшения когнитивного здоровья. Его сторонники воспринимали это как юмор и самоуничижение. Теперь тряску избранного президента двумя кулаками перенимают спортсмены в основных видах спорта, которые танцуют в стиле Трампа, чтобы отпраздновать победы в крупных боях, тачдауны и голы. Это опьяняющее зрелище для Республиканской партии, которая годами боролась за то, чтобы сравниться с демократами, когда дело касалось поддержки знаменитостей.



Но в игру вступает и нечто более зловещее. Трамп шлифует самые грубые углы своего экстремального образа, который был закреплен самым мрачным заключительным аргументом любого кандидата в президенты в современной истории.



Избранный президент, танцующий на государственном уровне под "YMCA" Village People, - это тот же самый человек, который обещает массовые депортации нелегальных мигрантов, который пытался отменить выборы 2020 года, который является осужденным преступником и который, похоже, настроен на то, чтобы обладать неконтролируемой властью после 20 января.



Как долго это может продолжаться?



Помимо "YMCA", еще одним из основных саундтреков предвыборной кампании MAGA является "Rocket Man" Элтона Джона, в котором поется об астронавте, "выжигающем свой предохранитель" в стиле Трампа, когда он летит в одиночку через космос. Хит, возможно, отражает мечтательную страсть Трампа к удивительному набору космических кораблей Маска и его безграничным амбициям.



Но, несмотря на их зарождающуюся дружбу, становится модным рассуждать о том, когда крепкий броманс Трампа и Маска может сам по себе дать трещину, учитывая, что оба мужчины резки в своем характере, стремятся быть звездами на собственных небосклонах и, похоже, считают близкую дружбу сложной задачей.



Благодаря Маску Трамп может получить больше, чем рассчитывал.



Например, он может не захотеть платить политическую цену в виде массовых увольнений федеральных служащих, потери производительности и провала государственных программ, которые Маск может спровоцировать жесткими сокращениями, рекомендованными новым DOGE.



"В конечном итоге у вас может быть только одна звезда шоу, и этой звездой шоу будет Дональд Трамп", - сказал бывший губернатор Миннесоты Тим Поленти Эрин Бернетт из CNN 19 ноября. Но он также утверждал, что Маск блестящий, инновационный и изобретательный и полностью соответствует бренду избранного президента. "Трамп вел кампанию на идее, что мы собираемся сломать шаблон", - сказал он.



Когда Трамп во второй раз вступит в должность президента Соединенных Штатов, не будет никаких сомнений в том, кто является старшим партнером, - даже если Маск обладает огромной негосударственной властью благодаря своему богатству и деловым предприятиям, которые глубоко проникают в экономику стран по всему миру.



Маск также становится фактором усиления влияния Трампа - еще одна причина оставить его рядом. Президент Франции Эммануэль Макрон, проницательный ученик искусства трамповской лести, планирует пригласить 47-го президента и Маска на саммит по искусственному интеллекту в Париже в феврале 2025 года.



В другой статье Си-эн-эн "Борьба с удаленной работой: как DOGE Трампа может заставить федеральных служащих уволиться" (20.11.2024) говорится, что новый Департамент эффективности государственного управления избранного президента Дональда Трампа - неправительственная организация, возглавляемая миллиардером Илоном Маском и биотехнологическим предпринимателем и бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами - будет добиваться прекращения удаленной работы в федеральных агентствах в качестве способа сокращения численности федеральных служащих за счет текучести кадров.



Недавно и Маск, и Рамасвами публично выразили сожаление по поводу большого количества сотрудников, работающих удаленно в правительстве.



Источник, знакомый с ранними обсуждениями направленности DOGE (так называется эта инициатива), сообщил CNN, что, хотя ничего еще не окончательно, в число первоочередных задач входит немедленное прекращение удаленной работы во всех федеральных агентствах и введение пятидневной рабочей недели в качестве обязательного условия для всех федеральных служащих.



"Это очевидный шаг, и многие компании так сделали. Так почему бы федеральным служащим, получающим зарплату из денег налогоплательщиков, не быть обязанными находиться на своих должностях?" - сказал источник.



Предполагается, что такой мандат в сочетании с перемещением агентств из Вашингтона (округ Колумбия) заставит многих федеральных служащих добровольно уйти, что поможет новой администрации Трампа сократить ряды федеральных служащих и сэкономить государственные деньги.



По словам источника, прекращение удаленной работы в правительстве рассматривается как потенциальный "ранний кандидат" на указы, которые члены DOGE порекомендуют Трампу. "Это определенно на столе", - сказал источник, хотя неясно, насколько, по их мнению, это спасет федеральное правительство.



20 ноября, после публикации этой истории, Маск и Рамасвами опубликовали статью в The Wall Street Journal, в которой изложили свои планы по реформированию правительства и нацелились на удаленную работу. "Требование от федеральных служащих приходить в офис пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, которые мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию оставаться дома в эпоху Covid", - написали они.



В настоящее время не все федеральные служащие обязаны находиться в офисе пять дней в неделю. Каждое агентство определяет свою политику удаленной работы, чтобы наилучшим образом выполнять свою миссию. Согласно данным Управления кадровой политики, 1,3 миллиона федеральных служащих получили разрешение на удаленную работу. Правительственные данные показывают, что федеральные служащие, работающие удаленно, тратят 60% своего времени на выполнение работы лично.



"Предположение о том, что федеральные служащие в целом не работают лично, просто не подкреплено данными и реальностью", - заявил CNN в своем заявлении Эверетт Келли, национальный президент Американской федерации государственных служащих, профсоюза, представляющего более 800 000 федеральных служащих. "Когда речь идет об изменениях условий труда, которые могут повлиять на профсоюзные договоры, AFGE занимает позицию, что такие изменения должны обсуждаться с профсоюзом в рамках обычного процесса коллективных переговоров".



Источники также сообщили CNN, что консервативный активист и основатель Turning Point USA Чарли Кирк, который сблизился с Маском, как ожидается, станет неофициальным советником DOGE. Кирк нацелился на удаленную работу, назвав ее "одной гигантской операцией по разграблению, а налогоплательщики США - ее маской" на X 18 ноября, что является еще одним признаком того, что это может стать ключевым ранним приоритетом.



Другие цели, выходящие за рамки удаленной работы



Удаленная работа - не единственная мера по сокращению расходов, которая, вероятно, будет реализована посредством указов.



Недавно Рамасвами сообщил в социальных сетях о планах по сокращению финансирования программ, которые Конгресс больше не одобряет, но на которые по-прежнему выделяются ассигнования.



"Мы не должны позволять правительству тратить деньги на программы, срок действия которых истек. Однако именно это и происходит сегодня: полтриллиона долларов налогоплательщиков (более 516 млрд долларов) ежегодно уходит на программы, срок действия которых истек по решению Конгресса. Существует более 1200 программ, которые больше не авторизованы, но все еще получают ассигнования. Это полное безумие", - написал он на X.



Источник, знакомый с ранними обсуждениями, сообщил CNN, что Маск и Рамасвами не планируют изобретать велосипед, когда речь заходит о том, как наилучшим образом сократить государственные расходы.



"Они будут опираться на существующие отчеты Конгресса и исполнительной власти, а также на предыдущие внешние правительственные комиссии, сосредоточенные на сокращении государственных расходов", - сказал источник, отметив, что предыдущие консервативные цели будут определять действия DOGE. "Они не считают, что у них есть единственный ответ на государственные расходы и эффективность".



По словам источника, в настоящее время Маск и Рамасвами определяют все места в разросшемся федеральном правительстве, где они могли бы провести сокращения, в то время как Рамасвами одновременно берет на себя ведущую роль в разработке юридического обоснования для рекомендуемых ими сокращений.



В конечном итоге они наймут дополнительных людей, но это будет небольшая, гибкая команда, сказал источник. "Это будут не сотни людей. Это будет очень мало. Во многом это также будет включать агентства, которые будут определять места для сокращения. Это будет и на них тоже".



***



Трамп и Маск управляют друг другом в равной степени.



Они оба заинтересованы, чтобы эта взаимосвязь оставалась как можно дольше.



Китай – главный фактор сохранения их тандема.



Маску необходимо, чтобы жесткая политика нового окружения Трампа по отношению к Китаю не навредила его бизнесу в Китае.



А Трамп понимает, что Маск – это единственный человек, которого в Китае будут слушать при возможных перегибов новой антикитайской политики администрации Трампа.



"Нежные" отношения Маска с Пентагоном и ЦРУ, которые уже не могут жить без его системы спутников, позволят Трампу обращаться к Маску за помощью для смягчения ситуации при перегибах нового министра обороны и нового руководителя разведсообщества.



Для России эта спарка и весьма опасна своей изощренностью, и, одновременно, дает больше возможностей для политических контактов в критических ситуациях, что практически было исключено при правлении Байдена.



