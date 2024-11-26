Без хлеба, зато с вином. Что будет c Грузией после антироссийских санкций, - Бесо Барбакадзе

15:08 27.11.2024 Грузия останется без хлеба, зато с вином - что будет после антироссийских санкций

26 ноября 2024



Наверняка все обратили внимание на заявления европейских и американских политиков, настаивающих на том, что Грузия должна ввести санкции в отношении России, прекратить экспорт своей продукции в эту страну и, самое главное, ничего не завозить оттуда. К счастью, действующая грузинская власть все-таки не утратила способности здраво мыслить и не поддается на подобные призывы Запада, поскольку хорошо понимает, что это неминуемо приведет грузинскую экономику к полному краху.



Особенно активны по части такого рода заявлений представители стран Прибалтики. Они не скрывают своего недовольства: "Сколько еще можно зависеть от России?! Взгляните, каким огромным рынком располагает Европа!"



"Несмотря на многочисленные призывы, Грузия не присоединяется к санкциям и по-прежнему считает для себя Россию основным рынком. Это значительно тормозит продвижение страны по европейскому пути",

- заявил недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



В октябре его партия потерпела поражение на выборах, так что сейчас в этой прибалтийской стране идет процесс передачи власти, таким образом Ландсбергис скоро останется без работы.



Тем не менее, предположим, грузинская сторона прислушалась к мнению литовского главы иностранного ведомства, как и к настоятельным призывам других европейских политиков и ввела санкции против России… Уже ровно через два месяца у нас будут полностью исчерпаны запасы пшеницы, которую мы импортируем из России, и возникнет проблема с выпечкой хлеба: не останется муки для производства хлеба и хлебобулочных. Вдобавок мы наложим запрет на экспорт в Россию и продажу там грузинского вина и других алкогольных напитков местного производства, при этом хорошо известно, что все наши альтернативные попытки выйти на европейские или американские рынки потерпели крах. Это не говоря уже о фруктах.



Давайте трезво взглянем на первую пятерку товаров, которые в наиболее значительных объемах экспортировались из Грузии в Россию за период с января по октябрь нынешнего года:



- натуральные виноградные вина - на 161,2 млн долларов,

- алкогольные напитки - на 128,8 млн долларов,

- минеральные и пресные воды без добавления сахара - на 68,1 млн долларов,

- воды, включая минеральные и газированные, содержащие сахар - на 53,4 млн долларов,

- ферросплавы на - 32,2 млн долларов.



Первая пятерка импортированных из России в Грузию товаров за тот же период выглядела таким образом:



- нефть и нефтепродукты - на 438,2 млн долларов,

- газообразные углеводороды и другие нефтяные газы - на 122,0 млн долларов,

- прокат из углеродистой стали без дальнейшей обработки - на 82,5 млн долларов,

- пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи) - на 62,8 млн долларов,

- кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа - на 39 млн долларов.



Учтите, речь идет только о топ-5 товарах, при этом более мелкие операции, объемы которых находились в пределах 10−20 млн долларов, в этот список не попали. В прошлом году Россия заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии (первенство удерживает Турция), общий объем нашей торговли с Российской Федерацией превысил 2 млрд долларов. Причем следует уточнить, что второе место российского рынка обусловлено продолжающимся военным конфликтом с Украиной. Из-за международных санкций северный сосед вынужден с осторожностью продавать свою продукцию, оставляя многое из нее для собственного внутреннего потребления. Тем не менее можете не сомневаться, что, как только конфликт завершится, Россия как наш торговый партнер с большим отрывом переместится на первое место.



Сказанное наглядно свидетельствует о том, что произойдет с Грузией в случае, если мы введем антироссийские санкции и прекратим с этой страной все операции по экспорту и импорту. Экономический кризис, скажем прямо, это наиболее мягкое определение, которое можно будет применить к возникшей ситуации. Однако вернемся все же к Ландсбергису…



Министр иностранных дел Литвы должен хорошо понимать, насколько сложен процесс выхода на европейские, а тем более американские рынки. Неудивительно, что даже для стран Прибалтики Россия по-прежнему остается одним из ключевых рынков. Как вы считаете, действительно ли Литва присоединилась к международным санкциям? Официально - да, и Ландсбергис не скрывает гордости за это, но… В прошлом году эта страна продала в Россию… больше вина, чем Грузия! Теперь вы понимаете, с чем мы реально имеем дело? Ландсбергис, как и другие занимающие аналогичную позицию политики, вовсе не пытается направить Грузию на европейский путь. Цель иная - вывести нашу страну из игры, разрушить ее экономику и тем самым убить, как говорится, сразу двух зайцев: легче продвигать свои собственные товары на рынке и заставить Грузию снова идти на поклон к Западу для получения финансовой помощи.



Литва, которая громогласно утверждает, что присоединилась к санкциям, и постоянно называет Россию не только своим врагом, но и врагом всего мира, на самом деле продает в Россию больше вина, чем Грузия, и молчит об этом. Литва тщательно скрывает, что продолжает поддерживать торговые отношения с соседом и что объем их достиг рекордных масштабов. И вы хотите, чтобы кто-то всерьез поверил, будто никто из европейских и американских политиков об этом не знает?! Особенно если учесть, что Европарламент переполнен прибалтийскими депутатами, которые лицемерно отмалчиваются, словно набрав в рот воды. Почему молчат? Потому что прекрасно осознают, что при реальном введении с их стороны санкций против России экономика их стран немедленно рухнет. Поэтому им, естественно, сподручней указывать другим государствам, как тем разрушить свою экономику, чтобы самим извлечь из этого выгоду.



Высшие руководители Грузии четко дали понять, что присоединяться к санкциям в отношении России они не будут, но, как литовские политики, они умалчивают реальные цифры, которые настолько внушительны, что от них никуда не денешься. Касательно России нам выгодны не только торговые отношения, так как большую выгоду приносят также крупные средства, которые присылают оттуда в Грузию наши соотечественники. Недавно международные агентства с помпой сообщили о том, что один из крупнейших британских банков перестал принимать денежные переводы из России и Белоруссии. Все стали наперебой хвалить это решение банка, а тем временем один из экспертов отметил, что, если бы банкирами на самом деле двигали патриотические мотивы, они бы предприняли этот шаг гораздо раньше. Сейчас же это стало лишь вынужденной попыткой сделать хорошую мину при плохой игре - банк принял такое решение, потому что объемы переводов из России и Белоруссии существенно сократились и отмена этих операций практически уже не приносила ему убытков. Сама же ситуация объясняется предельно просто: граждане России и Белоруссии утратили доверие к европейским банкам и теперь предпочитают хранить деньги в собственных странах, несмотря на то что они вот уже три года подвергаются массовому давлению со стороны всего мира, однако продолжают оставаться на плаву. Между тем, когда подобное доверие существовало, в том числе на протяжении последних трех лет, суммы поступали, перечислялись - и все испытывали удовлетворение. Однако…



Большинство западных компаний, ушедших с российского рынка, кстати, уже вернулись назад, только сделали это тайно. Далеко ходить за примерами не приходится: вон, к примеру, Темур Чкония, который чуть ли не ежедневно публично критикует Россию, называя ее врагом и диктаторским государством. Это, однако, не мешает ему заполнять прилавки российских супермаркетов бутылками Coca-Cola с грузинскими этикетками. То есть для Чконии российские деньги не пахнут! И если бы россияне перестали покупать Coca-Cola грузинского производства, это было бы справедливо. Разве Чкония не заслужил такого к себе отношения? Но за этим бы последовала громкая кампания: мол, я же говорил вам, что российский рынок нестабильный. А пока он продолжает успешно продавать на российском рынке свою продукцию и зарабатывать миллионы, но при этом на каждом углу кричит, что считает Россию врагом.



В последние дни весь мир затаил дыхание и ждет, какую политику станет проводить в отношении России новый президент США. В свое время Дональд Трамп не был очень агрессивно настроен против нее, а сейчас обещает в кратчайшие сроки закончить войну на Украине. С другой стороны, Владимир Зеленский громогласно заявляет, что ни за что не подпишет мирный акт в обмен на какие-либо уступки. Впрочем, его проблему решить проще простого: достаточно Соединенным Штатам прекратить поставки оружия и денег, как война завершится сама по себе. О Зеленском мы заговорили тоже неслучайно: даже Украина до сих пор не прекратила торговых отношений с Россией, но отказаться от торговли с северным соседом требуют почему-то от нас. При этом Украина, от которой осталось одно название и президент которой превратил страну во взрыхленное поле для посадки картофеля, продолжает общаться с Россией через "черный ход".



Почему же от Украины Запад не требует прекращения торговых отношений с Россией? Да потому что это нереально: они не в состоянии компенсировать эти поставки, вот Украина и вынуждена, воюя, тем не менее тайно сотрудничать с Россией. Мы хоть и медленно, но последовательно приближаемся к тому, чтобы все вещи были названы своими именами. После завершения этого процесса Грузия непременно станет выглядеть государством, которое, несмотря на огромные трудности, сумело сохранить свое достоинство и суверенитет.



Бесо Барбакадзе, "Грузия и мир" Источник - EADaily

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