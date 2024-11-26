Британская Daily Express ужасается: российские войска продвигаются на Украине самыми быстрыми темпами с 2022 года

15:14 27.11.2024

Daily Express

Великобритания



Ужасающие сведения: российские войска продвигаются на Украине самыми быстрыми темпами с 2022 года

DE: российские войска добились значительных успехов в районе Покровска



За последнюю неделю российские войска заняли в Донбассе территорию площадью 235 квадратных километров, установив своего рода рекорд, пишет Daily Express. Вооруженные Силы России продвигаются самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года.



Конор Уилсон (Conor Wilson)



По данным Института изучения войны, российские войска продвигаются на Украине самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года.



Авторитетный американский аналитический центр опубликовал в своем аккаунте X зловещие карты, на которых видно, что Вооруженные Силы России добились значительных успехов в районе города Покровск - давней стратегической цели.



По данным одной из российских новостных групп, за последнюю неделю российские войска освободили территорию площадью 235 квадратных километров. Это новый рекорд этого года.



Успехи были достигнуты после нескольких месяцев наступательных операций в этом районе.



В Институте изучения войны заявили: "В последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем в течение всего 2023 года".



Этот район считается важным для Москвы, поскольку он играет важнейшую роль в снабжении украинских оборонительных позиций на линии фронта.



Считается, что конфликт вступает в решающую фазу, а тень Дональда Трампа и суровая зима занимают центральное место в военном планировании.



Избранный президент обещал прекратить противостояние в первый же день после вступления в должность, поэтому обе стороны заинтересованы в удержании территорий, чтобы укрепить позиции на любых потенциальных переговорах.



В это время года в Донецкой области температура составляет примерно нуль градусов по Цельсию, что намного усложняет ведение боевых действий.