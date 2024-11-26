Москва спокойно и уверенно отвечает на безрассудные провокации Вашингтона, - National Interest

15:16 27.11.2024

The National Interest

США



Путин не блефует: гиперзвуковое "предупреждение" средней дальности

TNI: гиперзвуковое "предупреждение" средней дальности от Путина



Джо Байден перед самым окончанием президентского срока усилил поддержку Украины, одобрил передачу ей противопехотных мин и разрешил удары ATACMS вглубь России, пишет TNI. Создается впечатление, что Кремль провоцируют на безрассудный ответ.



Анна Матвеева



Отбросив всякую осторожность, президент Байден решил воспользоваться переходным периодом, чтобы взвинтить ставки в украинском конфликте. Он разрешил отправку американских военных подрядчиков, дал зеленый свет на удары вглубь России ракетами ATACMS американского производства и передал Украине противопехотные мины. Последний шаг не нарушает закона, поскольку США не подписали Оттавскую конвенцию, но с моральной точки зрения все равно сомнителен. Вообще, очевидно желание США максимально упрочить поддержку союзника, чтобы Украина могла продержаться и по истечении полномочий Байдена в Белом доме. Более того, ожидается дальнейшая помощь.



В военном отношении американские ATACMS и британские Storm Shadow вряд ли станут переломным моментом для Украины. Российские военные уже знакомы с ними в бою и наверняка вывели свои ценнейшие средства из зоны поражения. Украинские арсеналы ограничены, а приоритет Киева в любом случае заключается в том, чтобы защитить собственную территорию, а не удерживать плацдарм под Курском на неопределенный срок.



Более того, если из-за навигационного сбоя западная ракета ударит по российскому детском саду, это еще больше подорвет международную репутацию Запада.



Очевидно, что Джо Байден намерен максимально осложнить жизнь преемнику и не дать Дональду Трампу установить мир между Россией и Украиной.Создается впечатление, что Россию провоцируют на безрассудный ответ - настолько резкий, что мирные переговоры будут заведомо исключены, даже для Трампа. Подход будущего президента к конфликту не строится на поражении России, но серьезной эскалации он может и не выдержать. Именно от этого Трамп, как сообщается, и предостерег Путина в телефонном разговоре.



Таким образом одобренные США удары по Курской и Брянской областям 19 и 21 ноября поставили Москву перед дилеммой: ответить решительно и отказаться от надежд на мир или проглотить обиду и подождать два месяца до инаугурации. Учитывая, что Путину выгоден его образ человека, чьи слова не расходятся с действием, пропускать такой удар он не мог. Иначе восприятие российской мощи пошатнется, а угрозы Западу покажутся неубедительными. Путин должен был действовать - как минимум из самоуважения.



Москва предпочла ответить на действующем поле боя, а не атаковать интересы Запада в глобальном масштабе. Запуск "Орешника" - гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении - по уже разоренной Украине послужил этой цели. Этой атакой Москва показала зубы, не нанеся серьезного ущерба. Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить.



Запуск был рискованным, но впечатляющим экспериментом - и увенчался успехом. Ракета прошла испытание в боевых условиях, благополучно достигнув цели - военного завода "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске). Несколько обнадеживает, что российско-американская система оповещения доказала свою эффективность: российский Центр по уменьшению ядерной опасности за тридцать минут до запуска выслал коллегам в США сигнал предварительного уведомления, чтобы там знали, что запуск предстоит неядерный.



Воодушевившись, Путин предостерег, что могут последовать дальнейшие испытательные пуски в зависимости от того, как поведет себя Запад, явно намекая на призывы некоторых европейских политиков отправить на Украину войска.



Эти события показали, что переход власти в США - опаснейший период, в течение которого возможна значительная эскалация. Складывается впечатление, что главная защита от большой войны - это самообладание Москвы, а отнюдь не мудрость Вашингтона. Неужели искусство военной дипломатии на Западе умерло окончательно? Сейчас бы оно пришлось как нельзя более кстати.



Анна Матвеева - старший приглашенный научный сотрудник Института России при Королевском колледже Лондона и автор книги "В смутные времена"