Зять в оборот: в Сербии пошли на сделку с членом семьи Трампа

15:19 27.11.2024 Ради инвестиционного проекта в Белграде власти сняли охранный статус с разбомбленных НАТО зданий



Ксения Логинова



Сербские власти отменили статус объектов культурного наследия для зданий минобороны и генштаба, которые были повреждены в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. Это означает, что теперь зять избранного президента США Джаред Кушнер сможет построить на месте этих зданий многоэтажный деловой центр и жилищно-гостиничный комплекс. Против этого активно выступают оппозиция и специалисты в области архитектуры. Подробности - в материале "Известий".



Отель вместо разрушенного здания



В Сербии вступило в силу решение властей об отмене статуса объектов культурного наследия для двух зданий, которые были повреждены во время натовских бомбардировок в 1999 году. Речь идет о зданиях минобороны и генштаба, которые получили охранный статус в 2005 году. Теперь они на законных основаниях могут быть снесены.



Это позволит Джареду Кушнеру, зятю избранного президента США Дональда Трампа, запустить свой проект в сербской столице. В мае власти заключили договор с фирмой Кушнера о выделении крупного участка земли в центре Белграда, где как раз находятся здания минобороны и генштаба, в безвозмездное пользование сроком на 99 лет.



"Экономический прогресс в Сербии за последнее десятилетие был впечатляющим. Такое развитие событий еще больше повысит статус Белграда до ведущего международного направления, которым он становится", - заявил Кушнер, подтверждая сделку. Стоимость проекта оценивается в $500 млн.



Как сообщает The New York Times, вместе с партнерами зять Трампа планирует построить отель, торговую площадку, а также музей и мемориальный комплекс в память о погибших и пострадавших в результате бомбардировок НАТО. В заявлении компании Кушнера говорится о том, что мемориал будет спроектирован "совместно с сербскими архитекторами" и будет принадлежать правительству Сербии.



В 2013 году сам Дональд Трамп рассматривал возможность строительства отеля на этом месте в центре Белграда.



Против этого выступают специалисты в области архитектуры и оппозиция. В частности, бывший глава генштаба, один из лидеров оппозиции Здравко Понош. По его словам, президент Александр Вучич пошел на это, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа.



Республиканский комитет по защите памятников культуры уверен, что решение было принято с "грубым нарушением закона о культурном наследии". Ведь для этого необходимо согласие республиканского комитета, а оно получено не было. Критикуют эту инициативу сербских властей и в Международном совете по сохранению памятников и достопримечательных мест.



Оппозиция в Сербии готовится устраивать акции протеста. Они уже проходили весной этого года, когда демонстранты перекрывали движение перед бывшей штаб-квартирой минобороны, держа в руках плакаты со словами "Не дарите штаб-квартиру нашей армии американским офшорным компаниям!"



Многие в стране выступают против этого проекта Кушнера из-за роли США в бомбардировках НАТО. Не одобрили его и некоторые демократы из палаты представителей. Они попросили республиканцев в комитете палаты представителей по надзору и подотчетности расследовать обстоятельства этой сделки, однако те не предприняли никаких действий.



Разворот на Запад: Сербия выбрала путь в ЕС

Президент Вучич допустил и вариант присоединения страны к интеграционному проекту с участием России



Власти Сербии изменили тактику



В этот раз президент Сербии, в отличие от 2020 года, не стал открыто поддерживать ни одного кандидата в президенты США. Тогда он сделал ставку на Дональда Трампа, а победил Джозеф Байден.



Провластные СМИ, в свою очередь, однозначно поддерживали выдвиженца от республиканцев, рассказывая о нем исключительно в положительном ключе.



Сербский лидер выразил готовность развивать крупные проекты с зятем Трампа Джаредом Кушнером и его сыном Дональдом Трампом – младшим, одним из руководителей The Trump Organization, управляющей бизнес-проектами Дональда Трампа – старшего. Сын 45-го президента США приезжал в Сербию в конце сентября. Он встречался с группой сербских предпринимателей, чтобы обсудить американские инвестиции в страну.



Помимо этого, в Белград часто ездит бывший спецпредставитель Трампа на Балканах Ричард Гренелл, которому прочат значимый внешнеполитический пост. Гренелл активно участвовал в переговорах о сделке между Кушнером и сербскими властями. Помимо этого, в прошлом году дипломат получил правительственную награду от сербского президента.



По словам Гренелла, его участие в нынешнем проекте "отражает его веру в то, что США должны помочь восстановить место, в бомбардировке которого они сыграли определенную роль 25 лет назад". Он добавил, что это может стать "частью оздоровления отношений между двумя странами".



Зять Трампа также планирует построить два роскошных отеля в соседней Албании. Эти сделки на Балканах считаются одними из крупнейших, которые он заключил с момента основания своей инвестиционной фирмы.



Зла уже не хватает: Сербия вынуждена реагировать на решение Совета Европы

Одних громких заявлений Белграда недостаточно



Что думают эксперты



Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с "Известиями" отметил, что Дональда Трампа многое связывает с Балканами, в том числе национальность его жены Мелании.



- Для него этот регион не совсем чужой, но при этом очевидно, что, как и в других случаях, он пытается найти возможности для того, чтобы заработать деньги для себя лично или для США в целом. Его отношения со многими странами определяются тем, насколько они готовы такую возможность предоставить, - пояснил эксперт.



Политолог добавил, что недвижимость - это его первый и основной бизнес.



- Это то, в чем Трамп разбирается, и, наверное, это то, что имеет для него определенный приоритет. Насколько это поможет в вопросе Косово, сказать трудно, потому что смены американских подходов к Косово не произойдет. Едва ли позиция, сложившаяся четверть века назад, будет пересмотрена при Трампе, - считает специалист.



Он пояснил, что при этом некоторые подвижки все же возможны. Трампу нужна политическая победа, если он увидит возможность ее достижения на Балканах, тогда можно ожидать, что он попытается ее использовать, подытожил аналитик.



На блоковом уровне: зачем Сербия сближается с НАТО

В июне пройдут военные маневры Белграда и альянса "Платиновый волк"



Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с "Известиями" отметила, что эта инициатива направлена в целом на обновление и придание позитивной динамики сербско-американским отношениям.



- И при этом важно, что на протяжении последних 10 лет между Белградом и Вашингтоном складывался довольно позитивный тренд в двусторонних отношениях. Это решение укладывается в логику стремления Сербии и США перевернуть черные страницы своей истории. Сильно сомневаюсь, что само здание может быть очень лакомым куском для будущей администрации Трампа, - считает политолог.



По мнению эксперта, скорее это придание некоторого символизма новому состоянию сербско-американских отношений.



- Республиканцы для сербов более предпочтительны, потому что все беды сербов и все сложности обычно происходили при демократических администрациях. При этом ни в Белграде, судя по заявлениям Вучича, ни в экспертном сообществе какого-то кардинального изменения в сербско-американских отношениях не предвидят, - уверена балканист.



Специалист добавила, что по большому счету двусторонние отношения складываются позитивно, однако при очень большом давлении по чувствительным для Белграда вопросам. И на практике оно может быть еще сильнее, чем при демократической администрации. По словам Энтиной, это может произойти, поскольку Трамп тоже заинтересован в успехе на Балканах.



- Этот успех ни демократы, ни республиканцы не видят вне контекста признания независимости Косово, вопрос лишь в цене этого признания. На мой взгляд, в целом тот факт, что из облика Старого города исчезнет полуразрушенное здание, в каком-то контексте и неплохо именно для градостроительного ансамбля, - уверена политолог.



Эксперт полагает, что сохранять в общественном сознании память о тех событиях можно самыми разными способами, а не только оставляя обломки зданий в самом центре города в качестве символа неправедных бомбардировок. По мнению балканиста, совсем другое дело, если сделка заключается для того, чтобы зачеркнуть эту историю и вообще никогда о ней не вспоминать.



- Как показало наше исследование "Долгое эхо 1999 года", которое мы представили в Белграде и в котором сделаны выкладки по социологии в отношении событий 1999 года среди сербов 25 лет спустя, сербское общество не забыло те события и не простило. Другое дело, что каналов незабвения может быть очень много, а не только конкретный архитектурный объект, - резюмировала Энтина.



"Это конфликт интересов в самом прямом смысле: президент Соединенных Штатов должен продвигать интересы США, а не финансовые интересы членов семьи", - заявил исполнительный директор юридического центра Campaign, отслеживающий соблюдение этических вопросов в федеральном правительстве, Адав Ноти.



По его словам, 99% денег, размещенных инвесторами в фирме Кушнера, поступили из иностранных источников, согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам.



При этом сам Джаред Кушнер считает, что его зарубежные инвестиции не будут представлять собой конфликта интересов, поскольку он не планирует возвращаться в Белый дом. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732709940





