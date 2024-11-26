Миллион мигрантов покинули Россию за 2024 год

15:20 27.11.2024

URA.RU: в 2024 году Россию покинул миллион мигрантов



Екатерина Волкова



Эксперт по найму персонала, директор платформы "Мигрант-Сервис" Андрей Кладов рассказал URA.RU, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов.



"Отток иностранных рабочих очевиден. С января по сентябрь из страны уехало около одного миллиона человек", - поделился Кладов.



Он добавил, что преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.



По словам Кладова, сейчас на одного мигранта приходится 10 вакансий, однако иностранцев не удерживает даже рост зарплат. Так, в начале 2024 года иностранцы на производстве зарабатывали в среднем 105 тысяч рублей, а к лету - уже 150 тысяч рублей. Особенно оплата труда выросла у строителей и курьеров.



До этого глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявлял, что проживание в трудовых поселках закрытого типа не должно пугать мигрантов, которые едут в Россию на заработки.



Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.