Казахстанский блогер Ерхат Кусаинов ("Евро Союз") задержан за незаконное пересечение узбекско-туркменской границы

19:32 27.11.2024

Казахстанский блогер задержан в Туркменистане



В Туркменистане задержали казахстанского тревел-блогера Ерхата Кусаинова, известного под псевдонимом "Евро Союз". Информацию сегодня, 26 ноября 2024 года, подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.



Из Instagram блогера известно, что он был в путешествии. "Евро Союз" планировал автостопом из Алматы добраться в Абу-Даби. Крайняя публикация датируется 17 ноября, когда Ерхат опубликовал фото из Самарканда. После он не выходил на связь.



Под публикацией друзья и подписчики забили тревогу, завалив блогера вопросами: "Где ты?"



Один из друзей Ерхата сегодня сообщил, что блогер нашелся, но "у него нету возможности выйти на связь".



"Все что мы знаем, что он живой и находится в Туркменистане. Видимо, у него там проблемы с госорганами, возможно из-за визы или документов, пока не понятно", – написал в Instagram-Stories блогер Диас Бейбитулы.



Подробностями задержания Кусаинова поделился официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.



"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", – сказал он.



Динара Халдарова