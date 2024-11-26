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Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского
19:40 27.11.2024

Павел Котов
автор издания Украина.ру

В конце октября российская армия освободила населенный пункт Селидово в ДНР. Этот город являлся важным логистическим и тыловым пунктом ВСУ, операция по его взятию стала важной вехой СВО в Донбассе. С того момента прошел почти месяц, однако информация о злодеяниях украинской армии в этом населенном пункте всплывает и поныне.

Расстрел и сожжение семьи Романенко

Так, житель Селидово Владимир Романенко рассказал РИА Новости, что ВСУ убили его жену, сына, внука и сестру.

"Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!" И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (военнослужащий ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал и пошел, он видел меня, [...] , а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", - рассказал он.

Романенко добавил, что не помнит, как он убегал от украинца и стрелял ли он ему в спину. По его словам, останки своих родных он сложил в пакеты и закопал во дворе дома.

Рассказ мужчины воскрешает в памяти описания зверств карателей-нацистов на оккупированных территориях во время войны. Теперь история повторяется.

Похищение людей

Другой житель Селидово заявил, что украинские спецслужбы похищали жителей города и не все смогли вернуться назад. Он сам стал жертвой похитителей, когда находился на автозаправке. В этот момент там припарковались военные машины и несколько микроавтобусов. Из них выскочили молодые люди в джинсах, зеленых куртках и в бронежилетах с надписью "СБУ".

"Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать "всем на выход, проверка". Нас насильно засунули в машины", - рассказал он РИА Новости.

Мужчина оказался в тот день не единственным, кого задержали эти люди. Всех задержанных привезли в Покровск (Красноармейск), где началась проверка документов и допрос под дулами автоматов. Часть задержанных (10 человек) домой так и не вернулись. По словам рассказчика, ему известно, что как минимум 5-6 из них были посажены в тюрьму, но неизвестно за что.

Согласно данным посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, всего в Селидове обнаружили 10 тел мирных жителей.

"Люди в основном погибли от стрелковых ранений. Их расстреливали то ли на улицах, если встречали, то ли в квартирах, домах, куда вламывались украинские боевики. Могли стрелять и на месте, где можно было набрать воду или зарядить телефоны", - рассказал он в интервью Украина.ру.

Добивали мирных

Как отметил Мирошник, убийства совершались буквально за неделю-полторы до того, как Селидово взяла под контроль российская армия.

Произошедшее в этом городе собеседник издания назвал карательной акцией.

"Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), которые сформировала украинская власть и отправила добивать оставшихся мирных", - рассказал он.

Можно точно говорить, добавил Мирошник, что это преступление против человечности, военное преступление, нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права.

Точная квалификация преступных действий Украины будет сформирована следственным органом, а утверждена уже судами при вынесении правового определения и определения ответственности тех, кто совершил подобное жуткое преступление, сказал представитель российского МИД.

РФ обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут базироваться на фактах, анализах, экспертизах, подытожил Мирошник.

Буча, Изюм, Селидово - далее везде?

Ненависть идейных украинских националистов к Донбассу и его жителям уже давно ни для кого не является новостью. Тем понятнее эти, казалось бы, немотивированные преступления ВСУ против местных жителей.

Все они, кто не уехал при приближении линии фронта, для неонацистов – априори пророссийские, те, кто ждет прихода армии России. Отсюда звериная ненависть к ним и готовность их убивать.

Одним этим, конечно же, дело не ограничивается. История с Бучей показала, что массовые расправы над мирным населением могут быть частью более широкого и хитроумного замысла.

Картина произошедшего весной 2022 года в Киевской области сегодня более-менее ясна и подробно описана. Массовое убийство мирных жителей в Буче, которое было осуществлено украинскими формированиями, стало центральной агиткой, которой давили на сознание западного обывателя и оправдывали выход Украины из переговоров с РФ.

Достаточно сказать, что украинская сторона до сих пор отказывается предоставить пофамильный список жертв, тела которых были найдены тогда под Киевом. Правящий на Украине режим тщательно оберегает миф о событиях в Буче от любых сомнений.

Как это часто бывает в истории, один раз удачно сыгравшую карту пытаются задействовать еще раз. Кровавые провокации по схожей схеме Украина пыталась потом устраивать еще не раз. Одним из самых ярких примеров такой информационной спецоперации стало "обнаружение" нескольких массовых захоронений в Изюме Харьковской области в середине сентября 2022 года.

Тогда Украина заявила, что в городе найдены несколько массовых захоронений, в которых были преимущественно погребены мирные граждане. Разумеется, дальше последовали обвинения в адрес РФ, которая якобы поубивала кучу народа и закопала тела в общей яме.

Надо признать, что постановщики подобных спектаклей хорошо умеют в символы. Так, из земли достали останки одного из бойцов ВСУ Сергея Совы, на руке которого был два резиновых браслета в цветах украинского флага. Соответствующее фото молниеносно растиражировали.

Владимир Зеленский тут же присвоил Сове звание Героя Украины и сравнил произошедшее с Бучей.

История в Изюме, однако, несмотря на все хлопоты штатных пропагандистов такого воздействия, как события в Киевской области, уже не имела. Не было шокирующего эффекта новизны, да и идеи стали повторяться. Так, упоминавшиеся браслеты уже использовались за несколько лет до этого, когда Зеленский нацепил на себя такие аксессуары с именами украинских моряков, которые были задержаны Россией в ходе провокации Украины в Керченском проливе в 2018 году.

Западные лидеры дежурно согласились, что во всем виновата Россия, а президент Франции Эммануэль Макрон даже пообещал прислать французских криминалистов для уточнения обстоятельств трагедии. Но, как и с Бучей, с тех пор о каких-либо расследованиях этих преступлений ничего не слышно. Все это оказалось очередной сиюминутной пропагандистской кампанией, которая сделала свое дело и была постепенно свернута.

Резня в Селидове – еще один эпизод подобной стратегии киевского режима, надо полагать, что еще далеко не последний в череде ему подобных.

Подробнее о событиях в Буче - в материале издания Украина.ру Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы.

Источник - Ukraina.ru
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