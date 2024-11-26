Заместитель зла: в РФ пытаются ввозить новые синтетические наркотики

19:43 27.11.2024

Врач рассказал о последствиях потребления метадона



Иван Петров



Тайник с крупной партией синтетических наркотиков был обнаружен правоохранительными органами в одном из портов Ленинградской области. В ходе спецоперации силовиками изъято в общей сложности девять с лишним килограммов мефедрона и метадона. Между тем эксперта "Известий" насторожил крупный вес опиоидного анальгетика, рынок которого до последних лет в России был относительно небольшим.



Фура с сюрпризом



Сотрудники полиции в начале октября изъяли больше 9 кг наркотических веществ из тайника в запасном колесе грузовика марки MAN, припаркованного в порту "Усть-Луга" (Кингисеппский район Ленобласти). Позже эксперты установили, что в общей массе запрещенного вещества почти 7,5 кг мефедрона и почти 1,8 кг метадона.



Следователи устанавливают, кому принадлежит автомобиль и контрабандный груз. В деле пока нет обвиняемых, сообщил источник "Известий" в правоохранительных органах, расследование ведется по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.



С большой долей вероятности содержимое тайника предназначалось для распространения на территории России, в частности в Калининградской области. Наркотическое вещество, вероятнее всего, было произведено в Европейском союзе. Но если мефедрон в таких объемах пытаются ввезти в Россию не в первый раз, то попытки наркомафии последних месяцев насытить черный рынок метадоном бросаются в глаза.



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Трафик идет из Европы, о чем свидетельствуют последние задержания. В конце августа в том же порту уже арестовывали автомобили с тайниками. Метадон в Калининградскую область доставлялись паромами Усть-Луга – Балтийск. Наркотики размещали в технических полостях дорогих автомобилей, ввозимых в страну из-за рубежа. В дальнейшем товар распространялся через интернет. В руки следователей попали четыре наркоторговца, во время следственных действий было изъято свыше 20 кг наркотических веществ.



В Великом Новгороде в апреле полицейские изъяли 10 кг опиоидного анальгетика у наркоторговца из Ленинградской области. 53-летний обвиняемый привозил в Великий Новгород расфасованные на закладки синтетические наркотики. Их распространением за денежное вознаграждение занимались двое новгородцев. Во время обыска полицейские изъяли большой пакет с кристаллообразным веществом, сообщило МВД.



Новая угроза



- Порт, о котором идет речь, связан сообщением как с европейскими странами, так и с регионами России, - рассказал "Известиям" эксперт по международному наркотрафику полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. - В большом весе мефедрона нет ничего удивительного, так как лаборатории по его производству можно обустроить в любом регионе. А вот серьезный вес метадона говорит о растущей угрозе [распространения опиатов в Российской Федерации]. Я не исключаю, что зарубежная мафия пробует насытить рынок "замедлителями" (речь о наркотическом эффекте. - "Известия"). Исследования показывают, что в период кризисных ситуаций, военных конфликтов резко возрастает потребление опиоидов. В частности, речь идет о героине, его аналоге метадоне и, пожалуй, самом опасном опиоидном анальгетике - фентаниле.



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Эксперт пояснил, что метадон активно применяется в западной медицине, в том числе в качестве "заместительной терапии" для наркоманов.



- Довольно сложно произвести метадон приличного качества в кустарной лаборатории, для этого необходимы производственные условия. Насколько мне известно, подобные предприятия существуют в западных странах. Есть как минимум два предприятия на Украине, которые в промышленных условиях производят этот наркотик.



Если наркоторговцы освоят поставки и производство метадона в России, следующим их шагом станет насыщение рынка фентанилом.



- Это бич европейских стран и США. Самая главная неприятность заключается в том, что себестоимость опиоидных анальгетиков еще ниже, чем мефедрона. Массовое присутствие этого наркотика на рынке станет национальной угрозой.



Чем опасен метадон



- Метадон вызывает крайне тяжелую зависимость, - рассказал "Известиям" кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Сергей Уткин. - Это связано с двумя факторами. Во-первых, очень выраженный синдром отмены с сильными болями, с нарушениями настроения. К тому же длительность синдрома отмены довольно продолжительная по сравнению с "классическими" опиатами - 14–16 дней. После того как острый период отмены заканчивается, длительное время сохраняется бессонница, нарушение настроения и так далее.



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Медик также отмечает, что метадон приводит к серьезным проблемам с сосудистой системой.



- Пациенты отекают. Если человек прекращает употреблять метадон, эти характерные отеки спадают лишь через несколько месяцев. Но если он возвращается к употреблению, они сразу же возвращаются.



По словам специалиста, природа этих отклонений до конца неясна. Медик подчеркивает, что "безопасной" дозы опиоидов, как и прочих наркотических средств, не существует в принципе, а передозировка возможна с любым из них.



Еще больший риск передозировки возникает после приема препаратов "короткого действия", например фентанила, говорит собеседник "Известий". Он добавил, что в настоящее время в РФ не наблюдается роста числа пациентов, зависимых от опиоидов.