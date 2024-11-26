Сфера энергетики России и Казахстана может стать общей, - В.Панфилова

19:56 27.11.2024

26.11.2024



В Астане военные самолеты будут обеспечивать безопасность российского президента

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарту Токаеву есть о чем поговорить с российским коллегой.

Казахстан 27 ноября примет с государственным визитом президента РФ Владимира Путина, который прибудет по приглашению Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита планируются переговоры, охватывающие широкий спектр вопросов – от экономики и безопасности до участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видеоконференции. Президент Токаев назвал визит знаковым событием в двусторонних отношениях. 28 ноября под председательством Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности.



В Астане в преддверии важного визита перекрыли дороги, а в небо подняли военные самолеты. Ключевой темой переговоров станет энергетика. Успешная реализация уже начатого строительства трех ТЭЦ (общая стоимость – 3 млрд долл.) и перспективы проекта газопровода Средняя Азия – Центр, открывающего доступ к рынкам Китая, Индии и Пакистана, имеют огромное значение для Казахстана. Москва прорабатывает вопрос увеличения поставок природного газа казахстанским потребителям. Помимо этого ряд российских компаний планируют реализацию новых проектов в казахстанской нефтянке. Эксперт по вопросам энергетики Петр Своик отмечает, что визит Путина станет фундаментальным шагом в создании энергетической базы на десятилетия вперед.



Особое внимание уделяется развитию атомной энергетики в Казахстане после общенационального референдума. Выбор поставщика технологий и формирование консорциума являются критическими вопросами, от которых зависит не только строительство АЭС, но и участие Казахстана в международных атомных проектах. Эксперты сходятся во мнении, что именно сотрудничество с РФ принесет Казахстану энергетическую и политическую стабильность и полную предсказуемость в отношениях с Россией на весьма длительный период. Но есть и те, кто считает, что Казахстан попадет в зависимость от России не только в энергетическом плане, но и политическом.



Формирование международного консорциума для строительства АЭС в Казахстане, по мнению ведущего эксперта Центра комплектных и международных исследований Высшей школы экономики Дарьи Рекеды, вызывает вопросы. "Неясен принцип формирования консорциума и роль Росатома, хотя его участие возможно. Многие ссылаются на его опыт в турецком проекте АЭС "Аккую", которая строится по модели Build-Own-Operate (строй-владей-эксплуатируй). Но к этому вопросу нужно подходить с оптимизмом и осторожностью. Важно учитывать и то, что Росатом не находится под санкциями, что минимизирует риски для Казахстана. В условиях растущего энергодефицита в регионе сотрудничество с Россией в строительстве ТЭЦ и АЭС представляется экономически выгодным из-за географической близости и доступности ресурсов. Однако окончательное решение о выборе подрядчиков пока не принято", – сказала "НГ" Дарья Рекеда.



Эксперты подчеркивают, что будущая Балхашская АЭС не просто обеспечит электроэнергией юг страны, но и станет ключевым узлом для интеграции энергосетей Казахстана с восточно-западносибирской, уральской и алтайской системами России. Юг Казахстана, в свою очередь, органично входит в киргизско-узбекское кольцо, которое связано и с Таджикистаном, отмечает Петр Своик. Он уверен, что развитие энергетических проектов станет фундаментом для углубленного сотрудничества двух стран.



"Получение Росатомом права на разработку казахстанского месторождения урана и возможное подписание соглашения о строительстве АЭС потенциально могут привести к контролю России над атомной промышленностью Казахстана, соответственно над всей энергетикой. А с учетом того, что США ужесточили санкционное давление на российскую атомную отрасль, то риски существуют и для Казахстана", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, уточнив, что санкции наложены на две "дочки" Росатома. Это подтверждается активными российскими инвестициями. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель привлечь 150 млрд долл. инвестиций к 2029 году.



"Россия далеко не единственный инвестор в Казахстане, однако она играет значимую роль среди стран Евразийского экономического союза. Российский бизнес видит хорошие перспективы в Казахстане и активно вкладывается как в долгосрочные, так и в краткосрочные проекты, что подтверждает взаимный интерес двух стран", – считает руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев. Политолог также подчеркнул важность геополитического положения Казахстана как транзитного государства для России в Центральной Азии.



Третье направление переговоров Владимира Путина в Казахстане – это, безусловно, безопасность. Казахстан – единственная страна на евразийском пространстве, которая отреагировала на заявление российского президента о применении стратегического оружия (см. "НГ" от 24.11.24). "Активное участие Казахстана в международных обсуждениях украинского кризиса, включая недавний европейский тур президента Токаева, подчеркивает его роль в реагировании на геополитические изменения и потенциальное влияние возвращения Трампа к власти в США", – подчеркнула Дарья Рекеда. По ее словам, Астана, с начала украинского конфликта занимает нейтральную позицию, предлагая использовать территорию Казахстана в качестве переговорной площадки.



"Тесные союзнические отношения России и Казахстана, подкрепленные многосторонними соглашениями (ОДКБ) и двусторонними обязательствами, исключают любые риски для Казахстана в сфере безопасности, особенно учитывая общую систему ПВО. Заявление президента Токаева об усилении мер безопасности следует рассматривать в контексте эскалации российско-украинского конфликта: поставки западного оружия для ударов по территории России и ответные действия повышают напряженность в регионе. Близость к России и существующие договоренности вынуждают Казахстан реагировать на растущие риски, обусловленные возможным негативным развитием военного конфликта", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По словам эксперта, эта тема будет обсуждаться как на двусторонних переговорах Путина и Токаева, так и в ходе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.