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|В Средней Азии существенно сократилось количество пахотных земель
00:06 28.11.2024
В Средней Азии существенно сократилось количество пахотных земель
Виктор Зотов
27.11.24
Сильнее всего пострадал Таджикистан
Массовое сокращение пахотных земель в государствах Средней Азии вынуждает местную молодежь и рабочих покидать регионы в поисках лучшей жизни, что приводит к дальнейшей деградации сельского хозяйства. Данный вопрос обсуждался в ходе экологической конференции COP29 в Баку.
По словам министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова, наиболее плачевное состояние с черноземом наблюдается в Таджикистане, где порядка 95% земель склонны к деградации, а 30% сельхозугодий находятся в критическом состоянии. Одним из последствий данного процесса является волна массовой миграции из страны. При этом главным направлением переселения жителей Таджикистана является Россия. Согласно докладу Министерства труда республики, только за прошлый год на территорию РФ прибыло 627 тыс трудовых мигрантов. По данным ФСБ, в первом квартале 2023 года в Россию приехали работать более 1,1 млн выходцев из Средней Азии. В дальнейшем по мере роста сокращения количества пахотных земель в этих странах число мигрантов, прибывающих в РФ, будет только увеличиваться и в перспективе может достигнуть многомиллионных показателей.
Ранее стало известно, что жителя Петербурга заподозрили
в легализации 21 тыс иностранных специалистов. Оформление мигрантов осуществлялось через подставную фирму.