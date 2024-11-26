 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нетаньяху боится сесть за решетку во Франции, - Игорь Субботин
00:07 28.11.2024

26.11.2024

Парижу пригрозили исключением из урегулирования в Ливане
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В отношении Нетаньяху Париж якобы намерен использовать принцип дипломатического иммунитета.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал 26 ноября заседание узкого кабинета. Поводом стал план прекращения огня в Ливане. Еврейское государство на ранних этапах выдвинуло в рамках продвигаемой США мирной инициативы ряд условий. Один из его ультиматумов сейчас обращен ко Франции, которая, согласно устной части соглашений, должна оказать помощь в разрешении внутриполитического кризиса в Ливане. Израиль потребовал: либо Париж публично отказывается соблюдать выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест Нетаньяху, либо покидает ряды посредников.

Об ультиматуме израильского руководства к Елисейскому дворцу сообщили источники издания Jewish Insider. По их словам, от Парижа как от посредника в ливанском урегулировании ждут публичного отказа следовать предписаниям МУС, который ранее выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В противном случае Пятую республику просто не допустят к переговорному столу. "Мы ведем справедливую войну справедливыми средствами", – подчеркнул один из собеседников Jewish Insider в еврейском государстве.

Прозвучавшая ранее поддержка Франции решения МУС возмутила израильское руководство. Пятая республика, как информировали источники арабского издания "Аль-Модон", рассматривалась как важный гарант избрания президента в Ливане. Разрешение президентского кризиса является устным элементом договоренностей о прекращении огня между еврейским государством и "Хезболлой", сообщил "Аль-Модон". И Франция как бывшая метрополия должна быть включена в дипломатический процесс, требовали ливанские политики.

Французские СМИ объясняют колебания Парижа в оценке действий МУС межведомственной путаницей: политическое руководство не всегда считается с мнением дипломатического корпуса. Однако на днях власти европейской страны все-таки продемонстрировали максимально осторожную позицию. "Франция принимает к сведению это решение (ордер МУС. – "НГ"), – заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. – Она подтверждает свою приверженность независимой работе Суда в соответствии с Римским статутом".

Уговорить Париж на смягчение своих подходов к проблеме юридического преследования Нетаньяху пытался в последние недели Вашингтон. Как сообщало на днях издание Axios, американский лидер Джозеф Байден провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, чтобы убедить его в следующем: невозможно выступать дипломатическим посредником в урегулировании ливано-израильского конфликта, параллельно обещая арестовать главу государства одной из сторон.

Разговор, по данным израильских СМИ, состоялся между Нетаньяху и самим Макроном. Французский лидер подчеркнул, что его страна уважает независимость суда, но добавил, что в отношении государственных лидеров, посещающих Пятую республику, гипотетически может быть использован дипломатический иммунитет. Высказывания президента Франции ослабили напряженность в отношениях между двумя лидерами, утверждают СМИ. По их мнению, есть основания говорить о разрядке в двусторонних отношениях, несмотря на то что в последние месяцы Израиль и Франция устраивали дипломатическую пикировку, а оборонные компании еврейского государства даже лишались доступа к ярмаркам военной техники в Пятой республике.

Избрание президента Ливана критически необходимо с точки зрения мониторинга за пограничной ситуацией в постконфликтный период, когда ожидающаяся сделка между Израилем и "Хезболлой" вступит в фазу непосредственной имплементации. Ливанский президент является командующим регулярной армией, которая, в свою очередь, должна совместно с миротворческой миссией ООН следить за обстановкой в районах на юге страны – то есть тех локациях, откуда "Хезболла" должна вывести свои отряды и тяжелое вооружение.

Ливан остался без постоянного президента с тех пор, как Мишель Аун завершил свой срок полномочий в 2022 году. Глава государства избирается тайным голосованием в парламенте (128 мест), однако ни у одной политической силы нет достаточного количества кресел, чтобы разрешить этот вопрос вне блоковой логики – необходима политическая воля как минимум со стороны шиитских сил, в числе которых есть "Хезболла". Именно на нее нередко возлагают ответственность за продолжающийся кризис лидерства и его социально-экономические последствия.

Как отмечают источники портала Times of Israel, запуску выборов мог бы помочь импульс со стороны парламентского спикера Набиха Берри – ключевого посредника в продолжавшихся эти недели переговорах с "Хезболлой". Он мог бы мобилизовать политические фракции.

Не исключено, что крайне уязвимое положение, в котором сейчас оказалась "Хезболла" на фоне активного военного натиска Израиля, создает наилучший момент для избрания президента в Ливане. Шиитское движение само переживает раскол не только по линии тактического командования, но и по линии политических функционеров, утверждают источники канала "Аль-Арабия". Это дает возможность выдвинуть к "партии Аллаха" жесткие условия.

Источник - НГ
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