Токаев ввел наказание для чиновников за неисполнение своих поручений

00:12 28.11.2024

27.11.24

В Казахстане будут наказывать госслужащих за неисполнение поручений президента. Соответствующие изменения глава государства Касым-Жомарт Токаев внес в указ "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", передает КазТАГ.



Согласно обновленному документу, дисциплинарное взыскание может быть наложено на политического государственного служащего за "неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента, а также руководства администрации президента, основанных на поручениях главы государства". Остальные причины для взыскания, в частности, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и этики, несоблюдение законов и так далее, остались прежними.



Указ Токаева введен в действие со дня его подписания.



Издание Ulysmedia.kz в связи с нововведением решило вспомнить последние поручения президента. На днях он встретился с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, поставив перед ним задачу повысить уровень правопорядка и общественной безопасности в стране. Министру обороны Руслану Жаксылыкову Токаев поручил активизировать взаимодействие с отечественными оборонными предприятиями, развивать территориальную оборону и силы специальных операций. Кроме того, 22 ноября президент дал поручения премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.