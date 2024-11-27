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|Какие документы подписали Казахстан и Россия
00:16 28.11.2024
Елена Беляева
27.11.24
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а члены делегаций в присутствии президентов обменялись рядом документов, сообщает Zakon.kz.
Акорда предоставила список документов:
1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2024-2028 годы.
2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2024-2028 годы.
3. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между РК и РФ.
4. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Сырым" (РК) и "Маштаково" (РФ) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему.
5. Соглашение между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта РФ о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.
6. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения.
7. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.
8. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в области туризма.
9. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет".
Также члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:
10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения.
11. Соглашение между Министерством внутренних дел РК и Следственным комитетом РФ о сотрудничестве.
12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ.
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.
14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ на 2025-2026 годы.
15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги".
17. Соглашение о реализации проекта между АО "НК "Қазақстан темір жолы", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО "Славтранс-Сервис".
18. Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ООО "ФинИнвест".
19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст. №3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС".
Ранее статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".
Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.