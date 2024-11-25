 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беречь и уважать свою историю. Размышления после юбилея, - Ильяс Курманов, Зайнидин Курманов
00:31 28.11.2024

25 Ноября 2024

Ильяс Курманов, Зайнидин Курманов

В юбилейный год 100-летия кыргызской автономии происходит существенный сдвиг в общественном сознании, в оценке понимания истории и пройденном кыргызским народом 3-тысячелетного пути. Границы нашей истории в будущем могут быть раздвинуты, пополнены новыми историческими фактами. Наука не стоит на месте, ученые все время находят новые артефакты и документальные свидетельства.

***

Тем не менее, всегда остаются отдельные вопросы, которые нуждаются в политико-историческом сопровождении и анализе.

Прежде всего надо продолжить начатую работу. Вносить уточнения в нашу историю. Журналисты, студенты и историки, любители обращаются с разными вопросами, что надоумило нас на некоторые соображения.

Необходимо музейным и архивным работникам, школам, вузам, госучреждениям внести уточнения в свои историко-архивные и политическую документацию, стенды, музеи, фото и фоно материалы относительно нашей истории, где все еще содержатся немало ошибок и неточностей.

В госучреждениях, например, стало хорошим тоном вывешивать портреты первых руководителей, чтобы работники и посетители ощущали связь времен. Но часто при этом неправильно указывают даты или названия занимаемых должностей. Например, дату смерти И. Арабаева указывают 1938 годом, хотя он трагически погиб в ташкентской тюрьме в 1933 г.

***

Кстати, из 5-ти отцов основателей современной кыргызской государственности до сих пор неизвестны, где находятся могилы Абдыкерима Сыдыкова, Ишеналы Арабаева и Абдыкадыра Орозбекова. Думаем, что это большой пробел в нашей истории и правительство Кыргызской Республики совместно с учеными историками и обществоведении должны приложить все силы, чтобы найти места их захоронения.

***

А портреты отцов-основателей должны быть в кабинетах всех первых руководителей.

Все еще немало имен и фамилий, стоявших у истоков государственности, остались в тени. Поэтому необходимо работу по их реабилитации и раскрытию их деятельности необходимо продолжить и впредь.

***

Например, современники не понимают, что означает должность председателя Ревкома (революционный комитет). В годы революции это был чрезвычайный орган власти, назначаемый вышестоящим советским органом. Кандидатуру председателя и состав Ревкома подбирал вышестоящий партийный орган. В советское время это были Политбюро, центральные комитеты (союзных республик), крайкомы, обкомы (автономные республики и области), уездкомы (уездные), горкомы, райкомы, волкомы (волости). В руках ревкома находилась вся власть на данной территории, пока там не состоятся выборы в советы, которые и избирают законную власть. С этого момента полномочия ревкома заканчивается.

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В мэрии Бишкека вывешен портрет Иманалы Айдарбекова в бытность его председателем Пишпекского уездно-городского ревкома. Это значит, что он исполнял обязанности не только мэра Пишпека, но и губернатора Чуйской области одновременно. Советская власть не признавала систему разделения ветвей власти. Поэтому он может считаться и главой городской судебной власти. Поэтому его портреты должны быть вывешены в здании Чуйской областной администрации и городского суда.

Теперь относительно Кара-Кыргызской Горной области. Кыргызские политики ее провозгласили на I Учредительном (подготовительном) съезде Советов ККАО 4 -11 июня 1922 г. в присутствии 425 делегатов, представлявших 11 народов Кыргызстана. Была принята соответствующая Декларация об образовании ККАО, избран Подготовительный комитет по образованию ККАО во главе с Абдыкеримом Сыдыковым. Санкцию на проведение съезда и ККАО дали Туркестанская АССР и семиреченские партийные и советские органы. Т.е. все было сделано законно, создание области было провозглашено и поддержано делегатами съезда. И создано временное правительство области (Оргкомитет), имевший свою структуру из отделов и комиссий, избранных должностных лиц. Но была подана жалоба на организаторов съезда со стороны группы Р. Худайкулова клеветнического характера. Приехала партийная комиссия из Москвы, которая проверив жалобу не отменила решение съезда, а попросила приостановить работу Оргкомитета до выяснения этнического состава Туркестана. А в 1924 г. в СССР была начата политика по проведению национально-государственного размежевания Средней Азии.

В реальности это означает, что Кара-Кыргызская Горная область была провозглашена, но не была признана в силу сложившихся обстоятельств. Поэтому будет правильно говорить о создании в июне 1922 г. самопровозглашенной Кара-Кыргызской Горной области. Этот акт стал важным на пути возрождения древней кыргызской государственности в форме республики. А в Википедии о Кара-Кыргызской Горной области ТАССР, просуществовавшей больше 2-х лет, нет ни слова. В отличие от "Алашской" или "Кокандской" автономиях, о памяти которых бережно позаботились казахские и узбекские историки.

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Историки считают "Автономию Алаш" самопровозглашенным казахским государственным образованием под управлением Временного народного совета Алаш-Орды, существовавшее в годы Гражданской войны. Автономия была учреждена Вторым всеказахским (в оригинале - общекиргизском) съездом, состоявшимся в Оренбурге 5-13 декабря 1917 г. и ликвидирована большевистским Революционным комитетом по управлению Киргизским краем 5 марта 1920 г. Столицей автономии являлся город Семипалатинск, получивший название Алаш-кала. Считала себя автономией Российской республики под управлением Временного правительства с 1918 года - Российского государства под управлением Временного Всероссийского правительства, а позже - Верховного правителя России.

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А также "Тюркскую автономию" - самопровозглашенное территориальное образование, существовавшее в период с 28 ноября 1917 г. по 22 февраля 1918 г. на территории современного Узбекистана (в г.Коканде), а в то время на территориях Семиреченской, Сырдарьинской и Ферганской областей Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

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Вот такие научные и организационные вопросы и пробелы возникают при внимательном прочтении нашей истории...

Ильяс Курманов, кандидат политических наук, Зайнидин Курманов, доктор исторических наук

Источник - Вечерний Бишкек
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