"От абсолютной победы к полной капитуляции": Израиль возмущен "сделкой под давлением"

00:33 28.11.2024 27.11.24



Согласно графику, изложенному президентом США Джо Байденом, прекращение огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ливанским движением "Хезболла" ("Партия Аллаха") вступило в силу в эту среду утром (в 04.00 по местному времени, 05.00 мск) после того, как стороны вооруженного конфликта договорились о перемирии.



Выступая вечером 26 ноября в Розовом саду Белого дома, Байден рассказал, что сделка "призвана стать постоянным прекращением военных действий". Он также сообщил о своих разговорах с лидерами Израиля и Ливана и о том, что обе страны приняли предложение США "положить конец разрушительному конфликту".



Кабинет министров Израиля в узком составе (кабинет безопасности) накануне проголосовал за одобрение сделки большинством в 10 голосов против одного, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поблагодарив Соединенные Штаты за их деятельное участие в достижении договоренности.



60-дневное прекращение огня направлено на реализацию резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в надежде, что оно может стать основой прочного перемирия. Резолюция 1701 Совбеза всемирной организации была принята для прекращения 34-дневной войны между Израилем и Ливаном в 2006 году и поддерживала относительное спокойствие на их границе на протяжении почти двух десятилетий. Это продолжалось до 7 октября 2023 года, когда между Израилем и палестинским ХАМАСом вспыхнула продолжающаяся до сих пор война. "Хезболла" с тех пор принялась наносить ракетно-артиллерийские удары в сторону Израиля в знак солидарности с палестинцами, положив начало более чем годичным приграничным стычкам.



Осенью текущего года конфликт принял масштабный и интенсивный характер вслед за "точечными" ударами израильтян в Бейруте, в результате которых "Хезболла" была фактически обезглавлена - 27 сентября погиб генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ вторгся на территорию Ливана, развернув наземную операцию против главного противника еврейского государства на его северной границе.



В резолюции 1701 говорилось, что Израиль должен вывести все свои войска с юга Ливана, а единственными вооруженными формированиями, присутствующими к югу от реки Литани (протекает примерно в 30 км к северу от ливано-израильской границы), станут военные арабской республики и миротворческие силы ООН (UNIFIL). Хотя израильские войска не будут немедленно выведены после вступления соглашения в силу, они должны сделать это в течение 60 дней в соответствии с условиями сделки. За это время бойцы "Хезболлы", как ожидается, также отступят примерно на 40 километров от границы Израиля и Ливана. В течение 60-дневного переходного периода ЦАХАЛ уйдет из Южного Ливана, а ливанская армия разместит около 5000 военнослужащих к югу от Литани, в том числе на 33 постах вдоль границы с Израилем. Силы "Хезболлы" покинут Южный Ливан, военная инфраструктура ведущей шиитской организации страны в этом районе будет демонтирована. США также, как сообщается, предоставили дополнительное письмо, в котором излагаются права Израиля реагировать на нарушения режима прекращения огня, если таковые будут.



"Изучив соглашение, подписанное вражеским правительством, мы посмотрим, есть ли соответствие между тем, что мы заявили, и тем, о чем договорились ливанские официальные лица",

- заявил в беседе с телеканалом "Аль-Джазира" заместитель председателя политсовета "Хезболлы" Махмуд Камати.

"Мы хотим положить конец (израильской) агрессии, конечно, но не за счет суверенитета государства (Ливана). Любое нарушение суверенитета отвергается",

- добавил он.

Тем не менее рано утром в среду прекращение огня в целом соблюдалось, а в Бейруте даже наблюдались признаки празднования - на следующий день после того, как Израиль нанес самые интенсивные авиаудары по ливанской столице с начала боевых действий.



За несколько часов до голосования кабинета безопасности Израиль резко усилил удары по Бейруту, впервые за время конфликта нацелившись на центральные районы ливанской столицы, а не только на ее южные пригороды, контролируемые "Хезболлой". По данным министерства здравоохранения арабской республики, в результате ударов по Центральному Бейруту погибло не менее 10 человек.



Кадры агентства Reuters с улиц южных пригородов ливанской столицы, которые считаются оплотом "Хезболлы", утром 27 ноября демонстрировали, как автомобили и скутеры сигналят, а пешеходы размахивают и раздают желтые флаги "Хезболлы".



Накануне передовые подразделения ЦАХАЛа достигли реки Литани, что, как отмечают комментаторы в Вашингтоне, стало "символическим событием" и подтолкнуло ливанскую сторону принять предложенные американским посредником условия перемирия.



В числе медиаторов прекращения огня упоминается и Франция, хотя ее отношения с Израилем в последнее время основательно ухудшились. Так или иначе, но Париж сохранил серьезные рычаги влияния в своей бывшей колонии, а также в арабском мире в целом - в отношениях с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, одними из главных внешних финансовых доноров находящегося в бедственной экономической ситуации Ливана.



Ранее в этом месяце в израильских и арабских СМИ появились сообщения и о посреднической активности России, учитывая тесные связи Москвы с Ираном, который в свою очередь является ближайшим союзником "Хезболлы" в регионе. Однако к сегодняшнему дню роль России в достижении сделки не получила своего официального подтверждения.



В предварительно записанном телевизионном обращении во вторник вечером премьер Нетаньяху заявил, что "Хезболла" "уже не та" после наступления Израиля, и назвал три причины, по которым он теперь добивается прекращения огня. Во-первых, чтобы позволить Израилю "сосредоточиться на иранской угрозе". Во-вторых, чтобы провести ротацию в рядах ЦАХАЛа, предоставить военным возможность передышки и пополнения своих ресурсов, которые, по его словам, были частично истощены "большими задержками" в поставках оружия и боеприпасов. И, в-третьих, чтобы оставить ХАМАС изолированным в Газе, без возможности "Хезболлы" сражаться вместе с ее палестинским союзником, перечислил глава израильского правительства.



Хотя договоренность о перемирии представляет собой значительный прорыв - после месяцев переговоров, которые в Госдепартаменте США в одно время даже называли "невероятно разочаровывающими", - пока не ясно, приведет ли она к прочному миру, передает утром 27 ноября CNN.



До голосования в кабинете безопасности сделка вызвала ярость со стороны более радикального крыла возглавляемой Нетаньяху правительственной коалиции и тревогу со стороны жителей Северного Израиля, многие из которых были перемещены в результате конфликта, а также жителей Южного Ливана по ту сторону границы.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (политик крайне правого толка) в прошлый понедельник назвал готовившуюся сделку "исторической ошибкой", которая не достигла главной цели войны - возвращения перемещенных израильтян в их дома на севере. Бен-Гвир также известен тем, что "долгое время мешал потенциальным соглашениям о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа", отмечает американский телеканал.



Помимо брожений внутри правительства, мэры самых северных общин Израиля были возмущены сообщениями о том, что кабинет Нетаньяху намерен одобрить сделку, а один из них назвал ее "соглашением о капитуляции" и "позором исторического масштаба".



Мэр Кирьят-Шмона Авихай Штерн, где огонь "Хезболлы" вынудил жителей покинуть свои дома, призвал центральные власти "остановиться и подумать о детях Кирьят-Шмона", прежде чем одобрять прекращение огня.



"Я не понимаю, как мы перешли от абсолютной победы к полной капитуляции", - возмущался Штерн в соцсетях.

Нетаньяху в своем обращении попытался как-то сгладить внутреннее недовольство, заверив, что Израиль "ответит решительно", если "Хезболла" нарушит соглашение и попытается перевооружиться.



"Если они попытаются восстановить террористическую инфраструктуру вблизи границы, мы нападем. Если они запустят ракету, если они выроют туннель, если они привезут грузовик с ракетами, мы нападем", - заверил премьер сограждан.

Министр обороны Исраэль Кац отдал приказ военным предпринять "решительные и бескомпромиссные" действия, чтобы воспрепятствовать членам "Хезболлы" проникнуть в приграничные деревни, где все еще могут действовать израильские войска, сообщает газета The Times of Israel.



"В связи с вторжением членов „Хезболлы" в Кфар-Кила (поселок на юге Ливана. - Ред.) Кац приказал военным действовать решительно и бескомпромиссно против событий такого рода", - говорится в заявлении офиса главы израильского Минобороны.

Необходимо не допустить проникновение "Хезболлы" в районы на юге Ливана, где ЦАХАЛ по-прежнему запрещает подобные передвижения, "и если они подвергают опасности войска Израиля, по ним необходимо нанести удар", добавили там.



Опрос, проведенный израильским телеканалом Channel 13 News, показал, что 61 процент израильтян считают, что ЦАХАЛ не победила "Хезболлу", и только 26% из них верят в обратное. Остальные, согласно опубликованному вечером 26 ноября замеру общественного мнения, затруднились с ответом. Между тем, 44% опрошенных поддержали соглашение о прекращении огня, 38% выступают против него. Почти пятая часть респондентов, около 19%, не знали, как ответить на этот вопрос.



Соглашение о прекращении огня может восстановить статус-кво, но не решает основные проблемы, считают эксперты. Они привлекают внимание к тому факту, что сделка представляет собой "прекращение огня под давлением", которое не решает основные проблемы регионального конфликта.



"США уже несколько месяцев оказывают давление на Израиль, требуя прекратить боевые действия. „Хезболла" также находится под давлением Израиля после того, как все ее руководство было фактически уничтожено Израилем в ходе серии убийств", - отмечает бывший советник Пентагона по Ближнему Востоку Жасмин эль-Гамаль.

По ее словам, сделка, заключенная при посредничестве США и Франции, может снизить напряженность в регионе, однако она лишь "возвращает нас к некоему статус-кво". В соответствии с соглашением Ливан будет осуществлять строгий надзор за передвижениями "Хезболлы" к югу от реки Литани, чтобы не допустить там перегруппировки "Партии Аллаха". В связи с этим Эль-Гамаль напоминает, что "законная сила ливанского правительства, то есть ливанская армия, всегда сталкивалась с сопротивлением со стороны „Хезболлы"". Поэтому высока вероятность того, что во время 60-дневной паузы и "Хезболла", и Израиль просто перегруппируются и перевооружатся, подготовившись к очередной фазе противостояния.



По мнению бывшего сотрудника израильской разведки, ныне аналитика по Ближнему Востоку Ави Меламеда, действия ливанского правительства после соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" будут иметь решающее значение для определения того, "сможет ли эта военизированная группировка продолжать навязывать свою волю Ливану".



"Заглядывая вперед, можно сказать, что восстановление суверенитета Ливана является наиболее важной проблемой, особенно в свете доминирования „Хезболлы" в стране", - отметил Меламед.

"В целом ситуация остается крайне нестабильной. „Хезболла", хотя и ослаблена, по-прежнему играет значительную роль. И остается (открытым) вопрос - восстановит ли она свою силу, подготовив почву для более интенсивного будущего конфликта", - подытожил он.

Итоги 57-дневной войны между Израилем и "Хезболлой", если считать с начала наземного вторжения ЦАХАЛа на юг Ливана, таковы.



По данным Министерства здравоохранения Ливана по состоянию на 24 ноября, с октября 2023 года в стране погибло не менее 3768 человек, 15 700 получили ранения. В этих цифрах не различаются бойцы "Хезболлы" и гражданские лица. Среди погибших мирных жителей более 900 женщин и детей. Около 1,2 млн человек стали перемещенными лицами.



Израиль утверждает, что "Хезболла" только убитыми потеряла свыше 2000 человек. "Партия Аллаха" в свою очередь признала гибель около 500 своих бойцов в ходе боевых действий на земле, начавшихся 1 октября.



Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, имеющий тесные связи с военным истеблишментом еврейского государства, утверждает, что потери "Хезболлы" составили в общей сложности 2450 человек.



В результате ударов "Хезболлы" погибло 45 мирных жителей на севере Израиля и на оккупированных Израилем Голанских высотах. Более 60 000 были вынуждены покинуть свои дома на севере страны.



По данным израильских властей, по меньшей мере 73 военнослужащих ЦАХАЛа были убиты на севере Израиля, на Голанских высотах и в боях на юге Ливана.



Согласно отчету Всемирного банка (ВБ), в Ливане ущерб, нанесенный местному жилому фонду, оценивается в 2,8 млрд долларов, при этом более 99 000 единиц жилья были частично или полностью разрушены. По данным Лаборатории городского развития Американского университета в Бейруте, только в южном пригороде Бейрута, оплоте "Хезболлы", в результате израильских ударов было разрушено не менее 262 зданий.



Израильские военные также нанесли значительный ущерб деревням и городам в долине Бекаа и на юге Ливана - регионах, где господствовала "Хезболла". В отчете ВБ ущерб сельскому хозяйству оценивается в $ 124 млн, при этом ущерб в размере более $ 1,1 млрд обусловлены потерей урожая из-за уничтожения посевов и скота, а также перемещением фермеров.



Власти Израиля оценивают свой материальный ущерб в размере не менее 1 миллиарда шекелей ($ 275 млн). Были повреждены или разрушены тысячи домов, ферм и предприятий. Для Израиля конфликт с "Хезболлой" усугубил экономические последствия войны в Газе, создав дополнительную нагрузку на государственные финансы. Дефицит бюджета вырос примерно до 8% ВВП, что побудило все три основных рейтинговых агентства мира понизить рейтинг Израиля в текущем году. Конфликт также усугубил сбои в цепочке поставок, что привело к росту инфляции в Израиле до 3,5%, что выше целевого диапазона Центрального банка страны в 1−3%.



Вячеслав Михайлов Источник - eadaily.com

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