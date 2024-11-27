 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.11.2024
00:44  Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы, - В.Стоякин
00:41  Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих, - М.Павлив
00:33  "От абсолютной победы к полной капитуляции": Израиль возмущен "сделкой под давлением"
00:31  Беречь и уважать свою историю. Размышления после юбилея, - Ильяс Курманов, Зайнидин Курманов
00:13  Либеральный момент: Запад пришел к своему концу, - Александр Дугин
00:12  Токаев ввел наказание для чиновников за неисполнение своих поручений
00:07  Нетаньяху боится сесть за решетку во Франции, - Игорь Субботин

00:06  В Средней Азии существенно сократилось количество пахотных земель
Среда, 27.11.2024
19:56  Сфера энергетики России и Казахстана может стать общей, - В.Панфилова
19:43  Заместитель зла: в РФ пытаются ввозить новые синтетические наркотики
19:40  Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского
19:32  Казахстанский блогер Ерхат Кусаинов ("Евро Союз") задержан за незаконное пересечение узбекско-туркменской границы
15:20  Миллион мигрантов покинули Россию за 2024 год
15:19  Зять в оборот: в Сербии пошли на сделку с членом семьи Трампа
15:16  Москва спокойно и уверенно отвечает на безрассудные провокации Вашингтона, - National Interest
15:14  Британская Daily Express ужасается: российские войска продвигаются на Украине самыми быстрыми темпами с 2022 года
15:08  Без хлеба, зато с вином. Что будет c Грузией после антироссийских санкций, - Бесо Барбакадзе
15:05  "Тормозим все больше": российская экономика неудержимо движется к стагфляции
13:31  Третья мировая война уже началась, - Дж.Рейнолдс
13:30  Кто кем управляет? Трамп Маском или Маск Трампом? - Владимир Овчинский
13:26  Постоянный виток: за новыми ракетными ударами ВСУ последует военный ответ, - "Известия"
13:23  Ошибка Сталина. Как карпатские русины хотели в Россию, но стали украинцами, - А.Хавич
13:20  "Идеократия" в действии. Западные СМИ обнародовали любопытные результаты социсследований, - Святослав Князев
13:17  Welt: на четырех нитках "Северных потоков" диверсанты разместили не менее шести бомб
13:02  Мохамед Айдид и Москва, - П.В.Густерин
12:57  Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства. Статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в "Известиях"
12:51  Европу призвали готовиться к "военному сценарию" из-за России и Китая, - Оливер Дж. Лейн
12:41  Вашингтон толкает режим Зеленского к ядерному терроризму, - Т.Сильвергельм
12:40  Плюрализм на грани шизофрении. Об особенностях германского избирательного процесса, - А.Белов
10:44  Игорь Мальцев: "Орешник" cпровоцировал отрицание, гнев и торг
10:41  Почему именно Венгрия стала "другой Европой", - Игорь Караулов
10:39  Три сценария торговой войны Трампа с Китаем, - Ольга Самофалова
10:29  В Китае экс-главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взятки
09:55  Ле Пен шантажирует Барнье вотумом недоверия, - Данила Моисеев
07:53  Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане
03:50  Провал прозападной оппозиции в Тбилиси: "Мечта" сформировала правительство, - Айнур Курманов
02:55  Под сенью "Орешника": эффект военный и информационный, - Илья Титов
02:33  Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
01:29  Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
01:16  Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова
00:59  В Санэпидкомитете опровергли распространение неизвестного вируса в Узбекистане
00:55  "Неустойчивая коалиция": в России спрогнозировали исход выборов в Германии, - Т.Борисов
00:54  "Талибан" оказался безопаснее Украины и Запада, - Олег Исайченко
00:50  ВС РФ ворвались в Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
00:46  В бой идет весь Пакистан. Противостояние властей и оппозиции вступило в решающую фазу, - Къ
00:42  Возвращение Дональда Трампа. С точки зрения пассионарной теории Льва Гумилева
00:17  Могут ли думать организмы, лишенные мозга, - Виталий Антропов
00:13  Вашингтон и Токио намерены защищать Тайбэй, - В.Скосырев
00:11  Их цель – развал России. Как сбежавшие из РФ экстремисты пытаются при поддержке Запада расчленить РФ, - ФСК
00:04  Серьезнее ATACMS: в НАТО хотят передать ВСУ "Томагавки", бьющие на 5 тысяч км
00:00  Росбиатлониста Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере (2010 год). Якобы - допинг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих, - М.Павлив
00:41 28.11.2024

Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих

Михаил Павлив

Очень многое говорит в пользу того, что украинский кризис движется к своему эндшпилю. Очень многое говорит в пользу того, что возможный переход в наступающем году ситуации на Украине в стадию урегулирования может повлечь за собой смену власти в огрызке Украины

Совершенно очевидно, что эта смена власти может быть реализована через выборы президента и парламента "страны 404".

Безусловно, нельзя исключать и возможность прямо противоположного развития событий в форме эскалации, не подразумевающей резких движений в верхних эшелонах украинской власти, но в данный момент это менее вероятная перспектива.

Разумеется, речь идет о времени после прихода администрации Трампа.

Период до его инаугурации остается сложно предсказуемым и вполне может преподнести неприятные сюрпризы, как это уже произошло с разрешением США на использование дальнобойных ракет для ударов в глубину российской территории.

Но все же, будем надеяться, что до конца января 2025 года ничего экстраординарного и драматического не приключится, а новая администрация в Белом доме, следуя своей избирательной риторике, начнет движение к деэскалации и разрядке.

И вот тогда-то выборы на Украине почти наверняка станут неизбежными. И поэтому уже сейчас все ключевые игроки украинского политикума и их западные кураторы и спонсоры приступили к подготовке к ним.

Начнем с того, что украинские эксперты, погруженные в актуальную внутреннюю кухню, говорят о том, что если выборы таки состоятся в наступающем году, то мы сможем увидеть на них рекордное с 1991 года количество кандидатов в президенты и партийных проектов. Говоря о желающих выступить с инаугурационной речью и поднять над головой то, что останется от "гетманской булавы", политологи называют совершенно невиданные ранее цифры в три, четыре десятка кандидатов. Если же говорить о количестве партий, которые могут принять участие в выборах в Верховную раду, то и здесь говорят о не менее чем двух десятках проектов.

Но вряд ли стоит обсуждать всю эту толпу желающих выбросить деньги на ветер и побаловать свое самолюбие. Реальных участников забега, рассчитывающих прийти в нем к победе, не так уж и много.

Мне уже доводилось недавно писать и говорить о формирующемся сейчас триумвирате, всерьез нацеленном на то, чтобы забрать всю власть на руинах Незалежной.

В действительности это никакой не триумвират, а широкая коалиция украинских политиков и финансово-промышленных групп, близкая сейчас к поддержке троицы в лице Владимира Кличко, Валерия Залужного и Петра Порошенко в качестве претендентов на ключевые посты в государстве.

По задумке, речь идет об избирательном блоке и возможной парламентской коалиции, которая выдвинет Порошенко на пост премьер-министра и Залужного на пост министра обороны и вице-премьера, которому подчинят всех силовиков, а также поддержит Владимира Кличко как кандидата в президенты Украины. И это будет очередная попытка в украинской истории скрестить "коня и трепетную лань".

Что интересно, ключевые персоны этого избирательного мегапроекта – Порошенко, Левочкин, Фирташ и братья Кличко – уже разыграли подобную многоходовку в 2014 году, следствием чего стало избрание тогда Порошенко президентом, а Виталия Кличко мэром Киева. Правда, с премьерством Левочкина и Фирташа Порошенко тогда кинул, но, как говорится, кто старое помянет, тому "Росукрэнерго" вон.

Другой избирательный конгломерат собирает сейчас олигарх Ахметов. Ключевыми акторами, которых он намерен поддержать, будут Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина", а также Дмитрий Разумков и какой-то избирательный проект, который слепят под него непосредственно перед выборами. Ни та ни другой победить на президентских выборах не победят, но завести фракции в парламент им вполне по силам. Цель – торг с другим вышеупомянутым конгломератом и пост спикера парламента для Разумкова.

К кандидатам и проектам второй категории стоит отнести целый набор персонажей украинской политики. Здесь и бывший "пророссийский" депутат Бойко. И целый пучок ставленников Сороса, Пинчука и Фиалы во главе с бывшим комиком Притулой и его личным спонсором, братом жены, тоже бывшим "пророссийским" уроженцем Донбасса Хомутынником. И разгромленная, но недобитая группа "Приват" во главе с Игорем Коломойским*, воспрянувшая духом после избрания Трампа и намеренная сделать сидящего в СИЗО СБУ депутата Дубинского кандидатом в президенты, а также выдвинуть ряд проектов в парламент страны. И набивший всем оскомину экстремист Арестович*, которого направо и налево торгует недодушенный Ермаком бывший король контрабанды Украины Сеяр Куршутов. И, наконец, в очередной раз всплывший в переломный момент в Незалежной "вечно молодой" олигарх Тигипко, недавно отпраздновавший рождение восьмого ребенка и решивший в очередной раз половить рыбку в мутной воде выборов – он уже вступил в переговоры с людьми, близкими к новой команде в Белом доме.

В общем, случись в 2025 году на Украине выборы, наблюдать за этим паноптикумом точно не будет скучно. Впрочем, с высокой вероятностью, они приведут к очередной войне всех против всех внутри огрызка Украины, последствия которой вряд ли получится сейчас спрогнозировать.

* внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732743660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
- Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Португалии
- В Правительстве рассмотрели развитие железнодорожной отрасли: отремонтировано 2,8 тыс. км дорог и обновлено 143 пассажирских вагона
- Кадровые перестановки
- Олжас Бектенов поручил акимам заняться созданием цифровой инфраструктуры в регионах для поддержки IТ-специалистов
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым
- Водосбережение, сокращение эмиссий без ущерба урожаю: в Казахстане будут собирать агродроны
- 157 мостов будет построено во время строительства новых железных дорог в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  