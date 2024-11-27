Филиал КазНУ имени аль-Фараби открыли в Омске

00:42 28.11.2024

27.11.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин 27 ноября дистанционно открыли филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске станет первым филиалом зарубежного вуза в России.



"Благодаря активной работе ректоров и поддержке губернатора филиал полностью оснащен. Рады приветствовать у нас в Омске создание филиала одного из ведущих университетов Казахстана. Спасибо", – озвучил он.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек дополнил, что с коллегами полностью отработаны вопросы открытия первого казахстанского филиала КазНУ им. аль-Фараби на базе Омского университета им. Ф.М. Достоевского.



Помимо этого, была открыта памятная табличка и проведена регистрация филиала.



28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.



О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.



Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.



Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.



27 ноября 2024

Екатерина Елисеева