Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы, - В.Стоякин

00:44 28.11.2024

Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



Глава чешской разведки Михал Куделка в интервью Bloomberg, опубликованном 26 ноября, предупредил, что в случае, если российско-украинский конфликт закончится чем-то, что Россия сможет счесть победой, она обязательно нападет на Европу. Нормальная такая русофобия, не требующая никаких рациональных мотивов. Но рациональный мотив у Куделки есть…



Bloomberg в изложении интервью пишет:



"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким, как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может оказаться не в тех руках".



Интересно, что никаких пояснений нет – свобода слова предполагает ведь и ответственность за подрыв доверия к украинским союзникам. Но тут внезапно становится понятно, что дело не только в России (мы пишем "не только", потому что Куделка и ему подобные в "российскую агрессию" действительно верят). Дело еще в Украине, а точнее – в огромном дестабилизирующем потенциале, который раскроется в случае хоть сколько-нибудь мирного урегулирования украинского конфликта.



После "мирного урегулирования" "Холодной войны" в 1990-х в мире появилось понятие "русская мафия", которая не обошла и Европу. Явление оказалось достаточно заметным даже на фоне роста преступности в восточноевропейских странах, занявшихся "шоковой терапией".



"Мирное урегулирование" украинского конфликта в 2015 году уже привело к транзиту в страны ЕС оружия и появлению такого явления как "украинская мафия". Причем оба этих момента вызвали значительную обеспокоенность еще до начала СВО. После начала ситуация резко ухудшилась.



Вот что говорил в конце 2021 года директор Фламандского института мира Нильс Дуке:



"Чаще всего речь идет о военном оружии: штурмовых винтовках, пулеметах, гранатах и других видах взрывчатки, которые пытаются перевезти контрабандой. Именно это и вызывает беспокойство – в целом доступность такого оружия военного назначения на черных рынках Европы достаточно ограничена, но вооруженный конфликт может существенно изменить динамику на рынке нелегального оружия в Европе. (…) Поэтому ситуация на Украине тревожна не только для самой Украины, но и для других европейских стран. Основное беспокойство вызывает вероятность того, что через несколько лет это оружие уйдет и за границу. Поэтому пограничные службы Польши или, например, Румынии должны быть готовы к этому"



С его слов можно подумать, что речь идет о прогнозе на случай начала российско-украинского конфликта, о котором тогда много говорили, и который три месяца спустя действительно начался. Однако это не совсем так – речь шла об исследовании, заказанном институту в связи с фактически произошедшим увеличением контрабанды оружия с Украины в Европу. Каким-то удивительным образом он совпал с поставками "летального оружия" на Украину.



Напомним, что США начали поставки оружия Киеву в 2018 году. До этого поставлялась техника и амуниция, но не оружие. В 2020 году США поставили Украине военной продукции на сумму в $ 510,6 млн. Справедливости ради надо сказать, что тогда утечки были сравнительно небольшими – практически все попадало по назначению в подразделения армии и нацгвардии, где все же был учет и контроль.



А вот в 2022 году ситуация катастрофически изменилась.



С одной стороны, контроль над оружием был утрачен. И дело даже не в бесконтрольной раздаче "стволов" в Киеве (как ни удивительно, но почти все тогда "посеянное" было потом возвращено), а в том, что большое количество различных образцов оружия осталось на полях сражений и было попросту присвоено. С этим явлением украинские власти бороться оказались не в состоянии, и в 2024 году гражданам разрешили это оружие оставлять себе и даже использовать его с целью "отражения агрессии" (чем подавляющее большинство владельцев оружия заниматься, конечно же, не собирается).



В октябре 2022 года директор Национального агентства безопасности Финляндии Кристер Альгрен в интервью финской медиакомпании Yle сообщил, что они уже конфисковали у преступных группировок винтовки, ранее отправленные Европой на Украину.



С другой стороны, в 2022 году в Европу хлынул огромный поток беженцев, который на границе практически не фильтровался.



Скорее всего, оружия тогда было вывезено сравнительно немного, зато выехало немало криминальных элементов, которые намеревались поживиться на средствах, которые вывозили беженцы. Ну и на самих беженцах, которых вполне можно было продавать.



Данные немецкой полиции впечатляют. В 2023 году украинская диаспора в Германии занимала только шестое место по количеству совершенных преступлений, но рост их количества в 2022 году по отношению к 2021 году составил 111%, а в 2023 по сравнению с 2022 – 83% (для сравнения – среди афганцев 35% и 34% соответственно).



После прекращения активной фазы конфликта возникнут следующие факторы риска:



- украинцы, которые сейчас служат в армии или прячутся от ТЦК, получат возможность выезжать в Европу (с целью воссоединения с семьями или эмиграции);



- оружие, которое сейчас используется военнослужащими, пойдет на склады, в процессе чего неизбежной будет "усушка и утруска";



- места боев станут более безопасны и, соответственно, доступны "черным археологам";



- украинские беженцы в Европе потеряют большую часть льгот, что подтолкнет часть из них к преступности.



Все это, разумеется, отразится на криминальной ситуации в европейских странах, но есть еще риск, о котором западные СМИ не говорят – это государственный и частный политический терроризм. Не то, чтобы об этом говорить нельзя, но тут главное – интонация.



Например, подрыв "Северных потоков" – диверсия, осуществленная на территории ЕС, в зоне ответственности НАТО и направленная против Германии. Если этот теракт действительно осуществлен украинцами, то… А вот дальше никаких выводов не делается. Как бы совершенно естественно, что Украина для "отражения агрессии" имеет право совершать террористические акты на территории Европы.



А это значит, что как только соответствующие госслужбы и политические организации отвлекутся от войны, исполнители направятся в Европу – кто-то транзитом, чтобы попасть в Россию, а кто-то – вершить справедливость в самих странах ЕС. Там ведь есть неблагонадежные украинские беженцы (вспомните историю о том, как Анатолий Шарий жаловался на угрозы с Украины российским спецслужбам), есть политики, выступавшие против предоставление помощи Украине, есть компании, которые не свернули свой бизнес в России после 2022 года.



В общем, мстить есть кому. Готова ли к такому повороту Европа?



О проблемах украинских беженцев в Европе можно прочитать в статье Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины"