 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.11.2024
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Следующим руководителем Грузии станет любимец владикавказских болельщиков. Из футболистов в президенты
01:40 28.11.2024

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" (ГМ), недавно победившая на парламентских выборах, выдвинула на пост президента страны депутата, а в прошлом профессионального футболиста Михаила Кавелашвили, который известен своими антизападными взглядами. Согласно новой конституции, всенародные выборы президента в Грузии не проводятся. Михаила Кавелашвили изберет коллегия выборщиков, в которой партия власти обладает подавляющим большинством голосов.

Кандидатуру Михаила Кавелашвили обнародовал основатель и почетный председатель ГМ, миллиардер Бидзина Иванишвили. Выйдя к журналистам вместе с лидерами парламентского большинства, он сказал, что очень рад представить общественности кандидата в президенты. "Михаил Кавелашвили широко известен как успешный спортсмен, защищавший спортивную честь Грузии,- подчеркнул миллиардер.- Он многократный чемпион нескольких стран и всегда был бескомпромиссен при защите национальных интересов".

Вслед за почетным председателем "Грузинской мечты" выступил и сам кандидат в президенты. "Спасибо Бидзине Иванишвили - нашей гордости и замечательному человеку",- сказал Михаил Кавелашвили. И добавил, что "счастлив и горд защищать страну в столь сложных исторических условиях". От кого именно надо "защищать страну", кандидат не уточнил.

Впрочем, за последние несколько лет Михаил Кавелашвили не раз выступал против политики США и ЕС, обвиняя "глобальную партию войны" в стремлении "втянуть Грузию в войну против России".

В благодарственной речи Михаила Кавелашвили содержался и выпад в адрес действующего президента Саломе Зурабишвили, которая, по его утверждению, "оскорбила и нивелировала главный документ - конституцию Грузии и продолжает нарушать основной закон". Ставленник ГМ намекал на позицию госпожи Зурабишвили, которая назвала парламентские выборы 26 октября "украденными в результате российской спецоперации". Саломе Зурабишвили настаивает на проведении новых выборов под контролем международных структур.

Чем известен Михаил Кавелашвили

14 декабря кандидатура Михаила Кавелашвили будет вынесена на голосование коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов - представителей парламента, законодательных органов автономий и местных органов власти. Оппозиция намерена бойкотировать выборы президента, считая нынешний парламент и все ветви власти "нелегитимными после фальсификации выборов 26 октября".

В парламенте Грузии осталась всего одна партия
Комментируя в соцсетях решение ГМ, Михаил Саакашвили, занимавший пост главы государства в 2004-2013 годах, сравнил выдвижение Михаила Кавелашвили с решением римского диктатора Калигулы назначить сенатором своего коня. А бывший посол Грузии в ЕС Саломе Самадашвили заявила, что будущий президент внесен в санкционный список США за поддержку закона об иностранных агентах (официально этот список Вашингтоном не разглашался).

Коллегия выборщиков изберет главу государства на пять лет. Инаугурация запланирована на 29 декабря.

Георгий Двали, Тбилиси
27.11.24

Источник - Коммерсант
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