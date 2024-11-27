Первые решения Трампа американцам понравились, - НГ

03:39 28.11.2024

27.11.2024



Судя по опросам, политик стал более популярен, чем до избрания президентом

Геннадий Петров



Опросы общественного мнения, проведенные в США, свидетельствуют, что рейтинг избранного президента Дональда Трампа вырос. Его кадровые решения и намерение провести кардинальные перемены, которые приводят в ужас многих представителей политического истеблишмента страны, большинству обычных американцев пришлись ко двору. Другое дело, что "медовый месяц" в отношениях Трампа и народа не будет длиться долго. Популярность президента США падает, как только он начинает руководить страной.



Миновали три недели с момента избрания Трампа. Это для американских социологов знаковый срок. К нему избранный глава государства обычно называет по крайней мере руководящий состав команды, которую приведет в Белый дом, и обозначает не на уровне предвыборных деклараций, а в качестве анонсированных решений приоритеты своей политики.



Соответственно появляется работа для социологов. Первые оценки трех недель избранного президента, данные респондентами опросов общественного мнения, очень благоприятны для Трампа. Согласно средним данным последних социологических исследований, подведенных сайтом FiveThirtyEight, которым владеет телекомпания ABC news, традиционно весьма большой антирейтинг этого политика после победы на выборах резко уменьшился. На 26 ноября с симпатией к нему относятся 45% населения, а наоборот – 50,4%, то есть на 4,1% меньше, чем до выборов. У действующего президента Джозефа Байдена ситуация обратная. Его рейтинг неодобрения растет, причем высокими темпами. Если до выборов он приближался к 40%, то теперь превысил 54%. В Байдене стремительно разочаровываются те, кто его поддерживал, – избиратели Демократической партии. Или, возможно, теперь, после выборов, они более охотно говорят социологам то, что действительно о нем думают.



На этом фоне впечатляет поддержка первых действий Трампа. Согласно результатам совместного опроса Центра американских политических исследований Гарвардского университета и социологической службы The Harris (Harvard CAPS/Harris Poll), их одобрили 54% респондентов. Не одобрили – лишь 40%. Действия Трампа нравятся 91% сторонников Республиканской партии, 49% независимых избирателей и, что интересно, 22% демократов. В 2016 году, через три недели после избрания президентом США, такой поддержки у него не было. Тогда первые шаги Трампа на новой должности одобряли менее половины американцев.



Что же им так понравилось сейчас? Да то, что шокировало в вашингтонских коридорах власти и в ведущих СМИ страны: анонсированные кадровые назначения, то, что сейчас на слуху у всей Америки.



Трамп определился с кандидатурами глав всех 25 департаментов (так в США именуют то, что в большинстве других стран называют министерствами), ключевых ведомств и важнейшими чиновниками своей администрации – такими как, например, постпред при ООН (им станет юрист Элиз Стефаник). Избранный президент намерен создать и принципиально новую неправительственную структуру, которая займется, по существу, проработкой реформы государственного аппарата. Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), который возглавят бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами, судя по их словам, будет чем-то вроде совещательного органа при Трампе. На основании его советов президент примет решения, в том числе связанные с масштабными сокращениями госчиновников. Проекты такого рода консервативные республиканцы, да и сам Трамп именуют разными красивыми словосочетаниями вроде "осушения вашингтонского болота". Видимо, и это входит в число того, что нравится американцам в новом президенте.



Похоже, в США соскучились по переменам. Избирателей даже не пугает то, что среди выдвиженцев Трампа, предлагаемых им на государственные посты, много тех, у кого нет должного управленческого опыта. То же самое можно сказать и про связанные с этими людьми темные истории и скандалы. В связи с этим показателен пример Пита Хегсета. Этого телеведущего и капитана Национальной гвардии Трамп прочит на пост руководителя оборонного ведомства. В США принято, что его возглавляют высокопоставленные отставники, в чине от генерала и выше. Таковым, например, является действующий глава Пентагона Ллойд Остин, бывший командующий американскими войсками в Ираке. Вдобавок в прессе циркулирует информация о том, что Хегсет может быть причастен к сексуальному насилию. Правда, никаких официальных обвинений или расследований против него, насколько известно, нет. Единственный выдвиженец Трампа, который, по данным опросов, американцам не понравился, – это экс-конгрессмен Мэтт Гетц. Его планировалось сделать главой Министерства юстиции, но он сам отказался от этой должности.



Таким образом, пока особых претензий к команде Трампа у американцев нет. Впрочем, можно прогнозировать, что они появятся, как только выдвиженцев президента будут утверждать в Сенате и их биография и взгляды станут объектом самого пристального изучения. Но это произойдет в лучшем случае в конце января. А пока "медовый месяц" Трампа и американского народа продолжается.