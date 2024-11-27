ОПЕК+ готовится продлить ограничения по добыче нефти

03:43 28.11.2024

Ослабление контроля над добычей обвалит цену барреля черного золота

Ольга Соловьева

27.11.24



Вице-премьер Александр Новак в беседе с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бин Сальманом Аль Саудом и министром энергетики Ирака Зиядом Али Фадхелем подчеркнул важность соблюдения квот.

В ближайшее воскресенье должна пройти встреча министров стран – участниц соглашения ОПЕК+ о новых ограничениях нефтедобычи в 2025 году. Наиболее вероятный исход – отказ от наращивания добычи нефти, которое должно было бы начаться с января. Сроки восстановления добычи могут быть сдвинуты на несколько месяцев. Если ОПЕК+ ослабит контроль над добычей, цены полетят вниз, особенно при замедлении мировой экономики, подчеркивают аналитики. Руководства Саудовской Аравии, России, Ирака и Казахстана активно обсуждают дисциплину соблюдения ограничения на объемы нефтедобычи.



В среду нефть марки Brent торговалась на отметке в 72 долл. за баррель. В целом цены на нефть в этом году в основном держались в диапазоне 70–80 долл. за баррель. Однако сейчас наблюдается тренд на снижение нефтяных котировок. Так, во вторник нефть торговались ниже 74 долл. за баррель. В связи с этим страны ОПЕК+ пытаются договориться о поддержке цен выше уровня в 70 долл. за баррель нефти сорта Brent.



В среду вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бин Сальманом Аль Саудом и главой Минэнерго Казахстана Алмасадамом Саткалиевым ситуацию на рынке нефти и вопросы взаимодействия в рамках соглашения ОПЕК+. "Участники встречи подчеркнули важность сохранения стабильности и баланса на мировом рынке нефти, отметив значение группы ОПЕК+. Они также подчеркнули важность координации действий между странами ОПЕК+ и полную приверженность соглашению, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию перепроизводства", – говорится в официальном сообщении.



Ранее Александр Новак посетил Багдад, где провел трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бин Сальманом Аль Саудом и исполняющим обязанности министра нефти Ирака Али Маариджем. На сайте правительства РФ уточнялось, что участники встречи "подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении". А также отметили важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению и добровольному сокращению добычи, включая добровольное сокращение, согласованное восемью странами-участницами, а также компенсацию любых перепроизводимых объемов.



Ирак, как сообщается российской стороной, подтвердил полную приверженность соглашению, добровольному сокращению добычи и компенсации увеличения добычи в соответствии с обновленным графиком, представленным в секретариат ОПЕК. В канцелярии премьер-министра Ирака указали, что стороны обсудили "условия на мировых энергетических рынках и вопросы, связанные с добычей сырой нефти, ее поступлением на рынки и удовлетворением спроса". Министерство энергетики Саудовской Аравии, в свою очередь, заявило, что страны подчеркнули важность полной приверженности соглашению о поставках нефти ОПЕК+, включая добровольное сокращение добычи, согласованное восемью государствами-членами, и меры по компенсации любого увеличения добычи.



"Стабильность на мировых рынках нефти" государства обсуждают последние несколько недель. На прошлой неделе с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани общался президент РФ Владимир Путин. Как потом сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудили различные аспекты совместной работы в рамках ОПЕК+, а также подтвердили важность дальнейшей координации шагов в данном формате. Ранее "продолжение координации" в рамках ОПЕК+ обсуждалось и с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом (см. "НГ" от 14.11.24).



Интерфакс со ссылкой на западные СМИ сообщает о начале дискуссии об очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированной на январь. Источники в ОПЕК+ указывали, что повышение добычи может быть отложено до первого квартала. Аналитики Commerzbank также ожидают, что оно может быть отложено как минимум до конца первого квартала. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил в понедельник, что на воскресном заседании ОПЕК+ может рассмотреть вопрос о сохранении текущего сокращения добычи нефти с 1 января.



Напомним, с первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн барр. в сутки (б/с). С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу нефти, однако увеличение добычи было отложено до конца 2024 года. При этом еще три страны, не выполнявшие в полном объеме свои обязательства по сокращению добычи нефти, – Россия, Ирак и Казахстан – должны постепенно к сентябрю будущего года компенсировать недосокращенные объемы производства.



Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный рынок нефти может столкнуться с перенасыщением в следующем году, даже если ОПЕК+ полностью отменит увеличение поставок. При этом не все участники соглашения рассматривают для себя продление ограничений. Как заявил на этой неделе министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, страна на встрече ОПЕК и ОПЕК+ выступит против введения новых ограничений на добычу нефти и постарается сохранить свою долю на нефтяном рынке. По его словам, на данный момент в Тегеране не испытывают никакого беспокойства насчет продажи и экспорта нефти, так как приняты определенные меры, которые позволят продолжать торговлю нефтяными товарами "при любых условиях". Представитель Ирана в ОПЕК+ Афшин Джаван заявляет, что стратегия поддержки цен фактически способствовала увеличению поставок за пределы группы, особенно со стороны США.



Под "любыми условиями", вероятно, понимается возможное ужесточение санкционного давления на Тегеран администрации Дональда Трампа, в том числе и попытки полной остановки иранского экспорта черного золота. По мнению аналитиков, избранный президент США новыми ограничениями может убрать с рынка 1 млн барр. нефти в сутки.



В компании Rapidan Energy полагают, что рынок нефти вообще недооценивает перспективу ужесточения санкций против России и Ирана. По расчетам Rapidan Energy, это приведет к сокращению поставок иранской нефти на 500 тыс. б/с. А выпадение 1–1,2 млн б/с устранит угрозу прогнозируемого избытка предложения.



Еще одним вызовом для картеля станет поведение Казахстана. Этой стране будет сложнее выполнять квоты ОПЕК, после того как на полную мощность выйдет добыча на месторождении "Тенгиз", предполагают эксперты. Уже в следующем году Казахстан сможет добывать 2 млн б/с. При этом и сейчас страна добывает выше квоты. Добыча нефти в Казахстане в октябре 2024 года составила 1,22 млн б/с, показывают данные агентства Platts. На октябрь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,203 млн б/с. Таким образом, Казахстан в октябре превысил квоту ОПЕК+ на 17 тыс. б/с.



В Астане обещают компенсировать накопленное перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+ до сентября 2025 года.



Эксперты же полагают, что новая отсрочка ОПЕК+ по наращиванию добычи станет ударом для Казахстана. И страна может проигнорировать ограничения, установленные ОПЕК+, присоединившись к ОАЭ и Ираку, которые также добывают значительно больше квот.

Перспективы продления ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ выглядят реалистичными, рассуждают эксперты. "Саудовская Аравия и Россия, как ключевые участники альянса, имеют экономическую мотивацию поддерживать высокие цены на нефть, а их активность в переговорах, включая встречи с Ираком, подтверждает стремление к координации", – говорит аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев.

По его мнению, в следующем году динамика цен на нефть будет зависеть сразу от нескольких факторов: глобального спроса, экономического роста, возможного увеличения добычи сланцевой нефти в США, а также развития геополитических конфликтов. "При продлении текущих ограничений и сохранении стабильного спроса цены могут оставаться в диапазоне 70–80 долл. за баррель. Но если ОПЕК+ ослабит контроль над добычей, возможна коррекция вниз, особенно при замедлении мировой экономики", – подчеркивает аналитик.



Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская считает, что в настоящий момент во многом поддержку нефтяным котировкам оказывают многочисленные сообщения о том, что ОПЕК+ все-таки намерен отсрочить свои планы по наращиванию добычи. "Дополнительным позитивом станет продление этих планов не на месяц, а сразу на один-два квартала вперед", – добавляет она.

Как считает аналитик компании "Финам" Николай Дудченко, при текущих уровнях цен на нефть для картеля будет нелогичным шагом выпуск дополнительных объемов на рынок. "В следующем году главным ориентиром для ОПЕК+ также будет являться цена на рынке. В настоящее время главным риском являются возможные шаги со стороны новой администрации Белого дома по наращиванию добычи", – сообщает он.



Дудченко не исключает разногласий внутри нефтяного картеля. "Проблемы могут начаться с Казахстаном по причине того, что страна вкладывает большие ресурсы в расширение производственных мощностей и может выйти на уровень добычи свыше 2 млн б/с в следующем году, а участие в соглашении ОПЕК+ выступает сдерживающим фактором", – указывает аналитик, полагая, что средняя цена на нефть марки Brent в следующем году сложится в диапазоне 76–77 долл. за баррель.