Байрактар: США решили лишить Турцию российского газа

03:48 28.11.2024

Байрактар: США решили лишить Турцию российского газа

Санкции против Газпромбанка делают невозможным для Анкары оплату за голубое топливо

Дмитрий Родионов

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Александр Фролов Михаил Нейжмаков

27.11.24



Турция ведет переговоры с США о возможном снятии запретов для нее относительно взаимодействия с Газпромбанком (ГПБ), чтобы и дальше оплачивать поставки российского газа, сообщает Bloomberg.



По сообщению агентства, турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар заявил, что без освобождения от санкций "мы не сможем платить России".



"Если мы не сможем платить, мы не сможем покупать товары. […] Если не будет никаких исключений (из санкций против ГПБ], это может стать чем-то очень большим для Турции", - пояснил он.



Байрактар также сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедента.



Напомним, весной 2022-го после введения Западом масштабных санкций против России, президент РФ Владимир Путин распорядился перевести "недружественные" страны на рублевые расчеты за газ.



Для этого покупателям нужно было открыть счет в "Газпромбанке", который до недавнего времени оставался одним из немногих крупных банков в России, не находящимся в SDN-листе (список людей и компаний, с которыми резиденты США не могут вести дела или совершать какие-либо транзакции).



Однако 21 ноября этого года американский Минфин ужесточил санкции против более чем 50 российских банков, включая ГПБ, что сделало невозможным иностранцам осуществлять операции через него.



Что теперь будет? Как будем решать проблему? Как Турция вообще попала в список "недружественных стран", которых перевели на оплату в рублях? Кажется, это один из ключевых клиентов "Газпрома" и хаб на пути в Европу…



- Еще в августе 2022 года, в ходе переговоров в Сочи, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились, что не менее 25% поставляемого в Турцию российского газа будет оплачиваться в российских рубля, - напоминает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Позже те же намерения были подтверждены и после встречи двух этих лидеров на полях саммита ШОС в сентябре того же года. Многие наблюдатели и турецкие официальные лица тогда заявляли, что такой шаг выгоден самой Анкаре. Например, тогдашний министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в сентябре 2022 года заявлял, что такое решение снизит потребность его страны в долларах, а также сам объем затрат на оплату подобных поставок.



При этом уже тогда многие издания отмечали, что для Турции возрастает риск в будущем столкнуться с американскими санкциями из-за подобной политики. Характерно, что в Турции осенью 2022 года проводился опрос по поводу этого сюжета.



По данным, полученным тогда работающей с 2016 года исследовательской компанией İstanbul Ekonomi Araştırma, 52% респондентов переход на частичные расчеты в этой сфере в российских рублях, даже с учетом санкционных рисков, одобряли.



"СП": Американские санкции против ГПБ - это попытка помешать покупателям российского газа оплачивать его? Почему их ввели только сейчас?



- Это вполне отвечает стратегии США по постепенному расширению санкционного давления.



Можно отметить, что Вашингтон в отношении "Газпромбанка" изначально занимал более мягкую позицию, чем, например, официальный Лондон, включивший эту компанию в свои санкционные списки еще в марте 2022 года.



"СП": Насколько газовое сотрудничество Турции и России напрягает США? Готовы ли они пойти на обострение отношений с Анкарой. Чтобы осложнить или вообще сорвать его?



- Руководству США в рамках санкционного давления, конечно, в идеале хотелось бы добиться снижения объемов экономического взаимодействия России со всеми ее партнерами. В то же время, любые требования Вашингтона в отношении других государств, в итоге, могут становиться предметом торга.



"СП": Трампа считают защитником интересов американских производителей нефти и газа. При нем давление усилится?



- Как минимум, Дональд Трамп может использовать этот сюжет для давления как на Анкару, так и на Москву. Опять же, во многом в качестве предлога для получения уступок по другим вопросам.



"СП": К чему приведут переговоры, о которых пишет "Блумберг"? Как устроены американские санкции? Могут сделать исключение для одной страны?



- В рамках американских санкционных мер действительно могут быть сделаны оговорки и исключения. Скажем, в рамках санкций в отношении того же "Газпромбанка" до 28 июня 2025 года действует исключение для проекта "Сахалин-2".



"СП": Что, если Турция и США не договорятся? Какие возможны варианты изменения механизмов оплаты? Почему мы не можем сделать исключение для Турции и разрешить платить другим способом?



- Какие-то уступки США в отношении Турции по этому поводу возможны. Если переговоры между Анкарой и Вашингтоном по этому поводу осложнятся, скорее всего, будут использованы более сложные схемы для подобных расчетов между Россией и Турцией.



- Сомневаюсь, что санкции против ГПБ - это попытка помешать покупателям российского газа, - говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Полагаю, что Газпромбанк оставался одним из немногих неподсанкционных крупных банков, поэтому его решили добавить в список.



Невозможно на полном серьезе каждый раз вводить санкции против отдельных судов, блогеров и никому не известных компаний, и надеяться, что ваши действия будут воспринимать серьезно.



Фактор покупателей российского газа либо не учли, либо посчитали, что риски с ним связанные можно парировать обычными исключениями из санкций.



"СП": США хотят сорвать газовое сотрудничество Москвы и Анкары? При Трампе еще больше будут?



- На мой взгляд, турецкая сторона в данном вопросе сгущает тучи для решения каких-то своих политических задач.

Фактор Трампа я бы не только не переоценивал, но и игнорировал как несущественный в вопросе производства нефти и газа в США.



"СП": К чему приведут переговоры Анкары с Вашингтоном? Байрактар сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедента. В чем смысл этого прецедента, как там это работало?



- Зачем же ходить так далеко - в Иран? Минфин США с завидной периодичностью продлевает генеральную лицензию, которая разрешает платежные операции за энергоносители с участием подсанкционных российских банков. США объясняют существование этой лицензии тем, что они не хотят задевать энергетические интересы своих союзников.



В отношении Газпромбанка вполне логично ожидать таких же действий.



"СП": Как вообще строен механизм оплаты рублями? Какие страны его соблюдают, а какие из-за этого отказались от покупки российского газа? Это вопрос политики или все же желания и дальше покупать российский газ, несмотря на изменившиеся условия?



- Есть Указ президента РФ от 31 марта 2022 года, согласно которому вводился новый порядок оплаты за газ для недружественных стран (Турция в их перечень не входит). Покупатель из недружественной страны обязан открыть два счета в ГПБ - валютный и рублевый.



На валютный приходят евро или доллары, оплата которыми предусмотрена действующими контрактами, оттуда валюта идет на Мосбиржу, где происходит ее конвертация в рубли. А те зачисляются на рублевый счет покупателя газа, откуда переводятся на счет продавца.



Польские, финские, болгарские и некоторые другие покупатели отказались от использования такой схемы оплаты. Но в этом случае "Газпром" не имеет права отправлять им газ.



На Турцию такой жесткий порядок не распространяется. Так что ей можно просто разрешить платить другим способом.