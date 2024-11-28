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Высокие поставки: РФ и Казахстан обсуждают новые проекты в энергетике, - "Известия"
03:59 28.11.2024

28 ноября 2024,

Какие соглашения были подписаны во время госвизита Владимира Путина в Астану
Алена Нефедова

Проект нового газового маршрута в КНР через Казахстан обсуждался на переговорах в Астане во время государственного визита Владимира Путина в республику: казахстанские партнеры подтвердили свою заинтересованность в трубопроводе, а с китайскими еще предстоят обсуждения. Об этом "Известиям" заявил вице-премьер РФ Александр Новак, который вошел в крупную делегацию, приехавшую в Казахстан вместе с главой РФ. Российский лидер по итогам переговоров также заявил о заинтересованности Москвы и Астаны в газовом сотрудничестве. Впрочем, РФ намерена наращивать поставки газа и в Узбекистан через территорию Казахстана. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал визит Владимира Путина историческим. Лидеры приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Токаев встретил Путина у трапа самолета
Владимир Путин 27 ноября прибыл в Казахстан: в столице республики российский лидер будет работать в течение двух дней. Это уже второй визит главы РФ в Астану в 2024 году, первый состоялся относительно недавно: в июле Путин посещал здесь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На этот раз повод иной: государственный визит - это наивысший статус в дипломатическом протоколе. При этом 28 ноября российский лидер будет присутствовать на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Президентский борт прибыл в международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева ближе к вечеру по местному времени. Здесь все уже было готово к встрече: самолеты разукрасили небо в цвета российского триколора, десятки казахстанских военных чеканили шаг. У трапа Владимира Путина встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президента РФ и членов делегации приветствовали дети с флажками двух стран в знак искренней дружбы между народами. В качестве памятного сувенира российскому президенту подарили особенную картину: местная художница начала ее рисовать прямо в момент вылета главы государства в Астану.

При этом к созданию произведения искусства приложили руку и оба лидера: Путин и Токаев нарисовали мост между Россией и Казахстаном. На картине изображены узнаваемые символы двух стран на фоне светлого неба.

Ярким приветствием главы российского государства власти республики не ограничились. Центральные улицы Астаны также украсили флагами РФ, разместив здесь и большие экраны с портретом президента.

Сразу после прилета лидеры решили вместе проехаться по Астане на Aurus и уже затем направились в резиденцию Касым-Жомарта Токаева Акорда. Здесь глав государств приветствовали рота почетного караула и торжественный оркестр, который сперва исполнил гимн России, а затем - Казахстана.

В резиденции прошли и основные мероприятия госвизита, которые начались с переговоров двух лидеров в узком составе, продлившихся почти два часа.

"Касым-Жомарт Кемелевич, мы с вами встречаемся регулярно и как-то привыкли к рабочей обстановке. Такой торжественный антураж несколько необычен. Спасибо вам большое", - поделился впечатлением Владимир Путин.

Казахстанский лидер заявил, что госвизит российского главы "стал поистине историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений".

В этот же день Путин предложил Токаеву совершить ответный визит в РФ. Приглашение было принято. Кроме того, лидеры увидятся на неформальной предновогодней встрече в Петербурге по линии СНГ в конце декабря и на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заявления лидеров стран о стратегическом партнерстве
В переговорах в расширенном составе в открытой части лидеры ограничились заявлениями о крепких отношениях между странами и важности стратегического партнерства. При этом взаимодействие, по оценкам Владимира Путина, расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным.

У Москвы и Астаны есть желание искать решения сложных вопросов, и они находятся, заверил он. Касым-Жомарт Токаев в свою очередь заявил, что Казахстан был и остается надежным союзником и партнером России. "Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует", - сказал он.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
Доказательством успешного и всеобъемлющего партнерства можно считать 20 документов, которые Москва и Астана подписали по итогам переговоров Путина и Токаева по разным тематикам. При этом главным из них можно считать совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, подписанное руководителями государств.

"В подписанном совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества - от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции", - заявил Владимир Путин.

Также были утверждены программа межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024–2028 годы и план мероприятий по ее реализации, соглашения о взаимодействии в здравоохранении, туризме, развитии железных дорог. Кроме того, подписаны соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом РФ и министерством внутренних дел Казахстана и ряд других документов.

Экономические перспективы России и Казахстана
В центре внимания переговоров были вопросы экономического характера, поскольку Россия - один из важнейших партнеров Казахстана и занимает второе место после Китая по объему товарооборота во внешней торговле республики - 17,1%. В 2023 году товарооборот между Россией и Казахстаном побил новый рекорд и вплотную приблизился к $30 млрд, а за девять месяцев 2024-го этот показатель составил $20,6 млрд, доля нацвалют во взаиморасчетах составляет почти 90%, уточнил Путин.

"Казахстан впервые в истории двусторонних отношений вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что несомненно свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала нашего сотрудничества. Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в $30 млрд", - сказал Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров.

По его словам, значительные успехи достигнуты в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более $18 млрд, также реализуется 49 проектов с общим объемом инвестиций почти $30 млрд. Учитывая, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница (7598,8 км), приоритетное внимание страны уделяют межрегиональным и приграничным связям. К слову, в этот же день лидеры приняли участие в пленарном заседании ХX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в эти дни в Уфе. Глава российского государства пообещал всяческую поддержку совместных проектов регионов двух стран. По мнению президента РФ, региональные власти России и Казахстана помогают выстраивать общую транспортную инфраструктуру и оптимизировать логистические коридоры.

- Если посмотреть по статистике Евразийского банка развития, 80% ВВП Казахстана формируется в приграничных зонах и 20% российского ВВП. С этой точки зрения у нас очень много элементов взаимодействия на региональном уровне именно в приграничной зоне. Поэтому участие президентов в пленарном заседании указывает на важность поиска и установления связей между учреждениями, создания инструментов для решения вопросов малого и среднего бизнеса, к примеру, как пересекать границы, как согласовывают стандарты провозок с другой стороны и прочее, - сказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Впрочем, несмотря на такие экономические показатели, сегодня у стран максимально затруднено сотрудничество в банковской сфере из-за санкционной политики Запада, добавил он.

Газификация республики и транзит российского газа
Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительство и модернизация крупных энергетических объектов в республике.

Владимир Путин, в частности, отметил бесперебойную работу "Газпрома", поставляющего российский газ казахстанским потребителям. Кроме того, он объявил о намерении РФ наращивать поставки голубого топлива в Узбекистан через территорию Казахстана. В закрытой части переговоров стороны затронули новый маршрут для экспорта газа в Китай через Казахстан.

- Это обсуждалось сейчас как проект, поскольку касается решений сразу нескольких вопросов. Газопровод мощностью 45 млрд куб. м газа, который идет через Казахстан: 10 млрд для того, чтобы обеспечить газификацию северо-восточных регионов Казахстана, а 35 млрд куб. м газа - китайским потребителям. Поскольку это трехсторонний документ, он должен обсуждаться и с китайскими партнерами. Они должны представить свои решения по реализации этого проекта. Казахстанцы сказали, что они заинтересованы в этом проекте, и для обеспечения транзита и обеспечения части северо-востока они смогут свою часть [работы над проектом] реализовать. С китайскими партнерами проект пока обсуждается, - сказал "Известиям" вице-премьер РФ Александр Новак.

На сегодня транспортировка газа из России в Китай осуществляется по трубопроводу "Сила Сибири", напомнил зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В ближайшее время по планам он должен выйти на свою максимальную мощность в почти 40 млрд куб. м в год, добавил депутат.

- Это составляет примерно четверть от общей потребности Китая на сегодня. Соответственно, в планах строительство дополнительного трубопровода. Первый вариант заключался в строительстве второй нитки трубопровода "Сила Сибири – 2". Но сейчас есть нерешенный вопрос по его прохождению по территории Монголии. Возможно, это связано с текущей геополитической ситуацией. Поэтому вариант прокладки трубопровода через Казахстан тоже вполне возможен, - сказал "Известиям" парламентарий.

В августе 2024-го гонконгская South China Morning Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного монгольского чиновника сообщила, что будущее магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" туманно, поскольку Улан-Батор исключил проект из долгосрочного плана развития до 2028 года.

Планы по развитию образования
По словам президента России, на переговорах большое внимание было уделено и тематике гуманитарного взаимодействия, в частности сфере образования. Сегодня в российских вузах обучается порядка 60 тыс. казахстанских студентов. А в республике довольно успешно работают филиалы многих российских университетов, включая МГУ им. М.В. Ломоносова. В скором времени в Астане начнет действовать и филиал МГИМО МИД РФ.

В этот же день Путин и Токаев в рамках госвизита по видеосвязи приняли участие в открытии филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском университете им. Достоевского.

Владимир Путин в Астане отметил вклад руководства Казахстана в поддержку русского языка. На этом фоне он анонсировал открытие еще трех русскоязычных школ в республике.

Источник - Известия
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