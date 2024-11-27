 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль и "Хезболла" приберегли патроны. В Ливане заморожены активные боевые действия
04:19 28.11.2024

Соглашение о прекращении огня в Ливане 27 ноября официально вступило в силу. При этом, как заявил "Ъ" советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, еврейское государство сохранило за собой право оперативно реагировать на любые атаки "Хезболлы". Возможность самозащиты, как следует из обнародованных западными СМИ пунктов соглашения, была закреплена и за противоположной стороной. Власти Израиля пока решили сохранить для жителей северных районов рекомендацию не возвращаться домой. Иная ситуация наблюдалась в Ливане, жители которого поспешили занять свои жилища в зоне конфликта вопреки предостережениям со стороны еврейского государства.

За Израилем сохраняется право оперативно реагировать на любые атаки против его армии и его суверенной территории, заявил "Ъ" Дмитрий Гендельман, комментируя вступившее в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. При этом советник премьер-министра пояснил, что для мирного населения районов Израиля, расположенных у северной границы, сейчас нет отдельной рекомендации вернуться в свои жилища. "Согласно решению правительства от 17 сентября, одной из целей войны является безопасное возвращение всех эвакуированных в свои дома, и она обязательно будет достигнута",- отметил, впрочем, собеседник "Ъ".

Объявление о "режиме тишины" было сделано, когда части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прошли вглубь территории Ливана примерно на 10 км. Так, впервые с 2006 года израильские военнослужащие смогли дойти до реки Литани - водной артерии, за черту которой, на север, теперь должны отойти отряды "Хезболлы" в целях демилитаризации пограничной зоны.

Уже в первые часы после вступления сделки в силу сотни ливанцев двинулись к югу страны, чтобы вернуться в оставленные дома.

Это произошло вопреки официальному предписанию ЦАХАЛа для местного гражданского населения повременить с посещением эвакуированных городов и деревень на границе "ради безопасности".

Оптимизм перемещенных лиц в Ливане во многом был простимулирован местными политиками. Спикер парламента Набих Берри, который участвовал в мирных переговорах от лица "Хезболлы", призвал граждан возвращаться в южные районы, "на свою землю", хотя в первый день прекращения огня представители ЦАХАЛа официально уведомили: они останутся на своих позициях для наблюдения за ситуацией.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные имеют право действовать максимально жестко - стрелять на поражение в тех случаях, если возникнет хотя бы минимальный намек на то, что нарушители "санитарной зоны" представляют опасность.

Объявляя о "режиме тишины", премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объяснил тайминг соглашения тем, что ЦАХАЛ нуждается в передышке, а "иранская угроза" теперь требует более концентрированного внимания, чем ситуация в южном Ливане.

Однако, комментируя текущие события, МИД Ирана предпочел не отвечать на мотивационную часть премьерского выступления и поприветствовал прекращение огня.

Позитивные сигналы послали и представители палестинского "Хамаса", которые в свое время настаивали на скоординированной военной кампании против Израиля. "Мы надеемся, это соглашение проложит путь к достижению сделки, которая приведет к концу геноцидной войны против нашего народа в Газе",- заявил представитель группировки Сами Абу Зухри. "Хамас" подтвердил, что открыт к усилиям по прекращению огня в Газе.

"Хезболла" так и не достигла своей основной военной цели, декларируемой с октября 2023 года,- склонить Израиль к заморозке войны в Газе, обращает внимание американский Институт изучения войны (ISW). "Это прекращение огня и его условия равносильны поражению "Хезболлы"",- пишут исследователи.

Впрочем, по экспертным оценкам, в системе безопасности на юге Ливана мало что меняется со времен Второй ливанской войны 2006 года: ответственность за мониторинг ситуации будет по-прежнему возложена на миротворцев ООН и ливанские вооруженные силы, которые, как подчеркивают в ISW, в свое время "не проявили желания или не имели возможности" помешать "Хезболле" перевооружиться. Ливанская армия плохо мотивирована: ее жесткая оппозиция порядкам "Хезболлы" могла бы повысить риск гражданской войны, отмечают эксперты ISW.

Проект прекращения огня прошел в Израиле через министерские обсуждения. Не все в правящей коалиции, возглавляемой господином Нетаньяху, оказались готовы к миру. Министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир, представляющий право-религиозное крыло правительства, назвал соглашение ошибкой. И подчеркнул, что Израиль упускает "историческую возможность" нанести "Хезболле" сокрушительный удар. "Это возврат к концепции молчания ради молчания",- отметил политик в соцсети X.

Однако его ближайший партнер, министр финансов Бецалель Смотрич, еще неделю назад решительно отвергавший идею примирения с "Хезболлой", продемонстрировал прагматизм: он допустил, что сделка в Ливане - в случае успешной реализации - может "навсегда обеспечить безопасность Израиля". Сдвиг в позиции политика позволяет предположить, что израильский истеблишмент способен проявить такую же гибкость и по отношению к сектору Газа.

Нил Кербелов
Газета "Коммерсантъ" №220 от 28.11.2024, стр. 6

Источник - Коммерсант
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