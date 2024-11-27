 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль и США угрожают нефтяным надеждам Казахстана, - Orda.kz
04:22 28.11.2024

27 ноября 2024
Никита Дробны

Надежды Казахстана на то, что объединение производителей и экспортеров нефти ОПЕК+ увеличит квоты на добычу в ближайшие месяцы, оказались под угрозой. Казахстан систематически не соблюдает нынешние ограничения и поэтому очень рассчитывал на их ослабление в январе 2025-го, сообщает Orda.kz.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) в очередном анализе рыночной ситуации отмечает, что ОПЕК+ может вновь отложить увеличение добычи сырья. Изначально повысить нефтяные квоты организация хотела еще в сентябре, но затем отложила решение до января. Сейчас экономические условия складываются так, что сроки могут перенести вновь.

Мировые цены на нефть опять идут вниз: на торгах в понедельник, 25 ноября, они составили 72,6 доллара за баррель. Основных причин две. Во-первых, это слухи о скором перемирии между Израилем и Ливаном, которое должно привести к росту добычи нефти на Ближнем Востоке. Во-вторых, назначение нового главы Минфина США: в администрации Трампа эту должность займет Скотт Бессент, сторонник увеличения добычи сланцевой нефти. Таким образом, сразу два фактора говорят о том, что предложение на нефтяном рынке в ближайшее время может резко увеличиться.

В таких условиях ОПЕК+ на встрече в ближайшее воскресенье, вероятно, снова решит не наращивать добычу. А значит, Казахстану опять придется лавировать между собственными интересами и позицией картеля. Стране было бы выгодно получить более высокую квоту, чтобы полноценно использовать увеличение мощностей на Тенгизе.

Нефтяные квоты ОПЕК+ для Казахстана - давняя проблема. Страна систематически их не соблюдает, и зарубежные аналитики предупреждают, что это может разозлить других членов картеля (в первую очередь Саудовскую Аравию). Колумнист Bloomberg Хавьер Блас недавно заявил, что по этой причине в 2025 году Казахстан рискует стать для ОПЕК+ "внутренним врагом".

Источник - Orda.kz
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