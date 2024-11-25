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Окончательная либерализация Казахстана, - Петр Своик
04:32 28.11.2024

25.11.2024 Петр СВОИК
TALDAU TALKS – первый выпуск.

Буквально прорывным, удивительно смелым и чрезвычайно познавательным получился инициированный председателем Сената первый разговор на TALDAU TALKS, на который он пригласил председателя Национального банка и двух топовых экономистов Казахстана первого ряда.

Ранее невозможный прорыв – вынос в интернет-пространство того, что напряженно обсуждается в самых высоких кабинетах, да еще в исполнении реально первых лиц, это тоже подтверждение кризиса экспортно-сырьевой экономической модели (участникам осталась только назвать ее "вывозной") Казахстана.

Смелым разговор получился потому, что все сошлись на том, что, да, модель неэффективна, не решает поставленных главой государства задач, не отвечает стоящим перед страной вызовам, содержит внутренние противоречия. И, смело признали все, требуются самого решительного реформирования.

Смелость, кстати и в том, что мимоходом через весь разговор прошел само собой разумеющийся тезис, что в рамках такой модели о существенном росте ВВП не стоит и говорить. Чем спокойно и была отменена установка президента на удвоение ВВП к 2029 году.

Что касается познавательности: стоит внимательно прослушать двухчасовой с лишним разговор лучших специалистов на предмет того, что происходит в экономике Казахстана и что надо бы с ней сделать для преодоления кризиса. Это не просто совокупное мнение действительно самых грамотных экономистов и статусных госслужащих – в той же мере это следует понимать и как отражение коллективного сознательного и бессознательного всего госаппарата и бизнес-сообщества. Да, каждый излагал свое, были даже споры, но было и полное единство в общей оценке ситуации и в понимании того, каковы рецепты лечения спадающей в бюджетный, инвестиционный, инфляционный и ценовой кризис экономики. И, надо понимать, что ровно в той же парадигме понимания происходят непубличные заседания и обсуждения в правительственных и парламентских кабинетах, вырабатываются решения и рецепты.

Про рецепты – чуть ниже, сначала про коллективное бессознательное.

Пока не осознана (либо это осознание умело скрывается) подлинная суть экономической модели Казахстана и, соответственно, не сформулированы реальные причины ее нынешнего кризиса. Накладываемые на глобальную геополитическую трансформацию.

Вот подлинная суть.

Экономика Казахстана вставлена в глобальную модель исключительно в качестве сырьевого экспортера, покупателя готовых товаров и получателя иностранных инвестиций и займов. Национальный производительный кредит и национальные инвестиции в такой модели исключаются принципиально, что и обеспечивает Национальный банк своей внешне ему вмененной кредитно-денежной и курсовой политикой. Именно в результате такой политики Национальный банк сам и является источником повышенной инфляции на рынке товаров и услуг в национальной валюте. С которой он же, вместе с правительством, безуспешно борется.

Причем самым надежным замком, запирающим внутреннее экономическое развитие, является удивительным, но и совершенно естественным образом вмененное нашим монетарным руководителям искреннее непонимание их реальной роли.

Только ради этого стоило внимательно послушать и посмотреть весь разговор: ни разу не проскользнуло даже намека на осознание роли Национального банка в инфляции.

С одной стороны, это просто поразительно, с другой – по-иному и быть не могло. "Вывозная" экономика была вменена Казахстану (при охотном встраивании в нее компрадорской правящей верхушки) еще четверть века назад, при такой парадигме выросло и впитало в себя как естественную среду обитания уже не одно поколение, а наиболее продвинутые заняли высокие государственные и бизнес-посты, откуда бы быть иному пониманию?!

Теперь про рецепты. Тем более, что только выслушав их в конце разговора понимаешь причины удивительной смелости инициативы TALDAU TALKS.

Три консолидированно высказанные позиции:

А) Отпустить регулирование цен и тарифов, - читай, отпустить их;

Б) Сократить бюджетную нагрузку;

В) Самим принимать непопулярные решения на этот счет, не перекладывая их на президента.

С точки зрения спасения вошедшей в бюджетный и инфраструктурный кризис экономики в понимании таких спасителей – рецепт хотя и крайне болезненный, но – единственно возможный.

Реальный же эффект на практике будет складываться из двух составляющих.

Во-первых, разговоры разговорами, призывы призывами, а практически пойти до конца в этом направлении никто из руководителей правительство не решится. Будут полумеры, достаточные для доведения социально-экономической ситуации до полного накала, но никак не тянущие на оздоровительную либеральную терапию.

Во-вторых, независимо от понимания или непонимания либеральной правительственной команды и либерального экспертного сообщества, никакого реально конкурентного рынка, свободного от государственного регулирования и администрирования, обеспечивающего выход из кризиса ценой исполнения Указа президента о либерализации нет и быть не может. По совершенно объективным причинам: крайне малая городская концентрация на громадных пространствах, минимизированная самой же госполитикой покупательная способность, отсутствие национального кредита и инвестиций.

Эффект от высказанных рецептов будет заранее прогнозируемым и заведомо разрушительным, вплоть до социально-экономической и политической дестабилизации. Впрочем, и воздержание от столь радикальной либерализации чревато тем же, только более мягким и растянутым во времени.

Здесь можно было бы порассуждать о переходе на другую модель развития, тем более что это в любом случае грядет. Только, скорее всего, не по нашей, а опять по внешне продиктованной инициативе.

Но пока в этом нет смысла, поскольку – это и показало смелое начинание спикера Сената, наверху мыслить по-другому, и воспринимать иные мысли, не готовы.

Так что извините, других экономистов у нас с президентом для вас нет. И в силу того, что по-другому в этой жизни происходить не может, Казахстану предстоят сложные месяцы и годы, когда уходящая экономическая модель, вместе со вписанным в нее аппаратом власти и бизнеса, будет и дальше вползать в кризис, а правительство и Национальный банк – все более демонстрировать неспособность справляться с проблемами. И только на базе такого развала будут прорастать ростки осознания и правильных действий.

А что вы хотели: весь мир в усугубляющемся кризисе распада однополярности и конфликтного формирования нескольких полюсов. Тем же США и Китаю, Евросоюзу и Британии – предстоят пертурбации куда драматичнее наших.

Рядом с нами формируется новая Евразийская модель, в которой роль Казахстана нашими властями если и осознается, то эдак смутно и "многовекторно". Всему свое время, дойдет дело и до реального осознания, где мы оказались и что дальше делать.

Источник - zonakz.net
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