Лозунг Трампа: "Америка превыше всего!" Что за ним скрывается? - В.Катасонов

04:37 28.11.2024 27.11.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Американские фашисты и нацисты делают избранному президенту "медвежью услугу"



Эксперты, пытающиеся предсказать, что будет делать Дональд Трамп после того, когда 20 января следующего года займет Белый дом, еще раз и раз просматривают все предвыборные выступления этого политика. И пытаются расшифровать и осмыслить наиболее популярные и любимые Трампом лозунги. Один из ключевых его лозунгов: "Америка превыше всего!" По-английски: "America First!", также: "Putting America First!"



Выясняется, что этот лозунг придумал не Трамп или кто-то из его советников. Оказывается, что его использовал еще в 1916 году в ходе президентских выборов Вудро Вильсон. В 20-е годы прошлого века его взял на вооружение ку-клукс-клан. В 1934 году в Америке появилась политическая партия, которая называлась "Америка превыше всего" – АПВ (учреждена сенатором Хьюи Лонгом из Луизианы). Историки говорят, что до Второй мировой войны указанная партия была очень влиятельной в Америке, подвергала жесткой критике официальные власти Вашингтона и даже готовила государственный переворот в стране.



Кроме Лонга, в АПВ было еще четыре человека, которые управляли властью внутри организации. Первый – Джеральд Смит, священник и лидер программы "Поделитесь богатствами". Второй – также священник, Чарльз Кафлин, с еженедельной радиопрограммой, в которой проповедовал расовую сегрегацию американского общества. Также Уильям Дадли Пелли, возглавлявший наиболее авторитарную и милитаристскую фракцию партии (часто критиковал Лонга за излишне мягкую позицию по многим вопросам). И, наконец, популярный и известный Чарльз Линдберг (впрочем, больше известный не как политик, а как американский летчик, совершивший в 1927 году трансатлантический перелет).



В начале Второй мировой войны в США были также созданы комитет и движение под названием "Америка превыше всего", главной целью которого было недопущение вступления США в эту войну. При этом большинство членов комитета не скрывали своих симпатий по отношению к Гитлеру и Третьему рейху. Движение "Америка превыше всего" самораспустилось в декабре 1941 года после нападения Японии на Перл-Харбор.



Лозунг "Америка превыше всего" ушел из обращения американских политиков на много десятилетий. В предвыборных компаниях звучали другие лозунги, касающиеся Америки. Например: "Встань за Америку" (Джордж Уоллес, 1968); "Давайте снова сделаем Америку великой" (Рональд Рейган, 1980); "Нация – более добрая и благородная" (Джордж Буш старший, 1988); "Пришло время исправить Америку" (Билл Клинтон, 1992) и т. п.



С 2000 года к большой политике постепенно стал приобщаться Дональд Трамп. Он тогда принял участие в президентских праймериз Партии реформ против Бьюкенена. Однако по-настоящему Трамп включился в большую политику в середине прошлого десятилетия, когда принял решение добиться победы в президентских выборах 2016 года. И вот в 2015 году он впервые использовал лозунг "Америка превыше всего!" в статье от 9 ноября 2015 г. "Ending China's Currency Manipulation" ("Положить конец валютным манипуляциям Китая") для The Wall Street Journal. Первым руководителем тогдашней предвыборной кампании Трампа был Кори Левандовски (Corey Lewandowski), который сделал все возможное, чтобы лозунг "Америка превыше всего!" стал ключевым лозунгом кандидата. Позднее Кори Левандовски издал книгу, в названии которой фигурирует этот лозунг: "Trump: America First: The President Succeeds Against All" ("Трамп: Америка прежде всего: президент добивается успеха вопреки всем обстоятельствам").



Трамп и в ходе предвыборной кампании, и находясь уже в Белом доме разъяснял смысл лозунга: Америка должна восстановить свою былую экономическую и военную мощь, свое былое политическое влияние в мире. Стать опять великой державой, абсолютно доминирующей во всем мире. Как это было в первые годы после Второй мировой войны (до тех пор, пока у Советского Союза не появилось ядерное оружие) и в первые годы после окончания холодной войны (и развала Советского Союза, который мешал абсолютному доминированию). Ради восстановления своего доминирования в мире Америка может и должна на какое-то время "уйти в себя", избавиться от излишней нагрузки в виде разного рода экономических и военных обязательств перед другими странами (пусть даже союзниками). Не все (особенно демократы в США и многие политики в Европе) разделяли позицию Дональда Трампа, называя его политику "традиционализмом", "национализмом", "изоляционизмом", "антиглобализмом".



В инаугурационной речи Трампа в январе 2017 года мысль "Америка превыше всего" стала была ключевой. Социологические опросы показали, что почти 2/3 американцев положительно тогда отреагировали на этот лозунг. Лозунг использовался также в текущей работе администрации Трампа. Например, этой администрацией в 2017 году была подготовлена новая версия документа "Стратегия национальной безопасности США". Она была представлена под неофициальным названием: "Стратегия национальной безопасности „Америка превыше всего"". "Эта стратегия национальной безопасности ставит Америку на первое место. Стратегия национальной безопасности „Америка превыше всего" основана на американских принципах, трезвой оценке интересов США и решимости решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это стратегия принципиального реализма, которая руководствуется результатами, а не идеологией", – отмечается во вводной части документа



Следует отметить, что далеко не всем лозунг Трампа "Америка превыше всего!" нравится. Например, он не может нравиться европейским союзникам США по НАТО, от которых Трамп требует радикального увеличения оборонных расходов. Тем более Трамп не желает подпитывать Китай, который уже давным-давно имеет в торговле с США профицит, причем профицит гигантский. Трамп заявил, что Китай способствует деиндустриализации Америки и отнимает у нее рабочие места. Трамп уже во время своего первого президентского срока начал резко повышать пошлины на товары, импортируемые из Поднебесной. А сразу же после своего возвращения в Белый дом он обещает поднять импортные пошлина на китайские товары до 60-100%. И т. д.



Но есть, оказывается, недовольные лозунгом и в самих США. И я даже не беру в расчет демократов, которые по определению находятся в оппозиции к Трампу и республиканской партии. Она по определению недовольны почти всем, что озвучивает Трамп. Но есть недовольные также и среди республиканцев, и среди беспартийных американцев. Тех, кто смотрит несколько глубже, а не обсуждает лишь текущие последствия политики Трампа, именуемой в СМИ "национализмом", "изоляционизмом", "традиционализмом".



Такие критики и оппозиционеры обращают внимание на сходство любимого лозунга Трампа с лозунгом Третьего рейха: "Deutschland über alles" (Германия превыше всего). Вообще-то он родился за долго до того, как к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, который стал продвигать в жизнь указанный лозунг. Фраза "Германия превыше всего" – из первого куплета "Патриотического гимна немцев" (1841 г.), написанного поэтом Гофманом фон Фаллерлебеном (1798-1874 гг.). В переводе он звучит так:



Германия, Германия превыше всего, // Превыше всего на свете. // От Мааса до Мемеля, // От Этча до Бельта!



Напомню, что Маас – река, протекающая по территории современной Голландии, Мемель – современный латвийский город Клайпеда, Этч – селение в Австрии, Бельт – пролив, контролируемый Данией.



После франко-прусской войны 1870-1871 гг. железный канцлер Бисмарк утвердил песню как государственный гимн Германии, Второго рейха. Это же и гимн современной Германии, который исполняется и публикуется без своего первого куплета.



Так вот, сходство лозунга Третьего рейха и любимого Трампом лозунга "Америка превыше всего" у некоторых навевает мысль: а не пытается ли Трамп создавать в Америке некое подобие Третьего рейха? И в пользу такой версии приводятся некоторые любопытные факты. Которые свидетельствуют о наличии в Америке явных признаков того, что можно назвать "национал-социализмом", "нацизмом", "фашизмом".



Впрочем, речь идет даже не о признаках, а о бросающихся в глаза "медицинских фактах". Оказывается, еще в 1959 году в США была учреждена Американская нацистская партия – АНП (American Nazi Party – ANP) – американская неонацистская политическая партия. Ее основатель – Джордж Линкольн Рокуэлл (1918-1967). Штаб-квартира – в Арлингтоне, штат Виргиния, совсем недалеко от Вашингтона, столицы США. Были, конечно, и до АНП какие-то группы неонацистов, но они действовали нелегально или полулегально. АНП стала первой политической организацией в послевоенных Соединенных Штатах, которая открыто использовала свастику и другие нацистские символы, заявляла о своей приверженности идеологии Адольфа Гитлера. Сам Рокуэлл называл себя "американским фюрером". Рокуэлл участвовал в создании "Всемирного союза национал-социалистов", в который вошла Американская нацистская партия. В 1983 году АНП была распущена, но ее заменила партия, получившая название "Новый порядок" (New Order).



В США есть и другие профашистские организации. Например, политическая партия "Национал-социалистическое движение" (National Socialist Movement – NSM), учрежденная в 1970-е годы. NSM издает литературу, продвигает свои идеи через СМИ, проводит демонстрации и митинги, организует публичные сжигания "еретических" книг. Впрочем, многие в группу националистических и нацистских организаций США включают пресловутый ку-клукс-клан (Ku Klux Klan – ККК), созданный в США более полутора веков назад (в конце гражданской войны 1861-1865 гг.). На разных этапах существования ККК у организации существовали разные приоритеты: борьба с чернокожими и цветными, коммунистами, католиками, гомосексуалистами и т. д. В большинстве учебников и справочников ККК представляется как организация ультраправая, расистская, террористическая.



Общее количество неофашистских и неонацистских организаций в США исчисляется несколькими десятками. Некоторые о своей нацистской идеологии прямо заявляют путем включения в название организации слов "арийский", "арийская", "арийское", "арийские": Aryan Nations (Арийские нации); Aryan Brotherhood (Арийское братство); Aryan Republican Army (Арийская республиканская армия); White Aryan Resistance (Белое арийское сопротивление).



Вот некоторые другие организации подобного же профиля: American Freedom Party (Партия американской свободы); American Front (Американский фронт); Patriot Front (Патриотический фронт); Universal Order (Вселенский порядок); White Patriot Party (Партия белых патриотов); Proud Boys (Гордые мальчики); National Justice Party (Партия национальной справедливости); Vanguard America (Авангард Америки); National States' Rights Party (Партия прав национальных штатов) и др.



Некоторые из названных (и не названных) организаций отрицают свою приверженность идеям фашизма и нацизма, заявляют о том, что они отстаивают интересы коренного населения Америки. Причем под "коренным населением" понимают не индейцев или чернокожих, предки которых были завезены сюда в качестве рабов в 17-19 вв., а белых американцев, потомков переселенцев из Европы. Правда, среди таких белых американцев могут возникать (и возникают) споры по поводу того, кто их них "настоящий", "100-процентный" американец, а кто – "не совсем".



"100-процентными" американцами себя считают потомки выходцев из Великобритании. Часто их называют "англосаксами". В Америке достаточно распространена аббревиатура WASP, обозначающая термин "White Anglo-Saxon Protestants" (белые англосаксонские протестанты). 100-процентным американцем, оказывается, нельзя считать даже того гражданина США, предки которого прибыли в Новый Свет с островов Туманного Альбиона, но были не протестантами, а католиками. Сейчас, правда, среди американцев гуляет горькая шутка: в аббревиатуре WASP первая буква означает не White, а Wealthy, т. е. богатый. На роль элиты в Америке могут претендовать не все белые потомки англо-саксонских протестантов, а лишь те, которые фигурируют в списках миллиардеров.



Внешнему наблюдателю могут быть не очень видны некоторые особенности религиозной, политической и культурной жизни Америки. В частности, четкая иерархия общества. Которая определяется не только и не столько способностями, образованием и этическими качествами человека, а его происхождением – кровью, предками, религиозной принадлежностью. До конца 1960-х годов в Америке царила отвратительная атмосфера расизма и расовой сегрегации. Она произрастала на почве англосаксонского протестантизма, в котором одним из ключевых догматов был (и остается) догмат о делении людей на "богоизбранных" и "всех остальных". Последователи некоторых толков протестантства считают "богоизбранными" лишь "себя любимых". Они – "сверхчеловеки" (по Ф. Ницше). Все остальные – отверженные Всевышним, они вообще недочеловеки, или унтерменши. Сейчас публичные одиозные проявления расовой нетерпимости в Америке, которые царили еще более двадцати лет после Второй мировой войны, исчезли. Но иерархическая структура общества с делением граждан Америки на высший и прочие сорта вплоть до низшего осталась. Просто протестантская концепция такого иерархического устройства общества не афишируется, а дискриминация и сегрегация приняли гораздо более тонкие формы.



Это и есть тот самый американский фашизм и нацизм, который принял завуалированные формы. Впрочем, об этом говорят откровенно и даже громко неофашистские и неонацистские организации в США. И они делают "медвежью услугу" Дональду Трампу, поздравляя его с победой и называя "своим человеком", "истинным фашистом", "смелым нацистом", "достойным арийцем", "настоящим WASP". Они в восторге от лозунга Трампа "Америка превыше всего", рассчитывая, что Трамп будет подражать Гитлеру не только лозунгами, но и практическими действиями.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732757820





