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"Гут, Вольдемар, зер гут!", или НАТО раскручивает маховик европейской войны, - ФСК
04:40 28.11.2024

27.11.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ

Трезвомыслящие голоса тонут в громком клекоте "ястребов"

После показательного удара "Орешником" по днепропетровскому "Южмашу" представители западных стран собрались 26 ноября на заседание Совета Украина-НАТО. Как понятно, основной темой обсуждения был возможный ответ России на удары дальнобойным западным оружием.

Как раз накануне этого заседания – 25 ноября – парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой высказалась за "право Украины бить по военным целям в тылу РФ ради самообороны" и призвала предоставить Киеву соответствующее вооружение, в частности "ПВО, дальнобойное высокоточное оружие и многоцелевые боевые самолеты". А США в тот же день подтвердили свое разрешение Украине (а на самом деле самим себе) бить дальнобойными ракетами по России. Таким образом, ход заседания Украина–НАТО был очевиден.

Официально участники встречи "подтвердили свою поддержку Украине" и заявили, что применение Россией баллистической ракеты "не изменит ход конфликта и не отвлечет союзников НАТО от поддержки Украины".

На самом деле, представители НАТО восхваляли киевскую власть, которая "не боится Москвы" и позволяет дальше себя использовать в противостоянии Запада с Россией. Как в анекдоте про Вовочку, который во время войны подносил снаряды артиллеристам, а они его хвалили: "Гут, Вольдемар, зер гут!"

Ведь Вовочка Зеленский не верит в возможность массового использования "Орешника" для ударов возмездия по Украине, потому что, по мнению украинских экспертов, российские ракеты очень дороги и являются больше "оружием угроз", которое позволяет поднимать ставки, чтобы выйти на переговоры с Трампом "с позиции силы".

Несмотря на то, что опубликованные результаты заседания Совета были довольно скупы, позиция НАТО и планируемые Западом действия совсем не скрываются его представителями.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр открыто заявил, что западным странам необходимо сначала создать запас вооружений, а затем ударить по России: "Нам нужно восполнить запасы, особенно потому, что мы отдали много наших боеприпасов из наших собственных оперативных запасов. Поэтому их нужно восполнить". При этом страны-участницы "должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов".

Как один из высших чинов НАТО он очень "рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы – оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, а потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, использующиеся для нападения на нас".

То, какой НАТО на самом деле "оборонный альянс", ясно показали бомбардировки Югославии в 1999 году, интервенция в Ливию в 2011 году и активное участие войск НАТО в войне в Афганистане в 2001-2021 годах. Да и нанесение ударов по России оружием НАТО уже давно ведется их военными под видом атак ВСУ.

Бывшая канцлер Германии (с 2005 по 2021 год) Ангела Меркель даже не скрывает, что западные страны не первое десятилетие накачивают киевскую власть своим оружием, и считает, что война с Украиной началась бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Киева в НАТО в 2008 году: "Мне было совершенно ясно, что президент Путин не стал бы сложа руки наблюдать за вступлением Украины в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы так подготовлена как в феврале 2022 года".

Вместе с тем Меркель призывает не допустить эскалации конфликта: "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия".

Действительно, ведь тогда нельзя будет использовать ни территории в зонах поражения, ни трудовые и другие ресурсы из-за заражения почвы, воды и разрушения инфраструктуры.

Аналогично мнению Меркель высказывается бывший госсекретарь Франции по европейским делам (в 2009-2010 годах) и по внешней торговле (2010-2012 годы) Пьер Лелуш: "Это безумие втягивать французские войска в войну, когда у нас нет средств, и это привело бы нас к эскалации, которую мы не смогли бы контролировать". Он считает, что "сейчас время для "холодной головы" и деэскалации", потому что "обладание Францией ядерным оружием, вопреки нашим надеждам, не защитит нас от войны".

Вместе с тем он также считает необходимым увеличить расходы на новое вооружение: "Французская армия сегодня не способна серьезно и устойчиво участвовать в войне высокой интенсивности. Все наши солдаты это знают. Нам необходимо срочно перевооружиться. Это один из уроков этой войны".

Получается, что европейские политики даже после отставки присоединяются к общему хору представителей стран НАТО, воспевающих подготовку к войне с Россией.

На этом фоне довольно редки голоса тех, кто призывает к диалогу с Россией. Несколько британских общественных деятелей и шесть депутатов опубликовали в Guardian свое открытое письмо к Байдену под названием "Британия и США должны прекратить эскалацию на Украине". Они считают, что "дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными жизнеспособными путями к мирному урегулированию в регионе".

Даже удивительно слышать это от англичан, никогда не любивших Россию. Может, почувствовали, что запахло жареным?

Бывшая представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич выступила перед членами Европарламента с призывом остановиться: "Каков логический конец наращивания военной помощи Украине? После каждой эскалации с нашей стороны следует эскалация со стороны России… Неужели вы не видите, что ставите нас на грань ядерной войны? Кто для вас граждане? Они просто шахматные фигуры? Очнитесь! Это больше не шахматная игра. Речь идет о жизнях детей, мужчин и женщин. Хватит играть с ними только для того, чтобы развалить Россию. Мы находимся на перепутье: либо перемирие, либо ядерный холокост".

Предостережением звучат голоса некоторых западных экспертов. Например, американский ученый Майк Адамс считает, что Запад еще не полностью понимает, что такое система оружия "Орешник". По его словам, "Орешник" – это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в считаные минуты. Все американские военные базы, все подземные бункеры, все стартовые площадки МБР, военно-морские верфи и т. д. могут быть уничтожены с помощью неядерной кинетической энергии с использованием "Орешника".

Он также указывает на то, что не существует действующих международных договоров, запрещающих это оружие. "Орешник" по факту – это "разрушительное, неостановимое оружие хирургического удара, которое, по сути, сбрасывает металлические молнии с неба, как Молот Тора или кометы Бога".

Адамс подчеркивает: "Это все равно, что играть в шахматы с Путиным и думать, что вы можете соперничать, как вдруг путинская королева пускает по шахматной доске огнемет и поджаривает все ваши фигуры, поджигая их. Вы думали, что играете в "шахматы", а Путин играл в другую игру под названием "огнемет".

Поймут ли это западные политики или продолжат подготовку к большой европейской войне?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732758000


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