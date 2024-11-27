К вопросу о третьем ракетном кризисе, - Ростислав Ищенко

04:43 28.11.2024 27.11.2024



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



После демонстрации Россией образца ракеты средней дальности, способной нести в составе РГЧ шесть гиперзвуковых ядерных боевых блоков на расстояние от 600 до 6000 км, Запад начал прорабатывать варианты ответной реакции. Пока что все они сводятся к новому резкому повышению ставок в формате военного противостояния с Россией.

На сегодня заявлены к рассмотрению (по словам западных правительственных источников обсуждаются) два основных варианта реагирования:

1. Размещение на территории Украины западного ядерного оружия.

2. Ввод на территорию Украины войск специально созданной коалиции европейских стран.



Как показала практика последних лет, Запад в конечном итоге пытается реализовать даже самые абсурдные планы противостояния России. Достаточно вспомнить, что от заявлений о невозможности поставок на Украину ничего летального ("только каски, аптечки и бронежилеты") до решения передать истребители F-16прошло полтора года (до начала поставок два).

Поэтому рассмотрим реалистичность организации Западом третьего (после Карибского и кризиса 80-х годов) ракетного кризиса в мировой истории.

Внешне ситуация выглядит как полное повторение схемы предыдущих кризисов: на размещение ракет одной стороной, другая отвечает тем же. Однако, в ходе Карибского кризиса СССР размещал ракеты на Кубе в ответ на реально размещенные американские ракеты в Турции. В 80-е годы США размещали в Европе "Перошинги-2" и "Томагавки" в ответ на постановку в СССР на боевое дежурство передвижного комплекса средней дальности РСД-10 "Пионер" (по НАТОвской классификации SS-20).



Ныне же Россия лишь заявила об испытаниях (ударом по Днепропетровску) ракеты "Орешник" и о принятии ее на вооружение. Вопрос о том сколько ракет будет (или не будет) произведено и где они будут (или не будут) размещены остается открытым и может быть решен в ходе переговоров о глобальном урегулировании. Балансировать ответным размещением у российских границ своего ядерного оружия странам НАТО (тем более США) пока нечего. Наоборот, такое размещение потребует новой реакции России и усложнит процесс выхода из глобального кризиса, увеличив опасность внезапного неконтролируемого срыва в ядерную войну.

Тем не менее, с моей точки зрения, вариант ввода на Украину войск "коалиции европейских стран" необходимо рассматривать, не как самостоятельный вариант, а как часть варианта именно ракетно-ядерного кризиса.



Дело в том, что на данный момент "коалиция европейских стран", потенциально готовая послать войска на Украину состоит из Великобритании, Франции и Польши. Теоретически к ним могут присоединиться и другие страны (например, вечно воинственные прибалты), но это приведет лишь к номинальному расширению коалиции, не увеличив ее военную мощь и серьезно повысив уязвимость за счет необходимости защищать еще одну отдаленную от главных коалиционеров (Франции и Британии) территорию, не связанную непосредственно с украинским направлением и крайне уязвимую для российской атаки.



Поэтому остановимся на трех заявленных на сегодня потенциальных участниках гипотетической коалиции и не будем множить сущности без необходимости.

Британия, Франция и Польша имеют армии номинально насчитывающие около 200 тысяч человек каждая, но в реальности значительно меньшие из-за некомплекта личного состава и незавершенности процесса принятия и реализации решений об увеличении и перевооружении (довооружении) вооруженных сил европейских членов НАТО. Если три страны вместе смогут наскрести полмиллиона военнослужащих – это для них хорошо, так как может оказаться, что и 400 тысяч не наскребут.



Но и полмиллиона, и четыреста тысяч подготовленных, вооруженных и оснащенных бойцов было бы достаточно, чтобы серьезно осложнить для России ситуацию на украинском направлении. Проблема в том, что и их в реальности нет. Вернее, формально они есть, но быстро перебросить на Украину указанная гипотетическая коалиция может не более 20-25 тысяч человек, скорее всего меньше.



К переброске в течение двух недель должны быть готовы части Французского иностранного легиона. Он насчитывает 11 полков, в которых служит около 9 тысяч человек. Один полк учебный и два находятся в заморских департаментах. То есть, реально Франция имеет не более 5 000 готовых к немедленной переброске легионеров. Их можно дополнить малочисленными частями французского и британского спецназа, общей численностью до полутора-двух тысяч человек. Возможно что-то можно получить из частей быстрого реагирования (аэромобильных, морской пехоты). Но они также немногочисленны и, главное, как показывает опыт проводимых на западе учений, в реальности готовность к переброске "высокомобильных" частей колеблется в районе месяца.

То есть, если мы предположим, что Британия и Франция совместно смогут быстро перебросить на Украину десять тысяч человек, то вряд ли окажемся очень далеки от истины.



Полякам проще, они находятся рядом с Украиной и у них уже есть развернутая на границах Украины и Белоруссии группировка, численностью около 60 тысяч человек. Однако надо иметь в виду, что во-первых, эта группировка прикрывает всю Восточную границу Польши (от Прибалтики до Словакии). Во-вторых, одно дело находиться на месте, возле своих складов и логистических центров, другое дело отправляться на чужую территорию для весьма вероятного участия в военных действиях, которые неизбежно повлекут огромный расход боеприпасов и других, требующих пополнения ресурсов. В третьих польское общество будет не в восторге, если вся тяжесть содержания посланной на Украину группировки падет на Варшаву, при номинальном присутствии англичан и французов. Поэтому, хоть Польша, наверное и могла бы выделить тысяч 30 человек, в реальности ее участие вряд ли превысит англо-французское: тысяч десять человек (пятнадцать с тыловыми службами).



Итого, "мощная" коалиция способна отправить на Украину относительно быстро 20-25 тысяч человек. На Западе говорят о возможности привлечения ЧВК, но ЧВК давно ведут вербовку наемников на Украину и для резкого увеличения вербуемого контингента им понадобятся деньги. Выделение же денег – вопрос не быстрый – сложная бюрократическая процедура.



Можно, конечно, сказать, что вначале появятся первые 20 тысяч, а затем и другие подтянутся. Это было бы правильно для 2022 или даже для 2023 года. ВСУ уверенно удерживали фронт и можно было не спеша развертывать у них в тылу группировки любой численности. Но проблема в том, что украинский фронт уже рассыпается. Именно этим вызвана обеспокоенность Запада и именно поэтому там занялись поиском средств спасения Украины уже не как серьезной военной силы, а всего лишь, как урезанного (за счет заявленной готовности Запада неформально уступить России часть украинской территории) плацдарма для перспективного развертывания против России западных вооружений.



То есть, время на западную реакцию лимитировано, а ведь коалиция пока даже не создана, проект только обсуждают. Между тем для Украины каждый день может стать последним, так что Запад вынужден торопиться.

Контингент в 20-25 тысяч ничем не может помочь Украине. Она больше ввела на курский плацдарм, пытаясь удержать по сути лишь один район Курской области, теряя в результате и войска и территорию. Нести потери, сопоставимые с теми, что несут ВСУ Запад тоже не готов, а его контингент неизбежно попадет под удар – русская армия убивает западных военнослужащих, находящихся на Украине неофициально, будет убивать и тех, кто появится там официально.



В этих условиях, ввод контингента коалиции на Украину реалистичен только, если он будет предназначен для охраны мест размещения ядерного оружия. Именно поэтому я и говорю, что рассматривать западный план размещения ядерного оружия ан Украине и план введения на ее территорию западного контингента необходимо вместе, в связке. Кроме охраны позиционных районов западным регулярным подразделениям на Украине делать нечего, а подставлять их под удары просто так бессмысленно и даже опасно для соответствующих правительств. Населению-то (кроме польского) все равно сколько легионеров или "томми" погибнет, но оно будет возмущено отсутствием жесткого ответа. На Западе желающих "бахнуть в ответ" не меньше, чем у нас.



В свою очередь, размещение ядерного оружия за пределами ядерного государства – собственника такого оружия служит вполне отчетливой "красной линией". Ядерное оружие не может попасть в руки врага. Если такая угроза появляется, одно должно быть использовано по прямому назначению. Это не только наша ядерная доктрина предполагает, западные тоже. Размещение ядерного оружия – знак, что "на эту территорию вход воспрещен". Именно с этой целью Россия размещала свое ядерное оружие в Белоруссии. Такой же смысл может иметь и размещение западного ядерного оружия на Украине.

Но, опять-таки, американцы, у которых идет президентская пересменка, не готовы отправить на Украину свои ракеты. Пока что они говорят только о возможном в среднесрочной перспективе размещении своих ракет средней дальности и (вероятно) ядерных "Томагавков" (которое, в современном мобильном сухопутном исполнении, только начинает поступать в войска) в Германии. Кроме того, для размещения ядерного оружия на территории другой страны в большинстве случаев нужен договор, который, как правило ратифицируется парламентом, хотя бы потому, что придется обращаться в парламент за финансированием, а создание ядерных баз – дело недешевое.



В общем, американцы не укладываются в отведенные на "спасение Украины" сроки.

У Британии на вооружении стоят только ядерные баллистические ракеты подводных лодок. И лишь Франция, наряду с БРПЛ имеет еще около ста самолетов-носителей ядерных крылатых ракет. Для развертывания самолетов, по большому счету нужна лишь сеть аэродромов, надежно прикрытых средствами ПВО/ПРО. Их переброска не требует больших средств, техники и обслуживающий персонал могут быть переброшены транспортными бортами или прибыть на Украину на поезде, доставка запчастей и прочих расходных материалов, не то, чтобы проста, но в принципе возможна.



Французы любят тайные операции даже больше чем американцы, так что Макрон может попробовать обойтись без Национального собрания, используя свои полномочия, как главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами, которому принадлежит право решения о размещении и использования ядерного оружия.

В общем, сложности большие, но попытаться перебросить на Украину пару самолетов-носителей ядерных крылатых ракет не созданная пока "коалиция" может. Предварительные шаги уже предпринимаются. Европейцы озаботились необходимостью резкого усиления украинской ПВО, ну и, как мы видим, ведется подготовка почвы для создания охранного контингента.



Не думаю, что это блеф. Скорее всего предложение рассматривается вполне серьезно, но с высокой долей вероятности будет отклонено из-за серьезных технических и политических трудностей при его исполнении. Главное же, непонятно, что делать, если появление на Украине западного ядерного оружия не остановит Россию и носители попадут под удар вместе с ПВО и охранными частями.

Но мы должны учитывать, во-первых, что само обсуждение может быть использовано для давления на Германию с целью вынудить передачу Киеву ракет Taurus (взамен отказа коалиции от ядерного проекта), во-вторых, Запад настолько пошел вразнос из-за порвала всех своих глобальных стратегических планов и ускоренного сваливания в глубочайший системный кризис за всю историю человечества, что в последнее время все чаще предпринимает самые опасные и неадекватные действия.



Впрочем, время играет ключевую роль, а оно истекает вместе с тем, как тают на фронте контингенты ВСУ. Есть надежда, что Запад банально не успеет предпринять что-то серьезное. Но бдительность терять не надо. Источник - ukraina.ru

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