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Семь турецких экспертов помогут трансформировать медицину Узбекистана
09:01 28.11.2024

Минздрав Узбекистана привлек семь экспертов из Турции, которые должны помочь трансформировать здравоохранение страны в семи ключевых направлениях, включая медицинское страхование, фармацевтику и скорую помощь. Сейчас они изучают медучреждения всех уровней и посещают регионы.

В Узбекистан привлечена группа из семи экспертов из Турции, которые должны помочь Министерству здравоохранения разработать кратко-, средне- и долгосрочные планы по реформированию системы. Как сообщила пресс-служба Минздрава, эксперты приглашены согласно постановлению правительства.

В группе семь специалистов, которые работают по семи ключевым направлениям:

совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
внедрение системы медицинского страхования и цифровизация сферы;
повышение эффективности медицинских услуг в больницах;
планирование медицинских услуг;
развитие фармацевтической отрасли и обеспечение лекарственными средствами;
повышение эффективности использования медицинского оборудования;
развитие экстренной и скорой медицинской помощи.
Эксперт имеют "богатый международный опыт и квалификацию в семи вышеуказанных областях. Каждый из них назначен ответственным за соответствующее направление" говорится в сообщении.

Руководитель группы Хасан Чагил, выпусник Стамбульского университета в 1986 году, в 2003-2013 годах принимал непосредственное участие в трансформации медицины Турции и руководил основными направлениями реформы. "В результате за короткий период медицина этой страны, которая в начале 2000-х годов была в упадке, превратилась в развитую систему", - отметили в Минздраве.

С 2016 года он продолжил консультации по различным направлениям медицины в министерствах здравоохранения ряда стран Азии и Европы. В Узбекистане доктор Хасан Чагил работает над внедрением системы медицинского страхования.

В число приглашенных экспертов вошли также Мехмет Угурлу, Талган Кючюк, Мухаммет Ернек, Мехмет Эрсой, Хасан Багджи и Мехмут Авджи, обладающие большим научным потенциалом и практическим опытом в сфере медицины.

"Сейчас они пребывают на местах, детально изучая деятельность учреждений здравоохранения и предоставляя свои рекомендации по ее дальнейшему развитию. В дальнейшем результаты этих анализов, предложения и рекомендации будут обобщены, после чего планируется разработать и реализовать кратко-, средне- и долгосрочные „дорожные карты" по поэтапному реформированию системы здравоохранения", - сообщили в Минздраве.

О планах привлечь специалистов из Турции для цифровизации сферы здравоохранения, развертывания системы медицинского страхования и развития медицинских кластеров Минздрав сообщал прошлым летом. Ранее, в феврале 2020 года, сообщалось, что эксперт из Турции будет назначен советником главы Минздрава для реформирования и цифровизации системы здравоохранения Узбекистана. Договоренность об этом была достигнута во время визита президента Шавката Мирзиеева в Анкару.

Минздрав ранее привлекал иностранных сотрудников для содействия реформам. В январе 2018 года советником министра здравоохранения стал профессор из Республики Корея Юн Тэк Рим. В феврале 2019 года его соотечественник Ли Донг Ук занял должность заместителя главы Минздрава и советника заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.

В ноябре 2021 года сообщалось, что специализированную проектную организацию "Узтиблойиха", являющуюся главной организацией по проектированию учреждений Минздрава, возглавил турецкий специалист Гурай Каймак.

В Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября текущего года начала действовать система государственного медицинского страхования. "Газета.uz" писала, как будет работать эта система. Изначально начать внедрять ее планировалось с 1 января 2021 года. Завершение внедрения системы госмедстрахования по всему Узбекистану запланировано до конца 2026 года.

Источник - Газета.Уз
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