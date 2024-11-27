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Трамп объявил о победе в борьбе с нелегальной иммиграцией: "Согласились остановить", - МК
11:57 28.11.2024

У президента Мексики другая версия разговора

Избранный президент США Трамп и президент Мексики по-разному оценивают переговоры по миграции на фоне тарифных угроз. Новый президент США утверждает, что его коллега с юга Клаудия Шейнбаум "согласилась остановить миграцию", но мексиканский лидер говорит, что ее страна не будет закрывать границы.

У президента Мексики другая версия разговора

Дональд Трамп объявил о победе в борьбе с нелегальной иммиграцией через Мексику в среду после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Но Шейнбаум предположила, что Мексика уже внесла свой вклад и не будет закрывать свои границы, передает Associated Press.

Они поговорили всего через несколько дней после того, как Трамп пригрозил ввести новые тарифы для Канады и Мексики в рамках своих усилий по борьбе с нелегальной иммиграцией и наркотиками.

Трамп сказал, что Шейнбаум "согласилась остановить миграцию через Мексику". Шейнбаум отдельно указала в социальных сетях, что она сказала Трампу, что Мексика уже "заботится" о караванах мигрантов, назвав это "отличным разговором".

"Мы вновь заявляем, что позиция Мексики заключается не в закрытии границ, а в наведении мостов между правительствами и народами", - добавила Шейнбаум.

Хотя будущее предлагаемых тарифов оставалось неясным, Трамп написал в своем посте в социальной сети Truth, что это "фактически закрывает нашу южную границу". Он назвал это "очень продуктивным разговором".

Перепалка между двумя лидерами, по-видимому, подтвердила для Трампа ценность угрозы нарушить торговлю налогами на импорт. Его первое сообщение в социальных сетях взволновало финансовые рынки и дало ему ответ, который он поспешил охарактеризовать как выигрышный. Даже если предложенные тарифы не будут введены, Трамп может сказать своим сторонникам, что сама возможность их введения является эффективным инструментом политики, и продолжать полагаться на тарифные угрозы.

Шейнбаум написала в социальных сетях, что лидеры "обсудили стратегию Мексики по вопросам миграции, и я сказал ему, что караваны не доходят до северной границы с США, потому что Мексика заботится о них".

"Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим по предотвращению потребления фентанила", - сказала она.

Нелегальная миграция через границу с Мексикой сократилась отчасти потому, что администрация Байдена заручилась некоторым усилением сотрудничества с Мексикой - такого рода сотрудничество, которое, похоже, празднует Трамп, подчеркивает Associated Press.

Будущая политика Трампа получила эпичную характеристику

Число прибывающих на американо-мексиканскую границу сократилось на 40% по сравнению с рекордно высоким показателем декабря. Власти США в основном отдают должное бдительности мексиканцев в отношении железнодорожных станций и автомобильных контрольно-пропускных пунктов.

В последние несколько лет мексиканские власти, вынужденные оказывать растущее давление со стороны США, чтобы помешать мигрантам отправиться на север, начали собирать их по всей стране и отправлять на юг Мексики, что, по мнению экспертов, является попыткой измотать мигрантов до тех пор, пока они не сдадутся.

Ни одна из сторон не уточнила статус тарифов. Но их введение может привести к росту цен и замедлению экономического роста, что потенциально может подорвать торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, которое было заключено в 2020 году во время предыдущего пребывания Трампа в Белом доме.

Трамп в понедельник заявил, что введет 25-процентный налог на все товары, ввозимые в страну из Канады и Мексики, в качестве одного из своих первых указов после вступления в должность 20 января. Он также предложил ввести дополнительные 10%-ные пошлины для Китая, связанные с экспортом материалов, используемых при производстве фентанила.

Объявляя о своих планах, он выступил против потока фентанила и мигрантов, незаконно проникающих в США, несмотря на то, что опасения на южной границе колеблются около четырехлетнего минимума.

В среду Трамп также сообщил, что планирует провести масштабную рекламную кампанию, чтобы объяснить, "насколько вреден фентанил для людей", предсказывая, что это поможет людям понять, "насколько на самом деле ужасен этот препарат".

Этот опасно мощный опиоид был разработан для лечения сильной боли при таких заболеваниях, как рак, но его все чаще смешивают с другими наркотиками, входящими в список запрещенных наркотиков.

В течение сентября Соединенные Штаты импортировали товаров на сумму 378,9 млрд долларов из Мексики, на 322,2 млрд долларов из Китая и на 309,3 млрд долларов из Канады.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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