 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
12:00 28.11.2024

Tекст: Валерия Городецкая

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

Источник - Взгляд
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