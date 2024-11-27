Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве

12:00 28.11.2024

Tекст: Валерия Городецкая



Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.



Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.



Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.



