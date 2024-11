Иран пригрозил отменить запрет на ядерное оружие из-за новых санкций

12:01 28.11.2024

"Если произойдет возврат к первоначальному состоянию, у нас будет кризис"



Иран заявляет, что может отменить запрет на обладание ядерным оружием, если санкции против Исламской Республики будут введены вновь. Комментарии были сделаны после того, как совет ядерной инспекции принял решение осудить Тегеран за создание запасов урана.



По словам министра иностранных дел страны, ядерные дебаты внутри Ирана, вероятно, сместятся в сторону обладания его собственным оружием, если Запад продолжит угрожать возобновлением всех санкций ООН, пишет The Guardian.



Глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи заявил в интервью, что Иран уже обладает возможностями и знаниями для создания ядерного оружия, но отметил, что это не входит в его стратегию безопасности. Он также сказал, что Тегеран готов продолжать поставки оружия "Хезболле" в Ливане.



Западные официальные лица будут обеспокоены предупреждением Аракчи о повторном введении санкций, которые были сняты после подписания Ираном соглашения 2015 года, направленного на ограничение его ядерной деятельности.



Аракчи был назначен министром иностранных дел президентом-реформатором Ирана Масудом Пезешкианом, который был избран в этом году благодаря обещанию улучшить экономику Ирана путем улучшения отношений с Западом, напоминает The Guardian.



Он выступал в Лиссабоне перед встречей иранских и европейских переговорщиков в Женеве в пятницу, которую он назвал "мозговым штурмом", целью которого заявлено найти выход из тупика. Он признался, что был настроен пессимистично по поводу этой встречи, заявив, что не уверен, что Иран обращается к нужной стороне.



Министр сказал, что, по его мнению, европейские страны – в основном Великобритания, Германия и Франция – были настроены на конфронтацию после состоявшегося на прошлой неделе заседания совета ядерной инспекции ООН, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на котором было принято вынесенное Европой предложение о порицании, в котором говорилось, что Иран не сотрудничал с инспекторами и был создание запасов урана, которые не имели мирной гражданской цели.



Арагчи утверждал, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал предотвратить порицание после того, как Иран предложил ограничить обогащение урана до 60% чистоты, а также разрешить четырем ядерным инспекторам посетить его ядерные объекты. "Он потерпел неудачу, потому что европейцы выбрали курс на конфронтацию", - сказал он.



Министр иностранных дел заявил, что впоследствии Иран "решил внедрить в систему тысячи новых, высокоразвитых машин". И теперь они начали снабжать их топливом. Так что это результат их давления".



Однако Аракчи сказал, что Иран остается в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и по-прежнему стремится к сотрудничеству. "На данный момент мы не намерены выходить за рамки 60%, и это наша решимость прямо сейчас", - сказал он. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы выбрали линию сотрудничества для того, чтобы прийти к достойному решению этой проблемы".



Но он предположил, что взаимодействие Ирана с Западом по ядерной программе не гарантировано. "Сейчас в Иране идут дебаты о том, что, возможно, это была неправильная политика. Почему? Потому что это доказало, что мы делали все, что они хотели, и когда настала их очередь отменять санкции, на практике этого не произошло. Так что, возможно, в нашей политике что-то не так. Итак, я могу сказать вам совершенно откровенно, что в Иране идут дебаты, и в основном среди элит – даже среди простых людей – о том, должны ли мы изменить эту политику или нет, должны ли мы изменить нашу ядерную доктрину, как говорят некоторые, или нет, потому что это доказало свою эффективность. недостаточный на практике."



Он сказал, что если европейские страны вновь введут санкции против Ирана в Совете безопасности ООН, "то они убедят всех в Иране в том, что да, ваша доктрина была ошибочной".



Он добавил: "И это результат после 10-12 лет переговоров, и после 10 лет реализации, и домашней работы, и всего этого, теперь Иран снова подпадает под действие седьмой главы Устава ООН, зачем? Если это произойдет, я думаю, все будут убеждены, что мы пошли в неверном направлении, поэтому нам нужно изменить направление. Поэтому я думаю, что если произойдет возврат к первоначальному состоянию, у нас будет кризис".



Но он сказал, что на данный момент фетва против обладания ядерным оружием может быть отменена только верховным лидером. "Ядерному оружию нет места в наших расчетах по обеспечению безопасности", - сказал он.



Глава МИД также заявил, что Иран не поставлял баллистические ракеты России, но что тесное военное сотрудничество Тегерана с Москвой является законным, несмотря на то, что Иран поддерживает территориальную целостность Украины, пишет The Guardian. Осознавая, что поставки Ираном беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования в Россию испортили отношения с Европой, Аракчи сказал: "У них нет ни морального, ни политического положения, чтобы жаловаться на наше сотрудничество с Россией [...], когда в то же время они сами продают оружие, современное вооружение Израилю, чтобы убивать палестинцев".



Он добавил, что Иран готов продолжать поставки оружия "Хезболле" в Ливане, если об этом попросит группировка, добавив, что Израиль согласился на прекращение огня только потому, что не смог "завершить начатое".



Высказывая свое мнение об итогах ливанской конфронтации, которая, по мнению многих, ослабила Иран, он сказал: "Почему Израиль сейчас готов к прекращению огня в Ливане? Потому что они не смогли довести начатое до конца, и они не в состоянии довести начатое до конца. Да, "Хезболла" пострадала, но в основном из-за своего руководства и высокопоставленных командиров, но организация цела".



Он также высмеял заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль согласился на прекращение огня в Ливане отчасти потому, что хотел сосредоточить свои усилия на предотвращении создания Ираном ядерного оружия.



"Полномасштабная война с Ираном и прекращение огня в Ливане? Это звучит нелогично и непонятно", - сказал он.



Министр сказал, что было бы катастрофой, если бы Израиль начал полномасштабную войну против Ирана. "Это не значит, что мы хотим войны. В отличие от израильтян, мы не хотим войны, но мы полностью готовы к этому, и мы не боимся войны. И если они хотят испытать нас, они могут это сделать".



Он сказал, что "Хезболла" сама должна решить, хочет ли она отвести свои вооружения к северу от реки Литани, как это предусмотрено в соглашении о прекращении огня с Израилем, и заявил, что эта группировка не является ставленницей Ирана. ""Хезболла" и другие не являются нашими доверенными лицами", - сказал он. "Мы поддерживаем их только как наших друзей, поэтому мы никогда не диктовали им или какой-либо другой группе сопротивления в регионе. Они сами принимают решения и сами выполняют свои решения".



Аракчи сказал, что считает правильным решение "Хезболлы" прекратить свою связь между войнами в Ливане и Газе, согласившись на прекращение огня, но выразил сомнение в том, что за этим последует дальнейшее прекращение огня в Газе. "Израиль не может пойти на прекращение огня с ХАМАС, потому что прекращение огня с ХАМАС было бы полным поражением для израильтян", - сказал он. "Они пришли туда, чтобы уничтожить ХАМАС, а теперь им приходится заключать сделку с ХАМАС, и это означает, что они не смогли достичь своих целей. Таким образом, прекращение огня в Газе стало очень сложным вопросом".



Он сказал, что целью Израиля является "колониальное уничтожение" палестинцев, и новая администрация США должна решить, поддержит ли она это.



На вопрос, не является ли внешняя политика Ирана причиной внутренних проблем, он согласился с тем, что Пезешкян победил на президентских выборах, потому что хотел снять санкции и наладить отношения с остальным миром, но усомнился в том, что Запад приветствовал его. "На следующее утро после церемонии инаугурации Исмаил Хания [лидер политического бюро ХАМАС] был убит в Тегеране", - сказал он. "Первые 100 дней на посту министра иностранных дел я потратил на то, чтобы предотвратить полномасштабную войну".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ