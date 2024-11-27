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|Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане
12:05 28.11.2024
Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Общение двух лидеров состоялось в ходе совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. В ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.