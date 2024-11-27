Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане

12:05 28.11.2024

Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

Общение двух лидеров состоялось в ходе совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. В ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.



Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.



В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.