ВС РФ начали новое наступление южнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 27 ноября

12:36 28.11.2024

Михаил Пшеничников, Денис Нугаев



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события за 27 ноября в разрезе СВО. Русская армия начала новый этап наступления южнее Курахово с целью загнать в окружение подразделения ВСУ, обороняющие села по реке Сухие Ялы. Украинский военный юрист сообщила, что местное министерство обороны опубликовало приказ, запрещающий снимать инвалидов с воинского учета. Банк России отменяет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.



Загнать зверя



