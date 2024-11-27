|ВС РФ начали новое наступление южнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
12:36 28.11.2024
Михаил Пшеничников, Денис Нугаев
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события за 27 ноября в разрезе СВО. Русская армия начала новый этап наступления южнее Курахово с целью загнать в окружение подразделения ВСУ, обороняющие села по реке Сухие Ялы. Украинский военный юрист сообщила, что местное министерство обороны опубликовало приказ, запрещающий снимать инвалидов с воинского учета. Банк России отменяет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.
Загнать зверя
На Кураховском оперативном направлении почти во всех секторах, за исключением того, что расположен севернее одноименного водохранилища, наблюдается специфическая картина. Южнее Курахово ВСУ пятятся назад, сдавая позиции в населенных пунктах. Неприятель уже оставил Елизаветовку, Ильинку и ныне спешно отходит из Романовки. Тем самым "Кураховский карман" по большей части прекратил свое существование. Противник постоянно отходит, избегая угрозы отсечения его подразделений на переднем крае обороны. Но, если "Кураховского кармана" в прежнем виде больше нет, это не значит, что ВС РФ оставят дальнейшие попытки создать новый, например, западнее села Дальнее, которое расположено южнее города. Но, в отличие от предыдущего кармана, у неприятеля уже не будет населенного пункта в полосе русского наступления, который затормозит продвижение ВС РФ. Именно упершись в обороне села Дальнее, ВСУ выиграли драгоценные сутки для вывода своих подразделений с позиций ниже по течению реки Сухие Ялы. Стоит обратить внимание: условия местности и система обороны неприятеля южнее Курахово подсказывают, что российская армия имеет возможность сформировать полноценное оперативное окружение противника, достигнув конкретной точки – села Сухие Ялы. К нему русские подразделения наступают и с юга, со стороны Максимовки. До него осталось порядка 3 км, а от Дальнего, в свою очередь, порядка 8 км.
У ВСУ есть лишь один вариант не оказаться в окружении или при отступлении не попасть в "бутылочное горло" – смириться с бесполезностью обороны и начать отвод сил в полосу Константинополь – Улаклы. Но противник не может на это пойти, так как это автоматически означает высвобождение крупных сил ВС РФ, которые смогут ударить в подбрюшье отходящего гарнизона Курахово или вообще выйти к нему в тыл, заняв село Дачное. Тогда противник попадет в патовую ситуацию: уйти по шоссе Н-15 не получится, а отступить через село Старые Терны невозможно – дамба Кураховского водохранилища подорвана, путь затоплен. Таким образом, командование украинских частей выбирает между плохим и очень плохим вариантами. Любой из них помножится на медийную составляющую. Зеленский мог бы принять рациональное решение спасти войска приказом немедленно отступать, оставляя лишь арьергард, но и это тоже серьезнейшие риски при тотальном доминировании ВС РФ в средствах поражения. Да и украинскому лидеру в рамках политических сдвигов на Западе нельзя заканчивать год крупным отступлением, которое всеми будет признано бегством. В итоге Киев выбирает решение, максимально плохое для войск и максимально выгодное для себя.
Что же происходит в самом городе Курахово? Передовые подразделения ВС РФ сумели преодолеть сопротивление противника и занять как минимум пару многоквартирных домов на юге местной зоны типовой застройки. Этим части ВСУ, засевшие в высотках микрорайона Южный, отрезаются от локтевого контакта со своими основными силами. В подобных условиях их отход становится затрудненным. Таким образом, можно предположить, что данный микрорайон неприятелем оставлен полностью.
"Для задачи умереть здоровье не нужно"
Украинский военный адвокат Дарья Голодняк сообщила о том, что министерство обороны незалежной в октябре выпустило приказ, согласно которому полностью непригодных к военной службе не снимают с воинского учета.
О чем говорит данное распоряжение МОУ? Это признак подготовки к денонсации старых заключений ВВК и формальному переводу лиц с инвалидностью в категорию, пригодную к мобилизации. В рассуждении на эту тему надо поставить константой 2 следующих фактора. Во-первых, на Украине уже прошла ревизия тех, кто как до, так и с началом полномасштабного конфликта получил статус инвалида по линии структуры МСЭК (учреждения медико-социальной экспертизы). Но на этом Киев не планирует останавливаться, новый приказ министерства обороны предваряет следующие "кульбиты" местной власти. Во-вторых, многие ранее "непризывные" болезни выведены из списка тех, которые позволяют избежать мобилизации.
Может появиться вопрос, а какой прок для ВСУ от людей с реальной инвалидностью по тем или иным показателям? Они в войсках скорее обуза, чем помощь, пусть и в условиях тотального дефицита людей. И тут выходит наружу корыстный интерес Зеленского и его подельников. Хотя в СМИ на Западе активно твердят, что Трамп после вступления на пост президента "перекроет кислород" Украине, а Киев в одночасье пойдет на мирные переговоры, в этом тезисе есть серьезнейшие изъяны. Во-первых, Россия уже обозначила, что заморозки боевых действий по линии фронта не будет. Во-вторых, даже если США отстранятся от конфликта и полностью прекратят снабжать ВСУ, то европейская часть НАТО никуда не денется. Глава военного комитета Альянса Бауэр уже посоветовал европейцам отказаться от прелестей роскошной жизни и приготовиться к тому, что вся тяжесть поддержки Украины ляжет на Европу. Тут и кроется ответ на вопрос о сущности корысти Киева и его мотивации не снимать инвалидов с учета. Все это делается для того, чтобы продолжать получать финансирование, ведь режиму необходимо если уж не вести эффективные боевые действия, то хотя бы просто их вести в том или ином виде. А это возможно лишь при пополнении войск. Да и Брюссель будет требовать отчетов от Зеленского и компании, а инвалиды в качестве наполнения обезличенных списков набранных в ВСУ сойдут за основание получать новые деньги.
Банк России отменяет процедуру зеркалирования
Насыщенным день стал в том числе для валютных спекулянтов, а также финансовых регуляторов. Курс доллара вырос на 7,5 рублей, достигнув уровней выше 113 рублей – это самые высокие значения с марта 2022. Схожая ситуация с евро: в моменте курс доходил до 120,7 рублей за штуку – на 10 рублей больше, чем при открытии сегодняшних торгов. По иным валютным парам все практически идентично.
У подобных неординарных событий на "Форексе" сразу несколько причин: введение санкций против "Газпромбанка", через который проводились валютные операции с Западом, спад котировок нефти, а также перегретый спрос на импортные товары.
Центральный банк не мог игнорировать эти процессы, ибо они касаются всех экономических агентов, а не только инвесторов и компаний, занимающихся трансграничными операциями. Резкое ослабление рубля ведет к удорожанию импорта, который сводится не только к готовым товарам, но и комплектующим, а также оборудованию, от которого зависит отечественное производство, в том числе обрабатывающее. В таких условиях к ускорению инфляции будут приводить как зарубежные продукты на прилавках, так и растущие издержки российских бизнесменов. Если ничего не предпринимать, то точно не удастся достичь запланированной на 2025 инфляции в 4,5% и 4% в 2026.
В таких условиях ЦБ решил до конца года отказаться от операций зеркалирования бюджетного правила. Что они из себя представляют? Из-за непредвиденных колебаний цен на углеводороды в отдельные месяцы планируемые доходы бюджета могут быть выше или ниже заложенного таргета. Чтобы продолжать стабильное финансирование статей расходов, Минфин продает или покупает валюту на рынке в зависимости от состояния доходов бюджета. Речь идет о сотнях миллиардов рублей в месяц.
Чтобы не вызывать лишней волатильности на валютном рынке, ЦБ с лагом в 6 месяцев с точностью до наоборот повторяет операции, которые ранее провел Минфин для балансировки федерального бюджета страны. Тем самым принятое вечером решение уменьшит спрос на иностранную валюту, а значит, это должно поддержать рубль и если не укрепить его, то хотя бы остановить падение.
Вчера, 26 ноября, главным событием дня стало начало боев за Великую Новоселку.