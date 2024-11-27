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"Караван": проект по выращиванию бананов в Казахстане - дорогой эксперимент
12:40 28.11.2024

Караван
Казахстан

Казахстанские бананы впечатлили россиян: перевернет ли это экономику
"Караван": проект по выращиванию бананов в Казахстане - дорогой эксперимент

Казахстанские бананы впечатлили россиян, пишет медиапортал "Караван". Министр сельского хозяйства России даже решила взять опыт соседей на заметку. Пока этот проект напоминает дорогой эксперимент - но все может измениться.

Буквально вчера министр сельского хозяйства России Оксана Лут ошарашила всех своим заявлением: Россия заинтересовалась казахстанским опытом… выращивания бананов!

"Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется", - сказала Лут. И правда, зачем? Разбиралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Почему бананы вдруг стали делом государственной важности?

Эквадор - мировой чемпион по экспорту бананов, на долю которого приходится треть всех поставок. Но в 2024 году он столкнулся с настоящей катастрофой. Все началось с вооруженных конфликтов, которые парализовали работу экспортеров. Затем добавились природные бедствия: наводнения, ураганы и, конечно, Эль-Ниньо - природное явление, которое превращает климат в хаос. Эксперты предупреждают, что изменения климата серьезно бьют по урожаям не только бананов, но и других агрокультур.

Паскаль Лю, эксперт Всемирного форума по бананам, заявил: "Климатические изменения ускоряют распространение болезней и снижают урожайность". В общем, если ситуация продолжится, бананы подорожают.

Это заставило страны, зависимые от импорта бананов, искать альтернативы. И тут неожиданно появился Казахстан - тот самый, где зима с -30°C, а степь кажется бесконечной.

Пока мы больше завозим бананы, чем выращиваем. По данным информационного портала Trendeconomy, в 2023 году импорт бананов в Казахстан составил 55,5 миллионов долларов, что, кстати, чуть ниже показателя 2022 года (58,6 миллионов долларов). Основными поставщиками являются Эквадор (93%), Россия (6%), остальное - Таиланд, Китай, Нидерланды, Испания и даже Мавритания.

А экспорт из Казахстана, скажем прямо, пока не впечатляет. Основными покупателями стали Узбекистан на сумму 205 тысяч долларов, Кыргызстан - около 79 долларов (да, да, всего).

Пока цифры выглядят несерьезно, но кто знает? Может, со временем казахстанские бананы станут экспортным хитом.

Казахстанский банан: плод амбиций или дорогая игрушка?

Итак, казахские аграрии - молодцы. В Туркестанской области они построили тропики в теплицах. Уровень влажности, температура, освещение - все, как на родине бананов. Плоды растут, на рынках их даже можно встретить. Но возникает вопрос: а выгодно ли это?

Во-первых, у этого плода высокая себестоимость. Теплицы требуют кучу денег на оборудование, обогрев, освещение и уход. Если добавить сюда зарплаты работников, то становится ясно: конкурировать с Эквадором пока рановато.

Во-вторых, люди привыкли к недорогим эквадорским бананам. Казахстанские, даже если они вкуснее, массово не покупают.

В-третьих, субсидии. Выращивание бананов не входит в список приоритетных культур. А знаете, что в этом списке? Пшеница, кукуруза, картошка, ну и овощи на крайний случай. На бананы государство денег не дает. Хотите выращивать? Делайте это на свои.

Почему государство не дает денег на бананы?

Наши чиновники любят стабильность. Бананы - это экзотика, а с картошкой и пшеницей все понятно. Да и аргумент у них есть: мол, сначала докажите, что ваши тепличные бананы - это прибыльно, а уже потом поговорим про поддержку.

Но вот проблема: фермеры без поддержки не могут выйти на большие объемы, чтобы сделать свое дело выгодным. А государство ждет доказательств. Замкнутый круг.

Что делать с этими бананами?

Если честно, идея выращивать бананы в Казахстане - это классно. Страна станет первой "банановой державой" в Центральной Азии. Но пока проект напоминает дорогой эксперимент. Фермерам нужно либо искать деньги самим, либо доказывать чиновникам, что дело стоит их внимания.

Россия пока тоже не спешит. Пока эквадорские бананы не исчезли, никто не будет переходить на что-то дороже. Но если проблемы с Эквадором продолжатся, то, возможно, Россия вспомнит о Казахстане.

Выходит, казахстанский банан - это символ амбиций и выхода за рамки привычного. Может, через пару лет мы будем не только завозить бананы из Эквадора, но и отправлять свои, казахстанские, в Москву, Ташкент или даже Париж.

А пока, если увидите казахстанский банан, обязательно попробуйте.

Автор: Римма Гахова

Источник - ИноСМИ
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