"Непротивление злу насилием – дурная легенда..." – митрополит Тихон

12:43 28.11.2024

"Непротивление злу насилием – дурная легенда. Когда убивают близкого – надо применять силу" – митрополит Тихон



Любовь Смирнова. 27.11.2024



Русский народ оказался слаб и позволил втянуть себя в гражданское противостояние в интересах третьих сил. Но у русских нет той ненависти, которая есть у украинцев, и кроме как сопротивлением злу насилием эту проблему не разрешить.



Об этом в эфире "Крым 24" заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Мы переживаем одну из самых страшных трагедий: закулисные силы, которые вершат многими судьбами, стравили части одного народа. Это огромная, страшная трагедия, и мы ее современники. Православные на Украине переживают очень непростые времена: мы видим, что закрывают Киево-Печерскую лавру, преследуют священников, которые остаются в каноническом поле, в правильном и традиционном.



Нас все время вытягивают из того понимания православия, которое нам досталось еще со времен апостолов и Иисуса Христа. Из поколения в поколение передается это незыблемое учение, в которое мы верим", – подчеркнул митрополит.



Он добавил, что "мы оказались настолько слабы, что нас вынудили вести Гражданскую войну", дойти до убийства и отнятия жизни.



"Есть правильные общие слова: защищать Родину и прочее. Но я общаюсь с нашими солдатами и ни разу не слышал от них слова ненависти по отношению к украинцам. К несчастью не просто слова, а потоки ненависти льются на нас и в общении, и по телевидению, и в интернете. Иногда бывает такая история, что если не начнешь защищать свою землю, сотрут в порошок", – указал владыка Тихон.



Он добавил, что тяжелейшие и важнейшие проблемы порой не разрешимы ничем, кроме как сопротивлением злу силой.



"Есть такая легенда, что христианство проповедует непротивление злу насилием. Нет, это не так. Если ты видишь, что кто-то идет убивать, насиловать, грабить твоего друга, подругу, человека рядом с тобой, ты должен применить силу и остановить этого несчастного, но ужасающего злодея. Есть вещи, которые иначе как трагических решений не имеют", – заключил митрополит.