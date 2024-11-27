|Возбудились от баннера... В Казахстане нашли к чему придраться в визите Путина
13:00 28.11.2024
В день визита Путина казахстанский сегмент Интернета с подачи отдельных представителей местных медиа-ресурсов активно обсуждает баннер, размещенный в Астане к приезду президента России Владимира Путина. В приветственном обращении на баннере к президенту России обратились как "Ваше превосходительство господин президент". Данная фраза была подана местными СМИ и блогерами как проявление некоего низкопоклонства и лизоблюдства.
Не успел Путин прилететь, как местная сетка изданий, финансируемых из-за дальнего рубежа, подняла сетевой шум-гам, что, мол, неправильно встречают. Крамолу усмотрели в баннерах с российским флагом и надписью "Добро пожаловать, ваше превосходительство президент Путин!" в столичном аэропорту.
В оформлении, отметим, нет ничего такого, что не соответствовало бы государственному протоколу страны и традициям гостеприимства, тем более что речь идет о государственном визите главы государства, являющегося стратегическим союзником Казахстана.
Такая норма есть в протокольных процедурах многих стран мира, а словами "ваше превосходительство" у нас встречали глав Кыргызстана, Катара, Узбекистана и других стран.
Однако же нет, критиканы усмотрели некое лизоблюдство именно перед Москвой. Впрочем, сложно судить о настроениях этой публики. Собственного мнения у них редко бывает, а формат работы таков, что единственная формула казахстанско-российских отношений, которую они смогут похвалить, - это, наверное, кровопролитная война во славу чужих интересов.
Для Казахстана же характерно стремление к миру и многостороннему сотрудничеству. Токаев проводит тщательно выверенный дипломатический курс, отвечающий задачам страны и международной обстановке. Для него важен каждый нюанс, и формат нынешнего саммита тщательно отработан.
Национальным интересам Казахстана и России отвечает дружба, мир, сотрудничество и развитие.
Наши страны и народы, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, связывает и общая история, и общее будущее.
Но это же всего лишь наши интересы, а критики могут быть всегда :)