Возбудились от баннера... В Казахстане нашли к чему придраться в визите Путина

13:00 28.11.2024

В день визита Путина казахстанский сегмент Интернета с подачи отдельных представителей местных медиа-ресурсов активно обсуждает баннер, размещенный в Астане к приезду президента России Владимира Путина. В приветственном обращении на баннере к президенту России обратились как "Ваше превосходительство господин президент". Данная фраза была подана местными СМИ и блогерами как проявление некоего низкопоклонства и лизоблюдства.



Не успел Путин прилететь, как местная сетка изданий, финансируемых из-за дальнего рубежа, подняла сетевой шум-гам, что, мол, неправильно встречают. Крамолу усмотрели в баннерах с российским флагом и надписью "Добро пожаловать, ваше превосходительство президент Путин!" в столичном аэропорту.



