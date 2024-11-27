На Токтогульской ГЭС в Кыргызстане совместно с немцами построят плавучую электростанцию

13:03 28.11.2024

В Кыргызстане на Токтогульской ГЭС построят плавучую солнечную электростанцию мощностью 612 МВт, состоящую из двух фаз. Соответствующее инвестиционное соглашение глава Министерства энергетики республики Таалайбек Ибраев заключил с немецкими компаниями в ходе своего визита в Германию, сообщает пресс-служба ведомства.



Договор о возведении и эксплуатации плавучей электростанции был подписан 26 ноября. В проекте примут участие немецкие корпорации Sonnenenergie, a.s., AB Progressio GmbH, LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG, а также кыргызские ОАО "СЭС Токтогул" и ОАО "СЭС Токтогул КГ".



"Основной целью документа является привлечение инвестиций в проекты зеленой энергетики Кыргызской Республики, сокращение зависимости от импорта электроэнергии, укрепление энергетической безопасности", - говорится в сообщении Министерства энергетики центральноазиатской республики.



Пресс-служба ведомства не указала стоимость проекта, но отметила, что строительные работы займут до четырех лет.



В рамках визита Ибраева в Германию также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго и компанией Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. Данный документ направлен на исследование и реализацию проектов в энергетической сфере.



В марте текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров, объясняя отключения электроэнергии в стране, заявил, что некоторые ГЭС нуждаются в серьезной модернизации. В качестве примера он привел работы на Токтогульской гидроэлектростанции.



"С 5 марта мы вывели на реконструкцию первый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Если завершить ремонт до зимы, то мы получим дополнительно 60 МВт. А в 2022-2023 годах мы провели капитальный ремонт второго и четвертого гидроагрегатов. Третий агрегат будет отремонтирован в следующем году. Таким образом, Токтогульская ГЭС продолжит служить народу Кыргызстана еще 40-50 лет", - подчеркнул глава государства.