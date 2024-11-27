Страны ОДКБ вырабатывают новую стратегию для евразийского пространства

13:05 28.11.2024

Безопасность всего коллектива



Лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг проведут в Астане свой ежегодный саммит. В условиях острого конфликта России с Западом Москва и ее союзники на постсоветском пространстве будут работать над снижением числа угроз в зоне своих стратегических интересов. Одним из главных решений на саммите станет утверждение новой евразийской стратегии, в рамках которой будет одобрена программа обустройства границы с Афганистаном для обеспечения безопасности Центральной Азии.



Запланированному на четверг саммиту будет предшествовать совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ. Встречи пройдут в пятистороннем формате - с участием России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, но без представителей Армении, которая заморозила членство в организации. Как пояснил накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, "двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты". "Мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят сотрудничество в рамках этой организации",- подчеркнул он.



Особое значение предстоящей встрече придает то обстоятельство, что Россия - один из членов ОДКБ - оказалась втянута в конфликт со странами НАТО после ударов по ее территории переданными Киеву американскими и британскими дальнобойными ракетами.



"Общая обстановка в мире резко ухудшилась",- констатировал Юрий Ушаков.



Как сообщил ТАСС генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, в повестке заседаний в Астане нет отдельного вопроса, касающегося ударов по территории РФ, однако страны-члены организации рассмотрят ситуацию в своей зоне ответственности и на ее рубежах, и под этим подразумевается три региона: Восточно-Европейский, Кавказский и Центрально-Азиатский.



По словам господина Тасмагамбетова, Россия пока не запрашивала помощь у ОДКБ в связи с ударами западными дальнобойными ракетами по ее территории. "В рамках Договора о коллективной безопасности предоставление помощи, включая военную, происходит по просьбе, по запросу самого государства-участника. Как вы знаете, эта норма договора уже применялась на практике. На данный момент такого запроса от России не поступало",- отметил генсек ОДКБ.



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В целом прозвучавшие накануне встречи в Астане заявления свидетельствуют: ОДКБ пока воздерживается от того, чтобы расширить свою традиционную повестку и вслед за Россией быть втянутой в конфликт с НАТО. "Задача организации - это защита территориальной целостности, суверенитета и независимости государств-членов",- заявил Имангали Тасмагамбетов в эфире телеканала СТВ. И добавил: "Если говорить непосредственно о вызовах и угрозах, то это прежде всего транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия и нелегальная миграция. По всем этим направлениям мы очень серьезно работаем".



В качестве одного из примеров коллективного взаимодействия генсек ОДКБ привел операцию по борьбе с наркотиками, проведенную в конце октября. "Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств-членов ОДКБ. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тыс. сотрудников",- сообщил Имангали Тасмагамбетов.



Учитывая, что диалог со странами НАТО сейчас маловероятен, ОДКБ намерена сосредоточить внимание на Евразии, где сохраняются возможности для коллективной игры.



Как было объявлено накануне, к подписанию в Астане подготовлено 14 документов, в том числе итоговая декларация государств-членов, в которой будут зафиксированы единые подходы к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.



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"В текущей военно-политической ситуации ОДКБ продолжает укрепляться в роли стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве и в перспективе имеет потенциал стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии",- заявил накануне саммита Юрий Ушаков. Он указал на то, что "государства-члены последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем" и их сотрудничество в рамках ОДКБ "не направлено против других государств и не несет им угрозы, а служит интересам мира и стабильности".



Одним из ключевых решений на саммите станет принятие межгосударственной программы по обустройству таджикско-афганской границы.



"Вы прекрасно знаете, что значит Афганистан для Центральной Азии. Хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно. Безусловно, проблема очень серьезная",- напомнил Имангали Тасмагамбетов. По его словам, подписание этой программы позволит странам ОДКБ совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность всего региона Центральной Азии.



Весьма символичное заявление на афганскую тему сделал и Юрий Ушаков, напомнив о рассмотрении в России вопроса о снятии с движения "Талибан" статуса "террористической организации, запрещенной в РФ". "Есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией,- заявил господин Ушаков, добавив: - Пока что это в форме рассуждений происходит".



Сергей Строкань